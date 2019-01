Nejvyšší počet nominací na Oscara mají dobové filmy Favoritka a Roma od Netflixu

Streamovací služba Netflix zaznamenala další prvenství. Její snímek Roma, který natočil režisér Alfonso Cuarón, dnes získal nominaci na Oscara za nejlepší film. V historii Oscarů je to poprvé, kdy o nejprestižnější sošku Hollywoodu usiluje titul vyrobený internetovou videotékou.

Silně autorská černobílá Roma může uspět v deseti kategoriích, od zvuku přes nejlepší cizojazyčný titul až po kameru, scénář či režii. Nominaci si vysloužily též mexické herečky Yalitza Apariciová, která hraje služku středostavovské rodiny, a Marina de Tavirová za roli její zaměstnavatelky. Roma se odehrává v politickém chaosu mexických protestů 70. let minulého století a vypráví osobní i rodinné drama.

Britský list Guardian napsal, že Netflix při lobbování za nominaci Romy mezi akademiky neváhal utratit vysoké částky.

Není to ale jediné prvenství, které vyplývá z dnes zveřejněných oscarových nominací. Poté, co pořádající Akademie filmového umění a věd vybrala komika Kevina Harta coby moderátora letošního ceremoniálu, se dostala do problematické situace - na sociálních sítích byly nalezeny Hartovy starší homofobní výroky. Komik se s pořadateli nakonec dohodl, že večer moderovat nebude.

Avšak místo jména nového moderátora dnes organizátoři překvapivě anoncovali, že ceremoniálem provedou různé osobnosti ze světa kinematografie. Ve více než devadesátileté historii Oscarů to bude teprve podruhé, kdy galavečer nemá jednoho moderátora.

Stejný počet nominací jako Roma, tedy deset, může proměnit dobový film Favoritka, obsazený silnými herečkami. Na Oscara za vedlejší roli netradičně vynesl nominace hned dvěma, Emmě Stoneové a Rachel Weiszové.

Zatímco Roma už je k vidění na Netflixu i v českých kinech, Favoritku - vyprávějící o anglické královně Anně z 18. století a politických intrikách na jejím dvoře - začnou zdejší biografy promítat teprve pozítří. Za roli poslední anglické královny z rodu Stuartovců byla Olivia Colmanová nominována na Oscara za herecký výkon v hlavní roli.

Superhrdinské překvapení

Osm nominací má snímek z hudebního prostředí Zrodila se hvězda, který natočil a hlavní roli v něm ztvárnil Bradley Cooper. Čtyřiačtyřicetiletý Američan tak může získat Oscara za herectví i pro nejlepší film - jen do nominací za režii se nevešel.

Wow. The Academy really doesn't like actors-turned-directors. That Bradley Cooper snub. #OscarNoms — Kenneth Hilario (@kenneth_etc) January 22, 2019

Rovněž osm nominací obdržel životopisný film Vice, jenž vypráví o někdejším americkém viceprezidentovi Dicku Cheneym. Za jeho ztvárnění může Oscara převzít herec Christian Bale.

Překvapivě vysoký počet, sedm nominací má na kontě velkorozpočtový sci-fi film od Marvelu nazvaný Black Panther. Oscara za nejlepší film by získal jako první superhrdinský snímek všech dob. Black Panther celosvětově utržil 1,3 miliardy dolarů, ani srovnatelný komerční úspěch ale v minulosti u oscarových porotců nestačil na to, aby překonali nedůvěru k filmům s komiksovým námětem.

S prázdnou neodešla ani Bohemian Rhapsody, také v českých kinech diváky hojně vyhledávaný životopis zpěváka skupiny Queen Freddieho Mercuryho. Jeho představitel Rami Malek už tento měsíc získal sošku Zlatý glóbus, nyní byl nominován také na Oscara.

K dalším favoritům letošních Oscarů patří film Zelená kniha o černošském klavíristovi, kterého po americkém Jihu 60. let provází mazaný vyhazovač a podvodníček. Naopak pouze ve dvou kategoriích byl nominován snímek První člověk, v němž Ryan Gosling ztělesnil astronauta Neila Armstronga.

Na koho se nedostalo

Server Deadline.com vypočítal, koho porotci opomenuli. Nominaci na Oscara nezískali třiadvacetiletý herec Timothée Chalamet, který účinkuje ve filmu Beautiful Boy, ani Julia Robertsová za drama Ben Is Back. Bez Oscarů skončí také kritiky opěvovaný horor Tiché místo.

