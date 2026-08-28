Pejsek a robotická letuška. Nový film Ridleyho Scotta je esencí tvůrčí bezradnosti

Je mu skoro devětaosmdesát, plánuje tu prý být minimálně do sto pěti a celou tu dobu hodlá točit filmy; před pár dny se dokonce nechal slyšet, že mezi nimi bude další Vetřelec. Ridleymu Scottovi nikdy nechybělo sebevědomí, tvůrčí jistota ho ovšem neúprosně opouští. Vzhlížet ke hvězdám, jeho zatím poslední, postapokalyptický kousek, je dokonce přímo esencí tvůrčí bezradnosti.
Začíná přitom víc než slibně. Aby také ne: ve světech, jež se vymkly kontrole, se stvořitel Blade Runnera cítí jako doma, a tak má i ten, který režisér zkušeně nastíní hned v úvodu, všechno, co by mít měl: bezútěšnou atmosféru, špinavé kontury i náznak jako příslib.
Nejdřív střílej, až potom se ptej
Když někdejší mechanik Hig (Jacob Elordi) s věrným psem Jasperem na chvíli opustí westernovou krásu Colorada, aby v ruinách někdejšího velkoměsta doplnil řídnoucí zásoby, velmi rychle se dovtípíme, že idyla je ve skutečnosti z nouze ctnost, útočiště před neutěšeným stavem zbytku země (nebo celé Země?).
Jak postupně vyplyne z rozhovorů, jež vede se svým jediným lidským společníkem, vítaně rázovitým vojenským veteránem Bangleym (Josh Brolin), civilizaci zdecimovala pandemie chřipky. Ti, kdo přežili, živoří po hrstkách na odlehlých místech a čas od času musí čelit útokům novodobých barbarů – přeživších, které nouze proměnila v brutální zvířata. Budiž tvůrcům ke cti, že to nejsou „zombíci“, Scott si nicméně dá záležet, aby o tom divák občas zapochyboval (při nočních nájezdech totiž působí zuřivě a nelidsky).
Přesně tak je vnímá i Bangley, cynický, lehce paranoidní a s koncem světa možná až moc smířený exmariňák, který se řídí heslem: „Nejdřív střílej a až pak se ptej, kdo tam je.“ Hig s jeho postojem nesouhlasí: ví, že když nezabije, bude zabit, současně však v útočnících nedokáže přestat vidět lidské bytosti.
Žít, nebo přežít?
Bangley s Higem tak zosobňují dva nejzákladnější, dějinami mnohokrát prověřené principy – přežití coby instinkt a lidskost jako volbu. Dokud jde v prvé řadě o ně, respektive o otázku, nakolik lze přežívání nazývat skutečným životem, má Ridleyho novinka tah na branku i příjemně rozjímavou náladu, pomalému tempu navzdory.
Scénář Marka L. Smithe ji ale až příliš rychle opustí ve prospěch tuctové vesnické romance se Cimou (Margaret Qualleyovou), široko daleko jedinou kráskou (jaká náhoda) a lékařkou (ještě větší náhoda). Hig na ni natrefí, když se rozletí po stopách nadějně znějícího rádiového signálu z Grand Junction a po cestě mu zrovna nad Ciminým skromným příbytkem selže motor.
Následuje pasáž, která má rozhodně blíž k Doktorce Quinnové než dystopickému westernu a v níž se víc farmaří, laškuje a vzpomíná, než děje. Situaci sice nárazově zachraňuje tu stádo bizonů, tu roztomilý oslík a částečně i vtipná postavička Cimina otce (Guy Pearce), znervóznělého z toho, jak po sobě „mladí“ pokukují, selanka však i tak hrozí přerůst v naprostý kýč.
Právě tehdy přichází další z hlediska děje zbytečná, leč po stránce stylu jednoznačně nejzajímavější odbočka. Velmi příznačně ji uvozuje útok „indiánů“ (!) na letadlo (!!!) a vrcholí pointou, za niž by se nemusel stydět ani slavný filmový producent a režisér Roger Corman. To, co novopečená rodinka zažije v Grand Junction, jako by patřilo do úplně jiného, dost možná lepšího filmu.
