O Zlatou palmu budou v Cannes soutěžit Almodóvar či Farhádí. Hollywoodské filmy chybí

V hlavní soutěži 79. ročníku filmového festivalu v Cannes se letos představí snímky Pedra Almodóvara či Asghara Farhádího. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek oznámil dlouholetý ředitel festivalu Thierry Frémaux. O Zlatou palmu bude bojovat 21 snímků, festival se v letovisku na francouzské Riviéře uskuteční od 12. do 23. května.
Španělský režisér Almodóvar, který v Cannes soutěží již po sedmé, se účastní se snímkem Amarga Navidad (Hořké Vánoce). Vedle něj se soutěže zúčastní také dva bývalí vítězové, a to japonský režisér Hirokazu Koreeda s filmem Sheep in the Box (Ovce v bedně) a rumunský tvůrce Cristian Mungiu se snímkem Fjord. S filmem Minotaur zavítá do Cannes také ruský režisér Andrej Zvjagincev žijící v exilu, v soutěži se představí i snímek Fatherland (Vlast) polského tvůrce Pawla Pawlikowského.
Server Variety upozorňuje na to, že v soutěžní jednadvacítce je letos nebývale velký počet francouzskojazyčných děl, z nichž tři režírovali zahraniční tvůrci. Farhádí, který také působí v exilu, bude v Cannes soutěžit s filmem Histoires parallèles (Paralelní příběhy), japonský tvůrce Rjúsuke Hamaguči se snímkem Soudain (Najednou) a maďarský režisér László Nemes s filmem Moulin.
Agentura AFP upozorňuje, že mezi tvůrci v hlavní soutěži figuruje letos pouze pět režisérek, na loňském ročníku festivalu se jich přitom o Zlatou palmu ucházelo sedm. V hlavní soutěži jsou zastoupeny tři filmy od španělských tvůrců, což podle Frémauxe poukazuje na "určitý trend ve španělské kinematografii".
Letošní ročník festivalu dává oproti tomu loňskému přednost spíše filmům menších tvůrců, doplňuje Variety. Ve dnes představeném výběru snímků do hlavní soutěže je pouze jeden americký tvůrce, a to Ira Sachs se svým snímkem The Man I Love (Muž, kterého miluji). AFP také připomíná, že ve výběru nejsou žádné filmy velkých hollywoodských studií.
Dlouhodobý ředitel festivalu Frémaux při čtvrtečním oznámení výběru uvedl, že představí 95 procent filmů, o zbytku se má podle něj rozhodnout v následujících týdnech. Letos do oficiálního výběru přihlásili tvůrci 2541 celovečerních filmů ze 141 zemí.
Předsedou festivalové poroty bude letos jihokorejský tvůrce Pak Čchan-uk. Čestnou Zlatou palmu získají na letošním ročníku přehlídky americká zpěvačka a herečka Barbra Streisandová a novozélandský filmový režisér Peter Jackson. Mimo soutěžní sekci představí své dokumentární snímky například američtí režiséři Steven Soderbergh či Ron Howard, premiéru bude mít také režijní debut Johna Travolty.
