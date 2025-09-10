Velké finále. Seriál, který milují diváci i kritici, míří znovu na filmové plátno

V roce 2019 měl premiéru stejnojmenný film, o tři roky později přišlo pokračování Panství Downton: Nová éra a ve čtvrtek 11. září do našich kin dorazí Panství Downton: Velké finále (Downton Abbey: The Grand Finale). Děj třetího filmu diváky zavede do 30. let 20. století, kdy Crawleyovi čelí dalším změnám a vstupují do nové éry života.
Svých rolí se opět ujali Michelle Dockeryová (Mary Talbotová), Hugh Bonneville (Robert Crowley) nebo Elizabeth McGovernová (Cora Crowleyová). K nim se připojil Paul Giamatti (Bokovka, Sejmi je všechny) a z předchozího filmu se vrací Dominic West (Guy Dexter). O scénář se opět postaral Julian Fellowes. Režie se stejně jako u Nové éry ujal Simon Curtis.
A o co ve výpravně pojatém snímku půjde? Symbolem modernizace šlechtického rodu Granthamů má být převod rodinného majetku a jeho správy z otce Roberta (Hugh Bonneville) na jeho nejstarší dceru Mary (Michelle Dockeryová). Ta má aktuálně úplně jiné starosti, vinou bolestivého rozvodu byla vyobcována z kruhu londýnské aristokracie a v plánech na nákladnou modernizaci rodného panství se snaží najít únik z tíživé situace. Bohužel není jediná, kdo má starosti, bratr (Paul Giamatti) její matky (Elizabeth McGovernová) zabředl až po uši do obřího finančního skandálu, který má potenciál zničit celou rodinu.
Své trable zažívají i zaměstnanci panství, po desítkách let věrné služby odcházejí do penze hlavní komorník a kuchařka, takže na Downtonu nezůstane na kameni kámen. Budou muset leccos obětovat, aby se zachránili, což se jim v minulosti mnohokrát podařilo. Jenže tentokrát to vážně vyjít nemusí.