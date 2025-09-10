Film

Velké finále. Seriál, který milují diváci i kritici, míří znovu na filmové plátno

před 2 hodinami
Diváky i kritikou oblíbené Panství Downton začalo původně jako televizní seriál. Odehrával se na počátku 20. století a sledoval osudy aristokratické rodiny Crawleyových a jejich služebnictva v Downton Abbey v anglickém hrabství Yorkshire.
Laura Carmichaelová, Harry Hadden-Paton, Elizabeth McGovernová, Hugh Bonneville, Michelle Dockeryová ve filmu Panství Downton: Velké finále.
Laura Carmichaelová, Harry Hadden-Paton, Elizabeth McGovernová, Hugh Bonneville, Michelle Dockeryová ve filmu Panství Downton: Velké finále. | Foto: FOCUS FEATURES LLC

V roce 2019 měl premiéru stejnojmenný film, o tři roky později přišlo pokračování Panství Downton: Nová éra a ve čtvrtek 11. září do našich kin dorazí Panství Downton: Velké finále (Downton Abbey: The Grand Finale). Děj třetího filmu diváky zavede do 30. let 20. století, kdy Crawleyovi čelí dalším změnám a vstupují do nové éry života.

Allen Leech, Dominic West a Paul Giamatti ve snímku Panství Downton: Velké finále.
Allen Leech, Dominic West a Paul Giamatti ve snímku Panství Downton: Velké finále. | Foto: Focus Features

Svých rolí se opět ujali Michelle Dockeryová (Mary Talbotová), Hugh Bonneville (Robert Crowley) nebo Elizabeth McGovernová (Cora Crowleyová). K nim se připojil Paul Giamatti (BokovkaSejmi je všechny) a z předchozího filmu se vrací Dominic West (Guy Dexter). O scénář se opět postaral Julian Fellowes. Režie se stejně jako u Nové éry ujal Simon Curtis.

A o co ve výpravně pojatém snímku půjde? Symbolem modernizace šlechtického rodu Granthamů má být převod rodinného majetku a jeho správy z otce Roberta (Hugh Bonneville) na jeho nejstarší dceru Mary (Michelle Dockeryová). Ta má aktuálně úplně jiné starosti, vinou bolestivého rozvodu byla vyobcována z kruhu londýnské aristokracie a v plánech na nákladnou modernizaci rodného panství se snaží najít únik z tíživé situace. Bohužel není jediná, kdo má starosti, bratr (Paul Giamatti) její matky (Elizabeth McGovernová) zabředl až po uši do obřího finančního skandálu, který má potenciál zničit celou rodinu.

Své trable zažívají i zaměstnanci panství, po desítkách let věrné služby odcházejí do penze hlavní komorník a kuchařka, takže na Downtonu nezůstane na kameni kámen. Budou muset leccos obětovat, aby se zachránili, což se jim v minulosti mnohokrát podařilo. Jenže tentokrát to vážně vyjít nemusí. 

 
