Sledovali jsme živě: Road movie Všechno bude na Českých lvech získala šest cen

Cenu pro film roku za autory Všechno bude převzal producent Jiří Konečný.

"Děkuji moc. Vůbec nevím, jestli to zvládnu, myslím, že jsem docela dojatý, tak se pokusím," začal, když se chopil mikrofonu. "Poděkuji své ženě za všechno, bez ní by to vůbec nebylo možné. Naším dětem, rodičům, celé rodině, beru to z této strany, protože je to pro mě základ, je to důležité a bez toho by žádná filmová záležitost neexistovala," řekl Konečný a otřel si čelo.

"Pak bych rád poděkoval všem, kdo na tom filmu dělali, zvlášť (režisérovi) Olmovi (Omerzuovi), je to velká jízda. Hance, Lukášovi, celému štábu, hercům, byli jste skvělí," vyjmenoval Konečný a na závěr pozdravil také pražskou FAMU. "Je to skvělá škola, držím jí palce a myslím, že bude prospívat dál," vzkázal.

Konečný na závěr svého projevu též vzdal poctu celému prostředí českému flmu. "Rád v něm pracuji a přináší mi to radost. Tento film bych chtěl věnovat všem outsiderům," dodal.