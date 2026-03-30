Očekávaný seriál o Potterovi už má teaser. Jaké budou nové příběhy z Bradavic?

Ambiciózní seriálová adaptace slavné sedmidílné ságy J. K. Rowlingové patří k velmi očekávaným projektům. Podle tvůrců nabídne věrnější a detailnější převyprávění příběhu, než jaké před lety přinesly filmy. Každá kniha má dostat vlastní sezonu, takže lze očekávat pomalejší tempo a větší prostor pro vedlejší postavy i motivy. Premiéru první řady chystá HBO už na letošní Vánoce.
Na projektu se podílí i sama Rowlingová, která je jednou z výkonných producentek. Vedle ní stojí producent David Heyman, známý už z filmové série, a také Neil Blair či Ruth Kenley-Lettsová. Kreativní vedení má na starosti Francesca Gardinerová, která působí jako showrunnerka a hlavní scenáristka, zatímco několik prvních epizod režíruje Mark Mylod. Právě to dává seriálu silné řemeslné zázemí a přináší i očekávání, že nepůjde o pouhou kopii filmů, ale o vlastní, rozsáhlejší interpretaci známého světa.
Nenávistné projevy vůči představiteli Snapea
Také obsazení už HBO z velké části odhalilo. Do role Harryho Pottera byl vybrán Dominic McLaughlin, Hermionu Grangerovou ztvární Arabella Stantonová a Rona Weasleyho Alastair Stout. Z dospělých herců se v seriálu objeví např. John Lithgow jako Brumbál, Janet McTeerová jako profesorka McGonagallová, Paapa Essiedu jako Snape, Nick Frost v roli Hagrida, Luke Thallon coby Quirrell a Paul Whitehouse jako Filch.
Asi největší pozornost vyvolalo nové pojetí figury Severuse Snapea, kterého ztvární britský černošský herec Paapa Essiedu. Jeho obsazení do role, která byla dosud pevně spojená s tváří Alana Rickmana, rozdělilo fanoušky na dva tábory: jedni vnímají změnu jako zajímavé oživení a důkaz, že seriál nechce jen kopírovat filmy, druzí namítají, že se tím narušuje vyznění knižní předlohy. Součástí veřejné reakce se bohužel staly i otevřeně rasistické útoky a výhrůžky vůči Essieduovi. Herec sám mluvil o tom, že mu lidé kvůli tmavé barvě pleti psali i vulgární, nenávistné a výhrůžné zprávy.
Posunutá premiéra a stín kontroverzí kvůli Rowlingové
Natáčení začalo v létě 2025 ve studiích v Leavesdenu, tedy na místě pevně spojeném i s filmovou sérií. Seriál se měl původně objevit až v roce 2027, ale premiéra první sezony s názvem Harry Potter a Kámen mudrců byla podle posledních informací posunuta na Vánoce 2026. Už první teaser ukazuje, že nový seriálový Potter chce navázat na známou atmosféru kouzelnického světa, ale zároveň působit moderněji a vizuálně výrazněji.
K seriálu se ale od začátku váže i kontroverze spojená s autorkou knižní předlohy. J. K. Rowlingová v minulosti založila vlastní fond určený k financování procesů proti transgender komunitě a peníze na tyto aktivity jí mimo jiné plynou i z licencí a merche Harryho Pottera. Ostatně i herecká trojice z filmového Harryho Pottera – Daniel Radcliffe, Emma Watsonová a Rupert Grint – se veřejně distancovali od transfobních názorů spisovatelky. Spor kolem jejích postojů k trans lidem tak už několik let silně polarizuje fanoušky i část kulturní veřejnosti, a připravovaný seriál se kvůli tomu neodehrává jen v oparu nostalgie a velkých očekávání, ale i v napjatém společenském kontextu.
