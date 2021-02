Slavná parodie erotické scény? Nebyl to trik, přísahají herci ze Žhavých výstřelů

Padající součástky z hořícího motoru dopravního boeingu dnes v Nizozemsku zranily dva lidi. Jedna starší žena utrpěla zranění na hlavě a musela být ošetřena v nemocnici. Lehké popáleniny utrpělo také dítě, které chtělo součástku na zemi vzít do ruky. Poškozeno bylo v obci Meerssen i několik domů a aut. Stroj měl z Maastrichtu namířeno do New Yorku. Letadlo vzápětí nouzově přistálo v Lutychu (Liège). Informovala o tom agentura DPA.

Poruchu motoru ohlásilo dnes také letadlo společnosti United Airlines směřující z amerického letiště v Denveru do Honolulu. Jak uvedla agentura Reuters, policie v Broomfieldu v Coloradu zveřejnila fotografie kousků motoru z letounu, zranění hlášena nebyla. Stroj se vrátil na letiště.