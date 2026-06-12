Osm dětí, filmové ceny a 191 centimetrů. Herec Stellan Skarsgaard slaví půlkulatiny

Švédský filmový a divadelní herec Stellan Skarsgaard, který se 13. června dožívá pětasedmdesáti let, má za sebou desítky filmových rolí, spolupráci s předními světovými režiséry a řadu prestižních ocenění. Diváci si ho pamatují hlavně z filmů Larse von Triera nebo Formanových Goyových přízraků.
V 70. a 80. letech byl Skarsgaard spjat především s domácí švédskou a evropskou kinematografií. Za mimořádné herecké ztvárnění hlavní role ve filmu Hanse Alfredsona Slabomyslný vrah z roku 1982 získal Stříbrného medvěda za nejlepší herecký výkon na Berlinale. Další výraznou roli ztvárnil v dramatu Býk, které režíroval kameraman Sven Nykvist a jež bylo nominováno na Oscara za nejlepší zahraniční film.
Po prvních zkušenostech v mezinárodních produkcích, například ve filmové adaptaci Kunderovy Nesnesitelné lehkosti bytí, přišel zásadní průlom v podobě hlavní mužské role ve filmu Larse von Triera Prolomit vlny, který získal Velkou cenu na festivalu v Cannes. Se snímky von Triera je od té doby spojen pravidelně - objevil se mimo jiné v Tanci v temnotách, Dogville, Melancholii či obou dílech provokativního dramatu Nymfomanka.
V posledním filmu Miloše Formana z roku 2006 pod názvem Goyovy přízraky ztvárnil hlavní roli malíře Goyi. V roce 2019 natočil s režisérem Václavem Marhoulem filmovou adaptaci románu Jerzyho Kosińského Nabarvené ptáče, která byla uvedena na festivalu v Benátkách.
Zahrál si také ve dvakrát Oscarem oceněném filmu Guse Van Santa Dobrý Will Hunting, v Amistadu Stevena Spielberga, v kriminálním thrilleru Muži, kteří nenávidí ženy, ale i ve dvou dílech série Piráti z Karibiku či ve filmovém zpracování muzikálu Mamma Mia! Za ztvárnění sovětského politika Borise Ščerbiny v úspěšném seriálu HBO Černobyl (2019) získal Zlatý glóbus za nejlepšího herce ve vedlejší roli a byl také nominován na cenu Emmy.
"Zabere hodně času udělat ze mě na place hezkého, ale velice rychle se stávám škaredým," řekl o sobě 191 centimetrů vysoký herec v jednom z rozhovorů. Skarsgaard se narodil ve švédském Göteborgu a během dětství se s rodinou často stěhoval. Je otcem celkem osmi dětí. Alexandra, Gustafa, Sama, Billa, Valtera a dceru Eiju má se svoji první ženou Myou. Syny Ossiana a Kolbjörna pak má se svojí druhou manželkou Megan Everettovou.
Skarsgaard byl několikrát hostem karlovarského festivalu. V roce 2002 doprovodil uvedení filmu Na miskách vah režiséra Istvána Szabóa. Během loňském ročníku festivalu převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii a osobně uvedl snímek Citová hodnota režiséra Joachima Triera, který získal několik prestižních cen včetně Oscara.
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