Obrazem: Donutil, Cabanové a afterparty do čtyř. Festival ve Varech očima fotografa

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Petr Widimský podal podnět Etické komisi univerzity kvůli kauzám ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a bývalého ministra zdravotnictví za ANO Petra Arenbergera. Informoval o tom v pondělí Deník N.

Arenberger byl ministrem zdravotnictví zhruba sedm týdnů. Rezignoval 25. května poté, co média zveřejnila informace o jeho majetku, pronájmu jeho nemovitosti nemocnici, kterou vedl, a zisku z klinických studií, které plynuly do jeho soukromé praxe místo do nemocniční kliniky. Arenberger, který pochybení opakovaně odmítl, se pak vrátil zpátky do čela vinohradské nemocnice.

Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v létě přijal usnesení, podle kterého bere vážně podněty vznesené vůči Arenbergerovi, týkající se možného střetu zájmů ve věci správy veřejného majetku, vyvádění klinických hodnocení z fakultní nemocnice do vlastní praxe a možných pochybení při vedení klinických hodnocení. "Senát dále konstatoval, že Arenbergerovo vysvětlení přijal, ale pokud skutečně došlo k popsanému jednání, považuje je za neslučitelné s etickými požadavky na člena akademické obce," uvedl Deník N.

Předseda Akademického senátu Marek Vácha serveru upřesnil, že na červnovém zasedání akademického senátu vystoupil na vlastní žádost i Arenberger. Senát podle něj konstatoval, že mu nepřísluší suplovat práci policie. Informace prý čerpali především z médií a nemají jiné zdroje. "Důvod, proč se věcí zabýváme, je naše logická snaha o to, aby značka 3. LF UK byla nadále vysoko hodnocena a abychom udrželi stávající výbornou pověst fakulty," dodal Vácha s tím, že ctí presumpci neviny.

Senát také vyzval děkana fakulty, aby podal podnět na Etickou komisi Akademického senátu UK, aby se podnětem zabývala a aby zvážila, zda byl, či nebyl porušen Etický kodex UK.