Akademie filmového umění a věd, jejíchž zhruba 8200 členů hlasuje o vítězích, oscarové nominace oznámila v úterý ráno losangeleského času. Jako tradičně začala méně sledovanými kategoriemi typu dokumentárních filmů, animovaných snímků nebo zvuku. Teprve ve druhé části vyhlašování došlo na nejsledovanější kategorie - ceny za režii nebo nejlepší film.

Seznam nominovaných přečetli komik Kumail Nanjiani a herečka Tracee Ellis Rossová.

91. ročník cen Oscar vyvrcholí slavnostním ceremoniálem v neděli 24. února.

Lady Gaga is officially an Oscar-nominated actress! She also made history by becoming the first & only person ever to be nominated for both “Best Actress” and “Best Original Song” at the Oscars in the same year. #Oscars #OscarNoms pic.twitter.com/HPMmaVGlaT — Cute but Psycho (@IulianLM) January 22, 2019

Seznam nominací na Oscary 2018

Nejlepší film

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Favoritka

Zelená kniha

Roma

Zrodila se hvězda

Vice

Herec v hlavní roli

Christian Bale, Vice

Bradley Cooper, Zrodila se hvězda

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Zelená kniha

Herečka v hlavní roli

Yalitza Apariciová, Roma

Glenn Closeová, Žena

Olivia Colmanová, Favoritka

Lady Gaga, Zrodila se hvězda

Melissa McCarthyová, Can You Ever Forgive Me?

Herec ve vedlejší roli

Mahershala Ali, Zelená kniha

Adam Driver, BlacKkKlansman

Sam Elliott, Zrodila se hvězda

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

Herečka ve vedlejší roli

Amy Adamsová, Vice

Marina de Tavirová, Roma

Regina Kingová, If Beale Street Could Talk

Emma Stoneová, Favoritka

Rachel Weiszová, Favoritka

Režie

Spike Lee, BlacKkKlansman

Pawel Pawlikowski, Studená válka

Yorgos Lanthimos, Favoritka

Alfonso Cuarón, Roma

Adam McKay, Vice

Animovaný film

Úžasňákovi 2, Brad Bird

Psí ostrov, Wes Anderson

Mirai no mirai, Mamoru Hosoda

Raubíř Ralf a internet, Rich Moore, Phil Johnston

Spider-Man: Paralelní světy, Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman

Adaptovaný scénář

The Ballad of Buster Scruggs, Joel Coen, Ethan Coen

BlacKkKlansman, Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee

Can You Ever Forgive Me?, Nicole Holofcenerová a Jeff Whitty

If Beale Street Could Talk, Barry Jenkins

Zrodila se hvězda, Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters

Původní scénář

Favoritka, Deborah Davisová, Tony McNamara

Zoufalství a naděje, Paul Schrader

Zelená kniha, Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly

Roma, Alfonso Cuarón

Vice, Adam McKay

Kamera

Studená válka, Łukasz Zal

Favoritka, Robbie Ryan

Werk ohne Autor, Caleb Deschanel

Roma, Alfonso Cuarón

Zrodila se hvězda, Matthew Libatique

Dokument

Free Solo, Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyiová

Hale County This Morning, This Evening, RaMell Ross

Minding the Gap, Bing Liu

O otcích a synech, Talal Derki

RBG, Betsy Westová, Julie Cohenová

Cizojazyčný film

Kafarnaum (Libanon)

Studená válka (Polsko)

Werk ohne Autor (Německo)

Roma (Mexiko)

Zloději (Japonsko)

Střih

BlacKkKlansman, Barry Alexander Brown

Bohemian Rhapsody, John Ottman

Zelená kniha, Patrick J. Don Vito

Favoritka, Yorgos Mavropsaridis

Vice, Hank Corwin

Hudba

BlacKkKlansman, Terence Blanchard

Black Panther, Ludwig Goransson

If Beale Street Could Talk, Nicholas Britell

Psí ostrov, Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns, Marc Shaiman, Scott Wittman

Nejlepší píseň

All The Stars - Black Panther od Kendricka Lamara a zpěvačky SZA

I’ll Fight - RBG od Diane Warrenové a Jennifer Hudsonové

The Place Where Lost Things Go - Mary Poppins Returns od Marca Shaimana a Scotta Wittmana

Shallow - Zrodila se hvězda od Lady Gaga, Marka Ronsona, Anthonyho Rossomanda, Andrewa Wyatta a Benjamina Rice

When a Cowboy Trades His Spurs For Wings - The Ballad of Buster Scruggs od Willieho Watsona a Tima Blakea Nelsona