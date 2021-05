Oknem uvidí něco, co nikdy vidět neměla. Adamsová je ve filmu Netflixu k nepoznání

Zmodernizovanou, ale zmatenou ozvěnu Hitchcockova filmu Okno do dvora připomíná hvězdně obsazený psychologický thriller Žena v okně, který se nově objevil ve videotéce Netflix. Amy Adamsová hraje osamělou ženu, jež se obává opustit domov a oknem uvidí něco, co vidět nikdy neměla.

Britský režisér Joe Wright na sebe upozornil především žánrově různorodými adaptacemi předloh věhlasných autorů: od Jane Austenové (Pýcha a předsudek) přes Lva Nikolajeviče Tolstého (Anna Karenina) po Iana McEwana (Pokání). Jeho nový thriller vznikl podle čtyři roky starého stejnojmenného bestselleru amerického spisovatele, který svoji prvotinu vydal pod pseudonymem A. J. Finn.

Knihu začal psát krátce poté, co mu byla v roce 2015 diagnostikována bipolární porucha. To se odrazilo na vnitřním ustrojení hlavní postavy, která si prožila bolestivé trauma a teď se jí prožité události a horečnaté představy podivně rozmlžují. Ostatně sám spisovatel byl usvědčen z řady výmyslů o svém soukromí, kterými chtěl zřejmě upoutat pozornost.

Stominutová thrillerová adaptace se odehrává v průběhu osmi dnů, během nichž diváci sledují dětskou psycholožku Annu trpící agorafobií. V důsledku paniky z otevřených veřejných prostranství nevychází z několikapatrového domu v newyorské čtvrti Harlem. Ve své "bezpečné zóně" ale přijímá návštěvy a pronajímá suterén mladému podnájemníkovi.

Anna se jednoho dne seznámí s novými sousedy, kteří se právě přistěhovali do domu naproti jejím oknům: nejprve s plachým patnáctiletým mladíkem, o den později s jeho živočišnou matkou. Z náznaků psycholožka usoudí, že ženu i syna týrá manžel.

Začne proto sousedy "na dálku" špehovat a krátce nato se stane svědkem krvavého zločinu. Následně však svědectví zásadně zpochybní vyšetřující detektivové.

Tvůrci nechávají diváka na pochybách, zda Anna skutečně viděla vraždu, nebo šlo jen o halucinaci paranoidní ženy, která kombinuje červené víno s antidepresivy a žije sama s bílým kocourem. Kriminalisté, dále sousedé, které si vpustí domů, a koneckonců i čtenáři a diváci zanedlouho vytuší, že sebevražednými sklony trpící Anna je prototypem nespolehlivé vypravěčky.

2:30 Film Žena v okně je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Žena v okně není první snímek, jehož ústřední postava trpí specifickou poruchou jako agorafobií. Stačí připomenout thriller Vraždy podle předlohy, který před čtvrtstoletím promítala česká kina. V novince ale agorafobie působí jen jako záminka, jak ústřední postavu udržet mezi čtyřmi zdmi.

Literární předloha i adaptace nacházejí klíčovou inspiraci jinde: v mistrovském komorním thrilleru Okno do dvora, jejž roku 1954 natočil Alfred Hitchcock. Jeho protagonista nebyl stižen úzkostnou poruchou, nýbrž uvězněn v bytě kvůli zlomené noze v sádře. Kvůli tomuto omezení nudící se fotoreportér pozoroval sousedy odnaproti a dospěl k podezření, že v jednom z bytů manžel zavraždil svoji ženu.

Tvůrci Ženy v okně se k tomuto vzoru hlásí nejen podobným názvem či krátkou ukázkou z něj, která se objeví hned na začátku. I aktérka se - stejně jako James Stewart v Okně do dvora - posléze chopí fotoaparátu, aby si objektivem přiblížila podezřelé dění u sousedů.

Autor předlohy A. J. Finn se netají, že obdivuje noirové filmy typu Laura či Temná pasáž, jejichž úryvky lze zahlédnout na televizní obrazovce v Annině bytě. Některé části zápletky, vizuální citace či hudba připomenou také další Hitchcockovy filmy. Mimo jiné Rozdvojenou duši, a zejména Vertigo, jehož protagonista byl v klíčových okamžicích rovněž paralyzován nepřekonatelnou fóbií, v jeho případě pocitem závrati.

Tvůrci Ženy v okně věnují velkou pozornost obrazové stránce filmu, který se téměř výhradně odehrává v dekoraci honosného novogotického domu s točitým schodištěm. Ztemnělými místnostmi s vysokými stropy prostupují úzké pruhy světla, hyperreálné stříkance krve září technicolorově křiklavou červenou barvou. To vše ve spojení s rozhoupanou kamerou navozuje atmosféru korespondující s rozpoložením dezorientované hrdinky.

Anna, kterou hraje k nepoznání změněná Amy Adamsová, je ztělesněním klišé filmových psychothrillerů o tom, že každý psychiatr potřebuje vlastního psychiatra. Atraktivní hvězda dramatu Noční zvířata nebo komiksových filmů o Supermanovi se nebojí před kamerou "zošklivit". Z její strhané, opuchlé, nenalíčené tváře, vyhaslých králičích očí, neforemné postavy i nepadnoucího oblečení je znát, že tentokrát ztvárňuje ženu, která za svým životem obrazně řečeno zatáhla roletu a přestala o sebe dbát.

Důležitější než hereččin překvapivý vzhled je schopnost vyjádřit až chameleonsky proměnlivé emoce, jimiž její postava, skrývající tajemství z minulosti, prochází často i během jednoho záběru. Především zásluhou detailně vyladěného výkonu Adamsové dokáže za vlasy přitažený příběh alespoň v první části vzbuzovat zvědavost i určité napětí.

Zdatnou partnerkou jí je nestárnoucí Julianne Mooreová v úloze ženy uzurpované násilnickým a zuřivým partnerem, kterého poněkud jednostrunně ztvárňuje Gary Oldman. Ke škodě věci nedostává větší prostor, který by jeho postava i démonické charisma zasluhovaly.

Hitchcockovo Okno do dvora je stejně jako Wrightův thriller takřka celé zasazeno do jediné kulisy. Přesto ho prostupuje vzrušující klaustrofobická atmosféra, kterou vygraduje napínavé, přesto relativně "civilní" a - alespoň v roce 1954 - uvěřitelné vyústění.

V případě Ženy v okně tomu tak není. Nejen protože v dnešní době nelze předpokládat, že by si někdo nechal nahlížet oknem do bytu a nezatáhl by žaluzie. Zejména kdyby se chystal spáchat zločin.

Tvůrci Ženy v okně namísto detailnější a psychologicky věrohodnější studie hrdinky začnou dramatizovat příběh několika lacinými lekačkami a rádoby šokujícími zvraty, z nichž některé působí bláhově. Thriller se po negativních ohlasech na testovacích projekcích v roce 2019 přepisoval, přetáčel a přestříhával, ani konečná podoba však zdaleka nenaplňuje očekávání.

Závěrečná scéna, jako vystřižená z nějakého slasher hororu, je tak brakově přemrštěná, že působí jako karikatura. Mimo jiné v ní diváci zjistí, že agorafobická hrdinka zřejmě má - stejně jako její kočka - sedm životů.