Ocenění ve Varech proložil vtipem. Jesse Eisenberg prozradil i nové občanství

Americký herec, scenárista, režisér a producent Jesse Eisenberg dnes převzal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary a na festivalu uvedl film Dvojník. Ve snímku režiséra Richarda Ayoadeho z roku 2013 ztvárnil Eisenberg hlavní dvojroli.
Námět vychází z novely Dvojník ruského spisovatele Fjodora Michajloviče Dostojevského z roku 1846 o muži dohnaném ke zhroucení, když kontrolu nad jeho životem přebere jeho dvojník.
Eisenberg dorazil na festival do Karlových Varů již ve čtvrtek a v pátek se zúčastnil slavnostního zahájení. "Když se snažíte sehnat hvězdu, napíšete agentovi, ten to přehodí na další a další lidi, a v lepším případě hosta poznáme až v Karlových Varech. Když jsem psal agentovi Jesseho v Los Angeles, on nám vzkázal, že to vypadá, že by měl čas přijet. A za tři minuty mi volal sám Jesse s tím, jestli to nemůžeme vyřešit přímo spolu. Takový je to člověk," sdělil výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.
"Jsem velmi přístupný, což by měl být každý herec," podotkl Eisenberg, který poděkoval za pozvání na festival. "Cenu si vlastně nezasloužím, ale herci ceny milují," vtipkoval herec v úvodní řeči. V ní také prozradil, že se vzhledem ke své rodinné historii stane za týden občanem Polska.
Newyorský rodák Eisenberg byl za roli Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť nominován na Oscara, cenu BAFTA i Zlatý glóbus. Druhou oscarovou nominaci mu vynesl scénář k filmu Opravdová bolest, za který získal cenu BAFTA za nejlepší původní scénář. Diváci jej znají také z filmů Oliheň a velryba, Zombieland, Podfukáři, Dvojník či Café Society.
Prosadil se i jako scenárista a režisér. Jako producent se podílel na vzniku dvou dokumentárních filmů a věnuje se také literární činnosti. Byl rovněž jedním z producentů filmu Chlupatá rodinka a propůjčil hlas papouškovi Blu v animovaném filmu Rio.
Všestranný Eisenberg, který už v sedmi letech ztvárnil roli Olivera Twista v dětské divadelní inscenaci muzikálu Oliver!, by letos měl představit jako režisér hudební komedii No One Cares, ke které složil i hudbu.
Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech začal 3. července. Herec Dustin Hoffman v pátek osobně převzal Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová obdržela Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
Cenu prezidenta festivalu v jeho průběhu obdrží také herečka Magda Vášáryová a herec Jeffrey Wright. Kameraman Robert Richardson převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
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