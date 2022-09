Seriál ze světa Pána prstenů vidělo za první den přes 25 milionů lidí

Úvodní dvě epizody seriálu Pán prstenů: Prsteny moci na motivy knih J. R. R. Tolkiena za první den zhlédlo přes 25 milionů diváků z celého světa. Oznámila to videotéka Amazon Prime Video s tím, že se jedná o její rekord.

Společnost dosud údaje o sledovanosti nezveřejňovala, naposledy o fantasy Kolo času neurčitě prozradila, že jej sledovaly "desítky milionů" lidí. Stejně tak Amazon neupřesnil, zda do čísla 25 milionů zahrnuje všechny, kdo se jen začali dívat na první díl Prstenů moci, nebo kdo viděli do konce i druhou část. Další epizody bude videotéka zveřejňovat až do 14. října vždy v pátek.

Seriál vznikl s cílem přilákat k platformě Prime Video nové předplatitele v době, kdy Amazon na trhu konkuruje Neflixu, Disney+ nebo HBO. To nedávno uvedlo jiné očekávané fantasy, Rod draka ze světa Hry o trůny, který v Americe za první týden sledovalo 20 milionů lidí.

Prsteny moci jsou zřejmě nejdražším seriálem všech dob. Amazon před několika let oznámil, že do první řady investuje 465 milionů dolarů, dle tehdejšího přepočtu deset miliard korun. Podle informací deníku Wall Street Journal se však projekt nakonec prodražil na 715 milionů dolarů, v přepočtu 17,6 miliardy korun.

Příběh je zasazen tisíce let před událostmi z filmové trilogie Pán prstenů, až na výjimky v něm tak účinkují jiné postavy. Diváci se ale setkají s mladou elfskou válečnicí Galadriel v podání Morfydd Clarkové nebo Elrondem, pozdějším rádcem a přítelem čaroděje Gandalfa, jehož ztvárnil Robert Aramayo. Dále v novince účinkují Charlie Vickers coby hraničář Halbrand nebo Owain Arthur a Sophia Nomveteová v rolích trpasličího prince a princezny Disy a Durina IV. Nazanin Boniadiová ztvárnila léčitelku a single matku Bronwyn, Ismael Cruz Córdova pak takzvaného sylvanského elfa Arondira.

První řada čítá osm hodin a přibližuje dění v nejrůznějších koutech fantasy světa Středozemě. Tvůrci už nyní počítají s tím, že celkově by se Pán prstenů: Prsteny moci mohl rozrůst až na 50 hodin.

Prsteny moci v názvu odkazují k magickým prstenům, jejichž ukování dalo do pohybu další dění ve Středozemi a mezi nimiž byl i takzvaný Jeden prsten Temného pána Saurona, vytvořený s cílem zvětšit jeho moc.

Podle autorů J. D. Paynea a Patricka McKaye seriál "sjednotí všechny hlavní příběhy z Druhého věku Středozemě". Ten v mytologii tohoto světa začíná vypovězením jiného Temného pána Morgotha a končí tím, když spojenectví lidí a elfů poprvé porazí jeho služebníka Saurona. Z něj se později stane antagonista trilogie knih a filmů Pán prstenů. Sága tak odvypráví "ukování prstenů, vzestup Temného pána Saurona a příběhy Númenoru i posledního spojenectví elfů a lidí", shrnují tvůrci.