Odmítli mu vydat album, protože zněl příliš jako Jackson. Teď svého strýce hraje

Jaafar Jackson se letos objevil před kamerou v hlavní roli životopisného filmu Michael režiséra Antoina Fuquy, kde ztvárnil zpěváka Michaela Jacksona. Na natáčení se připravoval dva roky a ikonický moonwalk vystřihl naprosto dokonalým způsobem. Dokonce se naučil několik verzí „měsíční chůze“, kterou jeho strýc na pódiu předváděl v různých časových obdobích.
Kdo vlastně je Jaafar Jackson? Rodák z Los Angeles přišel na svět 25. července 1996 ve slavném klanu Jacksonových. Má mladšího bratra a také několik nevlastních sourozenců z předchozích vztahů svých rodičů. Jeho matka Alejandra Genevieve Oaziaza pochází z Kolumbie, otec je zpěvák a baskytarista Jermaine Jackson. Ten byl v mládí společně se svým bratrem Michaelem, z něhož se později stala popová star, členem skupiny The Jackson 5 a poté se vydal na sólovou muzikantskou dráhu. Jaafar tak vyrůstal v prostředí, kde byly hudba, tanec i pozornost veřejnosti každodenní součástí života.
Už předtím, než se letos zviditelnil jako představitel Michaela, se pohyboval na umělecké scéně, hlavně jako zpěvák a tanečník. V rozhovorech přiznává, že ho inspiruje nejen jeho hudební rodina, ale třeba také Frank Sinatra nebo Stevie Wonder. Účastnil se natáčení rodinné reality show The Jacksons: Next Generation, kterou vysílala stanice Lifetime v roce 2015, nazpíval coververze písní Sama Cookeho a Marvina Gayeho a v roce 2019 vydal svůj debutový singl Got Me Singing. Připravoval rovněž album Famous, které ale nahrávací společnost odmítla vydat mimo jiné proto, že na něm zpěvák zněl příliš jako Michael Jackson.
S Michaelovými choreografy v zádech
Jaafar měl ke svému strýci, kterého si nyní zahrál ve filmu, blízký vztah, ale příprava na roli vyžadovala mnohem víc než si jen připomenout osobní vzpomínky. Učil se jeho pohyby, gesta, mimiku, taneční choreografie, včetně legendárního moonwalku, a také způsob, jakým „král popu“ komunikoval s publikem. Aby vše co nejlépe zvládl, spolupracoval s renomovanou dvojicí choreografů Rich + Tone Talauega, kteří doprovázeli Michaela na jeho turné HIStory.
Snímek Michael sleduje Jacksonovu cestu od jeho začátků v The Jackson 5 až po moment, kdy se z něj na konci 80. let stala světová superstar. Tvůrci při výběru protagonisty od začátku kladli velký důraz na fyzickou podobnost s Michaelem Jacksonem, jejich cílem bylo co nejvěrněji a bez karikatury vystihnout jeho hudební výraz i emoce. Pro Jaafara jde o herecký debut a podle všeho byla sázka právě na něj dobrá volba, protože i když má odborná kritika výhrady k filmu samotnému (zejména pro jeho neochotu zobrazit život „krále popu“ kriticky a objektivně), herecký výkon Michaelova synovce většinou hodnotí kladně.
Hodiny a hodiny před zrcadlem
Sám devětadvacetiletý Jaafar mluví o natáčení s respektem i emocemi. „Je to životní pocta. Zkušenost, na kterou nikdy nezapomenu. Nemůžu být víc hrdý a vděčnější za to, že smím Michaelův příběh vyprávět ve filmu,“ řekl umělec pro časopis Vogue.
Na tento projekt se připravoval dlouhé měsíce. „Začal jsem doslova nasávat všechna Michaelova turné. Vytvořil jsem si knihovnu všech dostupných videí, kde tancuje. Denně jsem všechny materiály studoval a hodiny a hodiny trénoval před zrcadlem. Trvalo dva roky, než jsem si v těch pohybech začal být jistý,“ přiznal Jaafar v rozhovoru pro Vogue.
V The Tonight Show zase řekl, že konkrétně práce na scéně, v níž se točil vznik videoklipu k písni Thriller, mu pomohla naplno se do role vcítit, protože se natáčela na stejném místě jako původní klip. V jiném rozhovoru pak zdůraznil, že doufá, že diváci po zhlédnutí filmu získají hlubší pochopení toho, kým vlastně Michael ve skutečnosti byl.
