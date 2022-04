Obludnost korporací. V mrazivém thrilleru se probere žena a neví o sobě nic

V posledních letech často skloňovaná „rovnováha mezi pracovním a soukromým životem“ získává nový význam ve hvězdně obsazeném americkém seriálu Odloučení. Psychologický sci-fi thriller z korporátního prostředí ji dovádí do hrozivě absurdního extrému.

Šest epizod devítidílné série, která je s českými titulky celá k vidění na Apple TV+, natočil americký komediální herec Ben Stiller. Čtyři roky po seriálovém dramatu Útěk z vězení v Dannemoře opět dokazuje, že když pouze režíruje, je nesrovnatelně zajímavější, než když jen hraje.

Hned úvodní scéna chytře mate diváky. Připomíná filmy typu Kostka, na jejichž počátku postavy procitnou v neznámém prostoru, aniž by tušily, kde jsou, jak se sem dostaly a kudy mohou uniknout.

Také v Odloučení se z bezvědomí na konferenčním stole probere mladá dezorientovaná žena v zamčené místnosti. A po sérii otázek, jež pokládá hlas z reproduktoru, zděšeně zjistí, že o sobě neví naprosto nic. Ani jak se jmenuje, ani kde se narodila.

Ben Stiller však nenatočil horor z futuristické věznice, nýbrž mrazivý korporátní thriller. Helly, ona rusovlasá mladá žena trpící amnézií, je novou zaměstnankyní biotechnologické společnosti Lumon Industries. A právě absolvovala speciální přijímací pohovor u firmy, která "aktivně pečuje o lidstvo".

Stejně jako Helly i další pracovníci dobrovolně podstoupili zvláštní chirurgický zákrok, odloučení pracovní paměti od osobních vzpomínek. Mikročip implantovaný do mozku rozštěpil jejich osobnost na "vnitřkaře" a "venkaře". Jeden netuší, co dělá či prožívá ten druhý, neboť spolu nemohou přímo komunikovat a jejich přístup ke vzpomínkám je vždy omezen tím, kde se právě nacházejí.

Helly nastoupí do oddělení kultivace makrodat, kde zaměstnanci na počítačích třídí šifrovaná data. Novým vedoucím se v něm právě stal protagonista příběhu, loajální korporátní archivář Mark. Jeho klidným, stereotypním kancelářským životem otřese, když Markova venkaře vyhledá bývalý kolega. Tomu se podařilo obejít implantát, a proto ví, co se v korporaci doopravdy děje.

"Ohledně pekla máme dobrou a špatnou zprávu," říká manažerka firmy emočně netečnému Markovi a dodává: "Dobrá zpráva je, že peklo je jenom výplod morbidní lidské představivosti. Špatná zpráva je, že cokoli si lidé dokážou představit, to obvykle zvládnou i vytvořit." Není pochyb, že v Lumon Industries se něco takového podařilo.

2:54 Všech devět epizod Odloučení je s českými titulky na Apple TV+. | Video: Apple TV+

Seriál uvádí diváky do zlověstně absurdního světa, který jako by vytvořili Franz Kafka s Georgem Orwellem. A nejen oni. Některými motivy může novinka vzdáleně připomenout fantastické drama Věčný svit neposkvrněné mysli scenáristy Charlieho Kaufmana, jiné mají blízko k surrealistickým extravagancím Davida Lynche z pět let starého pokračování seriálu Twin Peaks.

Navzdory tomu, že lze jmenovat ještě další inspirace - filmy jako Brazil či Truman Show -, autor Odloučení Dan Erickson vytvořil svébytný dystopický svět s vlastními pravidly. Režisér Ben Stiller ho s nečekanou precizností, stylem, ale také sarkastickým smyslem pro humor oživil.

S přibývajícími epizodami se autoři dotýkají zneklidňujících otázek týkajících se nejen firemní kultury a dehumanizace práce, ale též svobodné lidské vůle nebo potlačované sebeúcty. Paralely mezi fiktivní firemní noční můrou a vlastními reálnými pracovními zkušenostmi zřejmě mnozí diváci najdou sami.

Bezpečnostními detektory protkanou korporátní budovu s minimalisticky zařízenými místnostmi s motivačními hesly na zdech a pravoúhle se klikatícími liduprázdnými chodbami lze chápat jako moderní verzi bájného labyrintu. Jako tajemný spletitý prostor plný nástrah, ve kterém čas plyne odlišným tempem.

Poutníkům z vnějšího světa - tedy venkařům - je uzavřen a zapovězen. A nikdo z vnitřkařů, kteří sem vkročí, nenachází cestu ven. Pohybuje se tu i obdoba nestvůrného Minotaura. Zároveň se toto místo stává metaforou bludiště lidské mysli i citů.

Sterilnost prostředí, skrývajícího místnosti s nevyzpytatelnými názvy jako Křídlo věčnosti nebo Odpočívárna, umocňuje potlačená barevná paleta. Administrativnímu komplexu, propojujícímu různé "retrofuturistické" styly firemního designu, dominují studené barvy: šedozelené a šedomodré tóny, a především antisepticky bílá.

Ani okolní svět ale nezáří barvami. Zaměstnanci Lumon Industries bydlí v odcizeně unifikovaných modrých domcích v zasněžené úřednické kolonii, kde panují ticho, samota a chlad. Znepokojivou náladu dotváří sugestivní zvukový podkres kombinující zkreslené ruchy s tichými klavírními tóny a elektronickými hudebními plochami.

Herecká sestava je znamenitá. Ben Stiller do hlavní role obsadil devětačtyřicetiletého Adama Scotta, s nímž již spolupracoval před devíti lety na komediální fantasy Walter Mitty a jeho tajný život. Scott ztvárňuje ovdovělého Marka s odměřenou škrobeností, jako by šlo spíše o androida. Mnohdy se podobá svému počítačovému dvojníkovi z animované titulkové sekvence.

Markova vnitřkaře a venkaře by bylo snadné ztělesnit kontrastně, jako dvě různé postavy. Scott však zvolil odlišný přístup. Obě verze hraje coby tutéž osobu, přičemž její "pracovní" a "soukromou" tvář rozlišuje sotva postřehnutelnými detaily v mimice, intonaci hlasu nebo držení těla.

Vedle hvězd Christophera Walkena, Johna Turturra či Patricie Arquetteové zaujme i výkon mnohem méně známé americké herečky Britt Lowerové v roli Helly, jež se marně pokouší dát v práci výpověď. Na postavě ženy, která si jako jediná ještě uvědomuje svoji individualitu, a proto klade příliš mnoho nepříjemných otázek, tvůrci demonstrují obludnost systému.

Ben Stiller natočil jeden z nejlepších seriálů roku, byť nebude pro každého lehce stravitelný. Akčněji naladěné publikum může dráždit záměrně pomalé tempo zviditelněné scénami, kdy postavy dlouze procházejí bludištěm nekonečných chodeb. To však dotváří klaustrofobickou atmosféru příběhu, jehož druhá řada byla již ohlášena.

Odloučení je rafinovaně podvratný, napínavý a zároveň zábavný seriál, který ještě dlouho po zhlédnutí nelze vymazat z paměti.