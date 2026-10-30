Peter Jackson začínal režií hororů. Dnes jako producent chystá nový film o Glumovi

Novozélandského režiséra, scenáristu a producenta Petera Jacksona nejvíce proslavila trilogie Pán prstenů. Podle mnohých nezfilmovatelnou předlohu dokázal Jackson přenést na filmové plátno a příběhy ze Středozemě se staly kultem i komerčním hitem. Vyvrcholení trilogie nazvané Pán Prstenů: Návrat krále v roce 2003 získalo rekordních 11 Oscarů včetně ceny za nejlepší film roku a režii.
Rodák z novozélandského přímořského městečka Pukerua Bay, který v sobotu 31. října oslaví 65. narozeniny, dostal svou první kameru k Vánocům, když mu bylo osm. Režisérem se podle svých slov stal kvůli oblíbenému filmu King Kong z roku 1933. Po škole nejprve pracoval v novinách, kde si vydělával na první film Vesmírní kanibalové (1987). Původně jen amatérská legrácka skupiny kamarádů o mimozemšťanech, kteří si z obyvatel malého městečka udělají hamburgery, ale zaujala novozélandskou filmovou komisi, která mu na dokončení poskytla grant.
Následovalo několik dalších šílených - dnes ale kultovních - hororů, na nichž už spolupracoval se scenáristkou Fran Walshovou, svou životní partnerkou, se kterou má dvě děti. Jejich třetí společný film Nebeská stvoření z roku 1994 získal nominaci na Oscara za scénář, celosvětové slávy ale dosáhl Peter Jackson až o dekádu později díky Pánovi prstenů. Autor předlohy J. R. R. Tolkien (1892-1973) přitom filmaře obecně nemiloval a tvrdil, že jeho knihy jsou nezfilmovatelné. Jackson ale dokázal, že se mýlil.
Sága, natočená v letech 2001 až 2003 na Novém Zélandu, mimo jiné přinesla režisérově vlasti obrovské zisky z turismu, neboť pro fanoušky z celého světa se stala skutečnou Středozemí, kde se příběh odehrává. V roce 2005 si pak Jackson splnil dětský sen, když natočil remake King Konga. Další úspěšnou Tolkienovskou trilogií se stal Hobit z let 2012 až 2014. Poté natočil dokument o Beatles (2021) a dnes se věnuje hlavně produkování.
Jako producent chystá nový příběh ze Středozemě, věnovaný Glumovi. Snímek se bude jmenovat Pán prstenů: Hon na Gluma (anglicky The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum) a jeho děj se odehrává v období mezi událostmi Hobita a Pána prstenů. Režie se ujal Andy Serkis, který se zároveň vrací do hlavní role Gluma. Diváci se znovu setkají i s některými dalšími tvářemi z původní trilogie, například Ian McKellen se opět představí jako Gandalf a Elijah Wood coby Frodo. Natáčení se podle dostupných informací blíží ke konci. Premiéra je plánovaná na 16. prosince 2027.
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