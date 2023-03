Českého lva za nejlepší film dostal Il Boemo, z herců uspěli Kern a Melíšková

21:21

Herec Jiří Macháček vyhlašuje cenu pro nejlepší televizní film nebo minisérii. Tu získává Podezření režiséra Michala Blaška, psychologické drama o zdravotní sestře obviněné ze smrti pacientky.

Jako první děkuje třiatřicetiletý bratislavský rodák Blaško, zmiňuje scenáristu Štěpána Hulíka, který ho oslovil ještě na škole. "Rád bych poděkoval České televizi, která za námi stála. Bylo dopředu jasné, že tímto projektem netrhneme všechny rekordy sledovanosti, ale televizi šlo o kvalitu a to je dnes zvlášť cenné," zdůrazňuje.

Producentka Pavla Janoušková Kubečková děkuje koncesionářům České televize. "Když jsem nastoupila na FAMU, kolem mě skoro nebyly žádné producentky. Jeden pedagog nám řekl, že holky jsou dobré producentky tak do třiceti, než mají děti. Jsem hrozně ráda, že se to za těch patnáct let tak dramaticky proměnilo a já tu vidím celou generaci extrémně talentovaných producentek, které mají talent, dramaturgický cit, odvahu, vůbec se toho nebojí a já doufám, že to tady do pár let úplně ovládnou," říká Janoušková Kubečková a sklízí potlesk. "Do toho filmového průmyslu přinášejí víc než ego a soutěživost, spíš empatii, sounáležitost a spolupráci. A to my všichni ve filmovém světě potřebujeme," doplňuje.