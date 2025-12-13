KVÍZ: Otík, Hujer i zvědavá Jechová. Do kterého filmu patří tenhle hrdina?

Na dobře napsaných filmových figurách často stojí kvalita i úspěch snímku. Co by byl Forrest Gump bez Forresta v podání Toma Hankse, Přelet nad kukaččím hnízdem bez Nicholsonova Randla nebo komedie Na samotě u lesa bez Kemrova dědy Komárka? Pomůžete ztraceným filmovým postavám najít cestu do jejich filmů?
Tajemství Babišova "usínání". Oči zavírá z důvodů, které zná spoustu Čechů
Když televizní kamery zabraly několikrát premiéra Andreje Babiše (ANO) letos 28. října na Pražském hradě, bylo zřejmé, že má zavřené oči. Mnozí lidé tak byli přesvědčeni, že z únavy či nezájmu o dění kolem sebe usnul. Nebylo to přitom zdaleka poprvé, kdy se mu něco takového stalo. Podle informací Aktuálně.cz je ale všechno jinak, než by se mohlo zdát na první pohled.
Trumpa žalují památkáři, chtějí zastavit přístavbu tanečního sálu k Bílému domu
Několik památkářů podalo žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli kontroverznímu projektu přístavby monumentálního tanečního sálu k Bílému domu. Žádají federální soud, aby stavbu zastavil, dokud nebude schválena několika nezávislými panely a nezíská podporu Kongresu.
Životní maximum pro Zdráhalovou. V Hamaru dojela čtvrtá
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová skončila čtvrtá v závodě Světového poháru na trati 1500 m v Hamaru a o jednu pozici si vylepšila životní maximum v seriálu.
Léčba postupuje dobře. Král Karel III. ji může v příštím roce zredukovat na prevenci
Král Karel III. oznámil, že léčba rakoviny u něj postupuje dobře, takže ji bude moci v příštím roce zredukovat. Je to podle něj i díky včasné diagnóze a účinným zákrokům.