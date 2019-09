Film Panství Downton předstírá život na zámku, kvalitou však patří do podzámčí

Režisér Alfred Hitchcock poznamenal, že film pro něho není řez realitou, ale dortem. Filmová podoba populárního britského seriálu Panství Downton, kterou právě hrají kina, je však pouze dortem. Dvouhodinovým nazdobeným pamlskem, který nikdo nikdy nenakrojí.

Když televize BBC v roce 2010 začala vysílat seriál o jedné britské šlechtické rodině, šlo o odlehčenější podobu vzmáhající se kvalitní televizní zábavy. Panství Downton se vymykalo výpravou a vizuálními detaily. Ukazovalo, že také v televizi lze klást důraz na obrazovou složku.

Po šesti řadách, z nichž poslední měla premiéru roku 2015, nyní přichází do kin završení v podobě filmu. V něm si lze opět užít detaily nazdobených rób či to, kterak hrdinové s poněkud snobskou noblesou cedí víno skrze plátýnko do honosné nádoby. A to je vlastně vše.

Návštěva královské rodiny svede zhruba dvacítku ze seriálu známých protagonistů do jednoho sídla, kde dostává prostor nekonečná řada her a přetvářek. Šlechta se předhání v cynickém ostrovtipu. Služebnictvo se zase nechce smířit s tím, že královský pár si přivede vlastní kuchaře a lokaje.

Na tomto půdorysu se snímek štěpí do řady podzápletek a prozrazuje televizní původ. Spíš než samostatný filmový příběh to je seriálová epizoda dvojnásobné délky, pokus dát fanouškům i hrdinům poslední sbohem.

A bohužel snímek nepůsobí televizně jen svou výstavbou. Při sledování se neustále dostavuje pocit, že tvůrci pouze rozpohybovali nějaký hodně starý vtip o Angličanech. Divák se ocitá na přehlídce bonmotů z výprodeje, dozvídá se rádoby jízlivá moudra typu "Machiavelli se podceňuje" a už jen čeká, kdy přijde reklama, která by ho na chvilku vysvobodila.

Ambice hovořit o době přicházející modernity, která navždy promění pohled na britskou společnost a na místo šlechty v ní, zůstává nenaplněna. Panství Downton naopak až absurdně posiluje optiku, v níž prostý lid vzhlíží ke svým panovníkům jako v pohádce.

2:27 Film Panství Downton nejlépe funguje v několika romantických a rodinných okamžicích poslední čtvrtiny. | Video: CinemArt

Pro obchodníka je největší poctou představa, že z jeho zboží bude uvařen oběd pro krále a královnu a už si představuje, kterak se o tom bude vyprávět po generace. V podobném duchu se nese jedna z hlavních zápletek - kterak ze hry vyřadit královské služebnictvo a obsloužit veličenstva vlastními silami. Tato malá "rebelie" je vlastně tím nejservilnějším aktem.

Do této selanky tu a tam těžkopádně vstoupí společensko-kritický motiv. Třeba v podobě šroubované narážky na konspirační teorie nebo homosexuální linky, která divákům připomene, že dva muži si v tehdejší Británii nemohli legálně pomalu ani zatančit. A že homosexualita ilegální ještě dlouho bude.

Film je tak hlavně neobratnou snahou neprozradit poněkud nízký původ. Panství Downton sice vypráví o životě "na zámku", ale nákladná výprava nezamaskuje, že patří spíše do estetického podzámčí. Že je to v jádru jen mýdlová opera, v níž se vyskytují o něco luxusnější mýdla.

Nakonec film nejlépe funguje v několika romantických a rodinných okamžicích poslední čtvrtiny. Ta mimo jiné prozradí, že jeho veličenstvo král Jiří V. s chotí jsou také chápaví lidé a nejen škrobené modly svázané protokolem. Jak překvapivé.

Možná je kdesi hluboko pod povrchem ukrytá reflexe tehdejší britské společnosti a nátury, v níž vrcholným aktem neposlušnosti je zamknout kolegu kuchtíka v jeho pokoji a posloužit panstvu místo něj. Ale mnohem spíše film tomuto způsobu života přitakává a snaží se svou chlácholivou vidinou světa nakazit i diváky.

Panství Downton Režie: Michael Engler

CinemArt, česká distribuční premiéra 12. září

Efekt je nicméně opačný a publikum si vydechne až u posledního odjezdu kamery a poznámky, že všechno jednou skončí. Ještěže tak. Předchozí série zhruba tuctu dialogů, z nichž každý vypadal, že bude tím posledním, vyvolávala hrůznou obavu, jestli ty závěrečné titulky vůbec někdy přijdou.