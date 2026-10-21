Od rošťáků a nekňubů k filmové režii. Český unikát má jméno Jiří Mádl

Herec, kterého měl národ dlouhou dobu v povědomí jako „toho snowboarďáka“, dnes úspěšně režíruje, píše scénáře a sbírá České lvy. Po letech práce se Jiřímu Mádlovi povedlo zbavit se herecké škatulky a získat si respekt ve filmařském světě. V pátek 23. října oslaví čtyřicátiny.
Tak trochu outsideři, kluci, kteří se snaží být cool a přijít o panictví. To byli hlavní hrdinové filmů Snowboarďáci, potažmo Rafťáci, které přejaly model osvědčených amerických teenage komedií. Tehdy neznámému Jiřímu Mádlovi a Vojtěchu Kotkovi poskytly tyto snímky ideální podmínky pro to, aby mohli demonstrovat svůj naturel a přirozenost. Z obou herců se staly idoly, které ovládly titulní stránky časopisů, především těch pro mládež.
Mádl pronikl do popkulturního vědomí takřka celého národa. Přinesl totiž úplně novou typologii: neomaleného, lehce trapného, roztomilého, přidrzlého i něžného floutka. A přesně toho režiséři v různorodých variacích využívali. Mádl se dostal do určité škatulky, z níž se chtěl dle svých slov vymanit, což ale nebylo tak jednoduché. A i když třeba v Gymplu, Ro(c)ku podvraťáků nebo Čtyřech sluncích hrál drsnější typy, vždy šlo tak trochu o to samé, jen s větší dávkou drsnosti a vzpurnosti. Místo bezstarostných typů hrál pankáče, rebely či sociálně vykořeněné raubíře. Hořké drama Děti noci pak akcentovalo podivínskou stránku.
Nešikové, vztekloun a videoklip Přemluv bábu
Jeho „raně postsnowboarďácké“ figury zpřítomňují jakousi ztracenost generace, které chybí otcovské vzory. Potácí se ve světě digitální revoluce, cítí, že pro ně ve společnosti není místo. V odlehčených komediích nebo pohádkách zase ztvárňoval typické neprůbojné nešiky. Příkladem budiž jeho nemotorný princ utíkající před zodpovědností i vztahy v Pekle s princeznou, kam společně s Terezou Rambou vnesli nenuceně ležérní energii.
Mádl je obecně herec, který vychází ze sebe. Za jeho postavami vždy tak trochu vidíme jeho, nebo přesněji řečeno obraz, který si za svou kariéru ve filmech vybudoval. Drobný vzrůst, lehké šlapání si na jazyk, oči s uličnickou jiskrou a cit pro expresivitu – to jsou jeho hlavní zbraně. Přesto se postupem let snažil o náročnější a charakterní postavy a dnes už si dle svých slov role pečlivě vybírá.
Trochu proti typu šel i ve filmu Ulovit miliardáře, kde v karikaturně groteskním módu akcentoval excentrickou vzteklost, tentokrát však v roli slizkého pleticháře. To, co bylo u mládežnických rolí roztomilé a půvabné, zde ve zcela odlišném kontextu nabývá odpudivých parametrů. Nutno podotknout, že to bylo ve stejné době, kdy s Vojtěchem Kotkem ještě rozjížděl jejich poslední společný projekt těžící z již pět let trvajícího fandomu, a to pořad Stahovák, který se zabýval internetovými trendy. V roce 2010 také v rámci svérázné předvolební kampaně vznikl kontroverzní internetový meme Přemluv bábu.
Být zamilovaným vězněm i Janem Němcem
Zlom, byť spíše marketingový, přišel v roce 2011 s dramatem Konfident. Film v propagačních materiálech cíleně stavěl na tom, že uvidíme „Mádla, jak ho neznáme“. Role, která prozkoumávala normalizační šeď a prostředí StB, mu však nabídla pouze omezený výrazový rejstřík – opět hrál hlavně trochu zmateného muže, jen v pařátech zlovolného systému, jemuž se z mladické nerozvážnosti podvolil. S rolemi potrhlých teenagerů se pak příznačně rozloučil v retro komedii Probudím se včera.
Výzva přišla v podobě robustní koprodukce snímku Colette. Ve válečném snímku ztvárnil zajatce v koncentračním táboře. Poprvé hrál hlavně tváří, do jejíž rysů propsal tragiku, bezvýchodnost i chvilkový eskapismus v podobě lásky. Pravděpodobně nejrozmanitější úlohu si vyzkoušel v autofikčně laděném snímku Vlk z Královských Vinohrad v režii Jana Němce, kde ztvárnil jednu z verzí režisérovy osobnosti. Bylo sympatické Mádla vidět v experimentálním a nezařaditelném tvaru.
