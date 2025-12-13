Přeskočit na obsah
Benative
13. 12.
Film

KVÍZ: Otík, Hujer i zvědavá Jechová. Do kterého filmu patří tenhle hrdina?

Jaroslav Totušek

Na dobře napsaných filmových figurách často stojí kvalita i úspěch snímku. Co by byl Forrest Gump bez Forresta v podání Toma Hankse, Přelet nad kukaččím hnízdem bez Nicholsonova Randla nebo komedie Na samotě u lesa bez Kemrova dědy Komárka? Pomůžete ztraceným filmovým postavám najít cestu do jejich filmů?

