Udílení Českých lvů: Vyhrál Zátopek, nejlepšími herci jsou Gajdošíková a Neužil

21:48

Nejlepším animovaným filmem se stávají Myši patří do nebe, které režírovali Denisa Grimmová s Janem Bubeníčkem. Na jeviště přichází početná delegace.

"Tenhle večer je pro mě trochu těžký. Před 14 dny bych výskala radostí, ale dnes mi to nejde," říká Grimmová. Je hrdá na to, že se o českém animovaném filmu ve světě mluví. Děkuje manželovi i dětem. "Ten film je sice pro děti, ale o tématech, která trápí i nás dospělé. O to víc nás možná trápí teď. Je to film o zvířátkách, kde hlavní hrdinové jsou dvě mláďata, jež celý život prožila ve strachu. Když umřou a dostanou se do nebe, ta zvířata se tam setkají. A teprve když se začnou bát jeden o druhého, překonají všechny strachy, které je před tím trápily. Chci strašně poděkovat všem, kteří dnes pomáhají, protože to je velká zpráva. Jestli to všechno dobře dopadne, je to úžasná zpráva pro celý svět. To, co se teď děje, to zapojení lidí a vzájemná solidarita a překonání strachu, který máme všichni, je strašně moc. A ty dvě zvířata na konci vyhrají nad tím zlým lišákem, který je celý život sužoval. Věřím, že díky tomu spojení také všichni vyhrajeme nad tím zlým lišákem," loučí se Denisa Grimmová.