Na vítězné cestě do světa režie
V té době už měl za sebou svůj režijní debut Pojedeme k moři (2014). Právě scenáristická a režijní práce je ta, kterou se dnes chce Mádl prezentovat především. Absolvoval studia scenáristiky v New Yorku a osvojil si klasický hollywoodský styl, především co se týká vycizelovaného a na kauzalitách stojícího scénáře. Snímek Pojedeme k moři sice dojíždí na nedůslednou práci s dětskou optikou, ale na stranu druhou ztělesňuje pozoruhodný, a hlavně ambiciózní debut pečlivého filmaře, který si každý film během preprodukce cvičně nasnímá a zinscenuje. Tento cit pro hollywoodsky vypulírovanou klenbu i záběrování demonstroval Mádl také v miniseriálu Miluju tě, Pucinko, kde během covidového období rozehrál romanci mezi dvěma zubními kartáčky.
Jeho druhý celovečerní film Na střeše zase staví na osvědčeném konceptu starého morouse, kterému mladý Vietnamec otevře nové perspektivy a probudí v něm lidství. Mádl zde vyznává filozofii, že scénář, který budí silné emoce, vždy zvítězí nad realističností. Byť kolísavě, dokázal natočit film o proměnlivosti stáří a samotě v turbulentním světě.
Na problematiku mezilidských vztahů zaostřil také ve svém románovém debutu Přitažlivost planety Krypton. A v roce 2024 pak natočil ultimátní národní velkofilm Vlny. Divácký hit je završením jeho cesty v technicky sebejistého a cílevědomého autora. Žánrovost propojuje s lokální odvahou a trochu zjednodušujícím, byť o to údernějším, náhledem jedné etapy českých dějin. Film dosáhl milionové návštěvnosti, získal šest Českých lvů (z toho přímo dva si odnesl sám Mádl za režii a scénář) a Cenu filmových fanoušků navrch.
Jiří Mádl přestal být definitivně vnímán pouze jako snowboarďák. A nedosáhl toho ničím jiným než prací a tvůrčím elánem. Českého lva má i za roli v politickém thrilleru Modelář, kde ztvárnil dronaře a jakousi variaci rapera Kata, který mluví bez zubů. Právě vedlejší role podivínů jsou pro Mádla nejvděčnější, dokáže se v nich vyhnout karikatuře. Postavu s vadou řeči a psychickým handicapem si vyzkoušel také třeba ve Všivácích. Dále se objevuje v diváckých komediích a nově hraje už i tatínky (Deníček moderního fotra či 6 gramů). Transformace se zdá být dokončena.
Na závěr je třeba zdůraznit, jak unikátní je Mádlův úspěch. Nejde totiž jen o to, že se dokázal vymanit z hereckého typu, ale především o to, jak úspěšně dokázal svou profesní kariéru překlenout k režii. To se u nás povedlo pouze Jiřímu Havelkovi nebo Miroslavu Krobotovi, ti však za sebou mají dlouholetou divadelní průpravu.
ŽIVĚ Americký vyjednavač míří za Putinem, ruské údery opět zabíjely
Nejméně dva lidé zahynuli při nočním ruském útoku poblíž druhého největšího ukrajinského města Charkov, informovaly ve středu místní úřady. Ruské údery v den, kdy do Ruska za prezidentem Vladimirem Putinem míří americký vyjednavač, hlásí také ukrajinská metropole Kyjev a Poltavská oblast.
KVÍZ: Husákovy děti je milovaly. Pamatujete si detaily ze seriálů, u kterých sedělo celé Československo?
Stačila úvodní melodie a v obýváku bylo jasno, co se bude večer sledovat. S některými hrdiny jsme jezdili na chalupu, s jinými zachraňovali životy nebo cestovali mezi světem lidí a pohádek. Tváře si možná vybavíte okamžitě. Ale co jména, rodinné vztahy a drobnosti, které kdysi vypadaly nezapomenutelně? Dvacet otázek prověří, kolik z televizního dětství zůstalo v paměti po letech a mnoha reprízách.
„Manželka vám hned jednu vlepí.“ Generál Řehka promluvil krátce po vítězných volbách
Když křtil Karel Řehka v pondělí svou knihu rozhovorů nazvanou „Když není kam uhnout“, uzavíral jednu část svého života, během které jako voják působil ve speciálních silách, velel na zahraničních misích a byl náčelníkem Generálního štábu Armády ČR. Teď mu ale začíná zcela odlišný život, život politika. A právě na to se ho Aktuálně.cz ptalo především.
Najel autem do australské poslankyně, teď stojí před soudem. Ženě amputovali nohu
Australan obviněný z několika trestných činů, který v pondělí najel do poslankyně Helen Hainesové, stanul o den později před soudem a setrvá ve vazbě až do dalšího únorového líčení. Informovaly o tom tiskové agentury. Obviněný 43letý Brendan Nugent u soudu nepromluvil. Jeho obhájce uvedl, že Nugent trpí vzácnou neurologickou poruchou. Hainesová je v nemocnici a lékaři jí museli amputovat nohu.
Fotbalová Plzeň má trable. Rozpory odhalil i případ Chorý
Fotbalová Plzeň má v Česku nejbohatšího majitele, ale její výsledky povážlivě upadají. Tým, který vyhlásil útok na mistrovský titul, se nachází na devátém stupínku s jedenáctibodovým mankem na vedoucí Slavii. Evropská liga? Dva zápasy, dvě prohry. Co se ve Štruncových sadech děje?