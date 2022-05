On zemře, ona ho pohřbí. Ona zemře, on ji pohřbí. V krátkém filmu hraje Emma Stoneová

Čtyři roky poté, co společně vytvořili celovečerní dobové drama Favoritka, řecký režisér Yorgos Lanthimos opět spolupracoval s americkou herečkou Emmou Stoneovou. Tentokrát na krátkém, němém černobílém filmu odkazujícím k začátkům kinematografie.

Půlhodinový snímek nazvaný Bleat vznikl předloni na řeckém ostrově Tinos krátce před propuknutím pandemie koronaviru. Na příběhu místního páru, jejž hrají Stoneová s Francouzem Damienem Bonnardem, ilustruje koloběh života. A obsahuje znepokojivé scény plné sexu, smrti a vzkříšení, popisují tvůrci.

"Okamžitě jsem na to kývla," říká Emma Stoneová před páteční premiérou v Aténách. Film byl natočen na klasickou pětatřicetimilimetrovou kameru.

Podobně jako před sto lety němé snímky také Bleat těží z výrazné mimiky v obličejích herců, pro celek jsou určující i záběry řeckého ostrova. Hudbu bude v průběhu tří dnů, kdy je film promítán v řecké metropoli, hrát naživo orchestr složený z více než tří desítek hudebníků.

Osmačtyřicetiletý režisér Lanthimos už byl třikrát nominovaný na Oscara, naposledy v roce 2018 právě za Favoritku, osobitou černou komedii odehrávající se na britském dvoře zkraje 18. století.

V jeho příbězích se divné scény nijak nevyjímají. Podobně je tomu v novince, jež začíná pohřbem Stoneové manžela přikrytého bílým rouchem. Poté, co odejdou truchlící, Stoneová s manželovým mrtvým tělem zažije erotické vyvrcholení a krátce jej oživí. Vzápětí jako by ztratila vědomí a zemřela. Za přihlížení horských koz z nedalekého kopce následně oživlý muž pohřbí zemřelou manželku a tančí na jejím hrobě, než si role prohodí a pro změnu znovu umře manžel, popisuje agentura AP.

"Když tvořím, snažím se věrně znázornit to, co mi právě běží hlavou, a nepřemýšlet nad tím, jestli nebo jaký má ta scéna význam," konstatuje režisér.

0:59 Film Bleat vznikl na objednávku Řecké národní opery, v Aténách bude promítán od 6. do 8. května. | Video: Greek National Opera

Pro herečkou Stoneovou byla nejtěžší scéna, kde leží v otevřeném hrobě s hlínou na tváři. "Nic víc uměleckého jsem asi netočila," poznamenává.

Po Favoritce a Bleatu s režisérem znovu spolupracovala na nadcházejícím celovečerním filmu Poor Things. Projekt volně inspirovaný příběhem o Frankensteinovi, v němž dále účinkují Willem Dafoe, Mark Ruffalo nebo Margaret Qualleyová, už je natočený, premiéru by měl mít ještě letos.

Lanthimose širší veřejnost objevila roku 2015 díky snímku Humr. Bývá označován za představitele takzvané "řecké divné vlny". Jeho nepříjemné, radikální filmy zkoumají různé způsoby manipulace, žánry jako thriller či sci-fi převracejí do zvrácených podob a odehrávají se často v temných alegorických světech, jejichž abstraktní pravidla jako by odrážela neutěšenou ekonomickou i politickou situaci současného Řecka, napsalo Aktuálně.cz.

"V mnoha ohledech máme každý úplně jinou osobnost, takže se vzájemně dobře vyvažujeme. Je to s ním vždycky výzva, zároveň ale vím, že mu na mě záleží," popisuje režiséra Emma Steonová, která se podle agentury AP při natáčení Bleatu vzdala honoráře. "Jaký by mělo smysl dál dělat tuhle s prominutím blbou práci a hrát, kdyby se člověk nesnažil posouvat a dělat něco, co předtím ještě nedělal?" ptá se.

Na dotaz, jestli se bojí smrti, jednoho z ústředních témat filmu, třiatřicetiletá herečka kroutí hlavou. "Ne, smrti se překvapivě nebojím. Bojím se umírání," dodává.

Bleat vznikl na objednávku Řecké národní opery a kulturní organizace Neon, která propojuje filmaře s orchestry. Soundtrack složil Japonec Tošio Hosokawa s využitím motivů dnes již nežijícího Nora Knuta Nystedta a hudby Johanna Sebastiana Bacha. Do nahrávání se zapojily smyčcový kvartet, cimbál, pěvecký sbor a také šeng neboli čínské ústní varhany.