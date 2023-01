Guy Ritchie s Jasonem Stathamem si v novém filmu hrají na špiony a Hollywood

Má své vrtochy i bolístky, a tak je třeba ho opečovávat. Například pečlivě vybranými ročníky klaretu, které pak bude popíjet v soukromých tryskáčích cestou na misi. Superšpiona Orsona Fortunea povolává americká vláda, kdykoliv se svět ocitá v koncích.

V novém filmu Operace Fortune: Ruse de guerre, jejž od čtvrtka promítají kina, režisér Guy Ritchie opět pověřil Jasona Stathama rolí akčního poloboha.

Nebylo tomu tak vždy. V průlomových Ritchieho filmech jako Sbal prachy a vypadni z roku 1998 patřil Statham ke grázlíkům a otloukánkům. I díky nim se však britský herec stal hollywoodskou akční hvězdou a v této poloze si ho režisér poslední dobou "půjčuje" zpět.

Naposledy předloni spolu natočili Rozhněvaného muže, který od prvních chvil upomínal na starý dobrý Hollywood z dob, kdy se po plátně proháněly osobnosti typu Stevea McQueena či Clinta Eastwooda. Po zachmuřeném, až biblicky zatěžkaném akčním spektáklu, který se ne zcela úspěšně snažil proměnit jednoduchý příběh o pomstě v morálně komplikovanější rozprávku o božím trestu, se teď režisérsko-herecké duo vrací v odlehčenější poloze.

Statham opět hraje muže s kamenným výrazem a schopností zlikvidovat vše kolem sebe. Akorát se tentokrát pohybuje v rozvernějším žánrovém terénu a kráčí spíše ve stopách agentů Jamese Bonda nebo Ethana Hunta. Snímek Operace Fortune však podobně jako Rozhněvaný muž zavání rutinou. A navíc Ritchie nemá ono ambiciózní "maskovaní" jako minule.

Misi pohání jednoduchá zápletka. Došlo k akci, během níž se ztratilo něco vzácného. Není zřejmé co. A Statham coby hrdina v čele malého utajeného týmu pracujícího pro americké ministerstvo má zjistit, co to bylo. A získat věc dříve, než se dostane do nesprávných rukou. Ruch v podsvětí nasvědčuje neobvyklý zájem o lup.

Pochopitelně se ukáže, že nejde o nic menšího než záležitost s potenciálem zvrátit chod světa. A existuje jediný muž schopný vše zachránit. Nebo možná ne, protože hned během první akce se ukáže, že Statham a jeho parta nejsou jedinou jednotkou povolanou s cílem získat tajemný objekt.

2:24 Film Operace Fortune: Ruse de guerre kina promítají od čtvrtka. | Video: Vertical Ent.

Guy Ritchie se spoluscenáristy Ivanem Atkinsonem a Marnem Daviesem variují tu nejzákladnější zápletku thrillerů, kde se už od dob klasického Hollywoodu či Alfreda Hitchcocka hrdinové honí za předmětem, jehož povaha není známá a který v posledku slouží především jako "poháněč" děje.

Do známého půdorysu filmaři nepřináší mnoho překvapivého. Zjevně si lehce utahují z dob, kdy jediný hrdina mohl spasit svět. Nepouštějí se ale do vážné a cynické špionážní hry mnoha moderních thrillerů. Zkušeně, ač nevzrušivě bruslí kdesi uprostřed.

Statham hraje profíka, jehož drobné vrtochy nezakryjí, že k akci přistupuje neortodoxně, elegantně a efektivně. Zatímco šéf konkurenčního týmu vyznává spíše hrubou sílu. O podobný střet dvou principů se pokouší celý snímek.

Jsou tu dobré, ale nezužitkované nápady. Třeba když se tým hrdinů potřebuje vetřít na důležitý charitativní večírek, v jehož čele stojí miliardář s podezřelými obchodními aktivitami, stává se vstupenkou na party slabina tohoto nelítostného podnikatele.

Ta slabina se jmenuje Danny Francesco a jde o jednu z největších hollywoodských hvězd, která se kdysi nenechala tímto boháčem koupit coby narozeninový dárek, byť na stole leželo 10 milionů dolarů. Nyní si však jeho herecké služby propůjčí Fortuneho parta pomocí osvědčeného triku jménem vydírání. Josh Hartnett v roli Francesca tedy dostává vtipný úkol hrát stejně jako jeho postava tak trochu sebe sama. A Ritchie ironicky používá sílu Hollywoodu coby zbraň v této špionské hře.

Jenže i tak je to stále poněkud líná sázka na jistotu. Žádné podvratné zacházení s žánry, spíš materiál pro pár vtípků na téma "jak přežít tím, že se dokonale vtělím do filmové role". Hugh Grant si užívá úlohu zámožného zlosyna, v jaké jsme ho nicméně poslední dobou už párkrát viděli, akce je dynamická a zapomenutelná stejně jako zápletka.

Guy Ritchie rád experimentuje, i když ne vždy mu vše vychází. Přinejmenším komerčně. Jeho pokus adaptovat mýtus o rytířích kulatého stolu ve filmu Král Artuš: Legenda o meči z roku 2017 coby směs zachmuřeného fantasy a pro režiséra typické gangsterky plné podrazů našla mnoho zastánců. Ty bavila odvaha narušit středověké temné fantasy drama plné vizí a krákajících havranů lupičskými eskapádami v duchu autorovy rané tvorby.

O dva roky později se snímek Gentlemani pokoušel aktualizovat hry na zlodějíčky a vedle zamotané gangsterské historky byl i jistou úvahou o stylu, gentlemanech, buranech, o tom, že příslušnost k jedněm či druhým neurčuje tepláková souprava či smokink na vašem těle. I následující Rozhněvaný muž přetékal ambicemi, byť to zároveň byla jeho zásadní slabina.

Operace Fortune je až příliš bezpečná. Tváří se jako hra s Hollywoodem a na Hollywood, výsledkem je ale rutinní produkt z této továrny na sny. Spíš než sen takový malý šlofík po obědě. Probere, zlehka rozjasní den a zmizí v zapomnění.