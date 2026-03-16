Oscarový snímek Pan Nikdo proti Putinovi bude vysílat Česká televize

Dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který získal nejprestižnější filmovou cenu Oscar za nejlepší dokumentární celovečerní film, nabídne 5. května ve svém vysílání Česká televize (ČT). Snímek, který vznikl v české a dánské koprodukci, veřejnoprávní televize podpořila už ve fázi výroby.
"Je to obrovský mezinárodní úspěch snímku, který přináší silné svědectví o současném Rusku, a také o odvaze jednotlivce postavit se systému," uvedl k ocenění generální ředitel ČT Hynek Chudárek.
Dokument sledující působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Moskva vede agresi proti Ukrajině, je v současné době promítán v tuzemských kinech v distribuci společnosti Bontonfilm. "Je to neskutečný úspěch, máme obrovskou radost a nemáme slov," reagoval na vítězství přímo z losangelského Dolby Theatre Martin Palán, šéf filmové společnosti Bontonfilm.
Záběry pořídil režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin, který žil celý život v desetitisícovém ruském městě Karabaš. Talankin pracoval jako učitel na místní základní škole a se začátkem války na Ukrajině se náplň jeho práce proměnila, když byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí. Frustrovaný učitel se rozhodl dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ní. S režisérem Davidem Borensteinem poté společně našli způsob, jak natočený materiál dostat ze země.
"Oscara si sice odvážíme domů my, ale ve skutečnosti patří mnohem širšímu společenství lidí, kteří projektu věřili a podporovali ho. Bez jejich energie, práce a důvěry by tento okamžik nikdy nenastal. Přála bych si, aby vedle nás – a ideálně i přímo v nás – bylo co nejvíce 'Mistrů Nobody',“ podotkla producentka Alžběta Karásková.
"Je to chvíle obrovské radosti, vděčnosti a také pokory. Tohoto úspěchu bychom nikdy nedosáhli bez podpory Státního audiovizuálního fondu a bez mnoha jednotlivců, kteří nám pomohli na dlouhé cestě oscarové kampaně," dodala.
Snímek získal od Státního fondu audiovize čtyři selektivní podpory ve čtyřech žádostech. Celková částka dohromady přesáhla dva miliony korun.
Cesta k Oscaru pro snímek Pan Nikdo proti Putinovi začala loni na festivalu Sundance, kde získal Zvláštní cenu poroty. Od té doby nasbíral celkem 14 hlavních cen po celém světě. Mezi jeho trofeje patří i prestižní britská cena BAFTA. Snímek ovládl mezinárodní soutěž na ZagrebDox, získal cenu za nejlepší dokument na Telluride Mountainfilm a odnesl si ocenění z DocBarcelona, belgického Docville či polského festivalu Docs Against Gravity. Bodoval i u diváků, což potvrzuje Cena publika z Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava nebo vítězství u studentské poroty na festivalu Jeden svět. Jako svého oficiálního kandidáta ho do oscarového klání vyslalo Dánsko.
Česko je připraveno stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v pondělí ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že by jasnou mezinárodní zprávu uvítal, důvěřuje ale ukrajinským technikům. "Varuji před tím, aby se Česká republika ocitla v pozici užitečných idiotů," vyzval Kupka.
Německo se nebude vojensky podílet na zajištění bezpečné plavby přes Hormuzský průliv. Na tiskové konferenci po jednání s nizozemským premiérem Robem Jettenem to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Dodal, že íránská válka není záležitostí Severoatlantické aliance. Reagoval tím na výzvu amerického prezidenta, aby se NATO zapojilo do řešení problému s Íránem blokovanou úžinou.
Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý vzdušný útok na Moskvu. Ruská protivzdušná obrana podle ministerstva obrany zničila nad metropolí a jejím okolím 53 dronů. Na jihu Ruska hořel po útoku dronu zásobník ropy, informovaly místní úřady.
Debata o odchodu dlouholetého moderátora Václava Moravce z České televize zapadá do širšího vývoje ve veřejnoprávní instituci. Komentátor Vratislav Dostál upozorňuje, že nejde o izolovaný případ. „To, že odešel Václav Moravec minulý týden, je vyústění něčeho, co podle mě začalo v roce 2020," říká.