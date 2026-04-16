Pirátsky nejstahovanější seriál. Před 15 lety se vysílal první díl Hry o trůny

Americký seriál televize HBO Hra o trůny si získal velkou přízeň diváků i kritiků. Jeho tvůrci David Benioff a D. B. Weiss využili jako předlohu populární ságu Píseň ledu a ohně spisovatele George R. R. Martina, který se na seriálu rovněž podílel. Úvodní díl dostal název podle první knihy v sérii Zima se blíží a HBO ho odvysílala 17. dubna 2011.
Celkem vzniklo 73 epizod v osmi řadách. Poslední díl s názvem Železný trůn se vysílal 19. května 2019, přičemž v Česku se jeho premiéra odehrála jen s jednodenním odstupem oproti té světové.
Děj Hry o trůny se odehrává v Sedmi královstvích mytické říše Západozemí, kde léta a zimy trvají celé roky. Výpravný seriál, plný krve a sexu, vypráví epický příběh o pokrytectví a zradě, ušlechtilosti a cti, dobývání a triumfu. Hlavními postavami jsou členové rodů Starků, Lannisterů, Baratheonů a Targaryenů, kteří kromě mocenských bojů čelí také vnějším hrozbám, mezi nimiž nechybějí draci a Bílí chodci - prakticky nezničitelná stvoření z dálných severních oblastí světa, která dokážou oživit mrtvé.
Seriál má řadu prvenství. Například podle serveru TorrentFreak je Hra o trůny od roku 2012 pirátsky nejstahovanější seriál v historii a počet jeho diváků může dosahovat až jedné miliardy po celém světě. Závěrečný díl, který však vyvolal rozporuplné reakce, vidělo ve Spojených státech při premiérovém vysílání na stanici HBO nebo přes streamovací aplikace 19,3 milionu diváků, což je rekord celého seriálu.
Hra o trůny patří i k nejdražším seriálům vůbec, díly šesté a sedmé série měly průměrný rozpočet kolem deseti milionů dolarů (dnes přes 200 milionů korun) na epizodu. Rozpočet celé osmé a zároveň závěrečné řady seriálu se vyšplhal až na 90 milionů dolarů (skoro dvě miliardy korun). Má nejpočetnější herecké obsazení v historii projektů HBO, je také seriálem s největším počtem ocenění všech dob a mimo jiné získal 59 televizních cen Emmy.