Eskapáda v mauzoleu, jemuž vládne letuška s robotickými pohyby a posmrtnou maskou místo make-upu (dokonalý úlet oscarové laureátky Allison Janneyové), zažehne v divákovi naději, že možná ještě není vůbec nic ztraceno a že ho třeba čeká i něco víc než jen polibek a svatba. Nicméně scenárista byl zjevně zcela opačného názoru, pročež se ve zbývající půlhodině nesemele zhola nic. A i na ten polibek mezi pampeliškami a šťastnou rodinnou pospolitost nakonec dojde.
Film, který neví, čím chce být
Bylo by přitom až příliš snadné svalit všechnu vinu na scénář. To, co Ridleyho poslednímu filmu chybí nejvíc, je totiž režijní konzistence. Vzhlížet ke hvězdám chce být každou chvílí něčím jiným: westernovou meditací, dobrodružstvím v duchu Indiana Jonese, venkovskou romancí, survivalovou sci-fi, ba i tím kultovním béčkovým hororem. U ničeho však nezůstane dostatečně dlouho a ve výsledku rozmělní i to, co zpočátku fungovalo.
Příliš nepomáhá ani unylá Margaret Qualleyová, jakkoli fotogenická a ve všech těch obligátně titěrných kraťaskách a tílečkách permanentně sexy. Když obsadí místo, jež do té doby zaujímal svéráz Bangley, film přijde nejen o jediné funkční partnerství, ale i hlavní zdroj humoru, který ho dokázal odlehčit. Pejsek je bezpochyby roztomilý, coloradská panoramata (nasnímaná v Itálii) uhrančivá a momenty, v nichž Hig vysoko v oblacích pravidelně vypíná motor (a s ním i bezútěšný svět pod sebou), dokážou mluvit samy za sebe – člověk jich touží vidět víc. Jenže Ridley Scott chce všechno a zároveň nic, což zkrátka nikdy nedopadne dobře.
Film
Vzhlížet ke hvězdám
Režie: Ridley Scott
Falcon, česká premiéra 27. srpna 2026
Z hlubin vylovili 160 let staré pivo. Vědci teď zkusí oživit zapomenutou chuť
Když potápěč Stefan Panis loni prozkoumával vrak lodi na dně Lamanšského průlivu, všiml si mezi troskami lahve. Vypadala jako jedna z mnoha, které na místě ležely. Pak ji ale vynesl na hladinu a opláchl. Na hrdle se objevila slova „Guinness Extra Stout, London“. Láhev zůstala uzavřená 162 let. Teď má pomoci zjistit, jak chutnalo pivo v době královny Viktorie.
ŽIVĚ Noční ruské útoky zabily dva lidi v Dněpropetrovské oblasti
Ruské útoky v noci na pátek zabily nejméně dva lidi v Dněpropetrovské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. Ruskem dosazená správa zase hlásila čtyři zraněné po dronovém útoku na obytný dům v Sevastopolu na okupovaném Krymu.
Protiprávní a nepodložené, zastal se soud firmy Anthropic. Pentagon ji nazval rizikem
Technologická firma Anthropic uspěla u federálního soudu ve sporu s Pentagonem, který společnost označil za bezpečnostní riziko dodavatelského řetězce. Soud v Kalifornii toto rozhodnutí amerického ministerstva války označil za protiprávní a nepodložené, uvedly v pátek agentury Reuters a AFP.
Při povodních v Nepálu zemřelo přes 450 lidí. Hrozí další záplavy
Při povodních v Nepálu zahynulo 469 lidí, sdělila v pátek v nové bilanci místní policie, napsaly ráno agentury Reuters a AFP. Předchozí bilance činila 389 mrtvých, tři oběti hlásila také Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je pohřešováno 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 osob. Čínská strana varovala, že sesuvem bahna vznikla hráz, u které je vysoké riziko prolomení.
Nenechte si ujít: Osud českého stíhače RAF či Pinkavovy fotografie s mementem mori
Akční fantasy přinášející nostalgii 80. let, filmový dokument Osamělý vlk o českém letci ve službách RAF Josefu Františkovi, ty nejlepší melodie z filmů o agentovi 007, které zazní v Poděbradech, antické drama o lidské oběti nebo výstava předního českého fotografa Ivana Pinkavy.