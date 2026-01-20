O Zlatého medvěda na Berlinale zabojuje 22 filmů. Bude se promítat česká Panelstory

V hlavní soutěžní kategorii mezinárodního filmového festivalu Berlinale se letos představí 22 snímků. Na tiskové konferenci v německé metropoli to v úterý oznámili organizátoři festivalu v čele s jeho šéfkou Triciou Tuttleovou. Český film ani letos v hlavní soutěži zastoupen není.
V jiných sekcích se budou ale promítat tři nové snímky natočené v české koprodukci a digitálně restaurovaný film Věry Chytilové Panelstory. Berlinale se bude konat od 12. do 22. února.
O Zlatého medvěda se bude ucházet mnoho filmů z Evropy a Spojených států, výrazné zastoupení mezi nimi mají letos snímky, které vznikly ve francouzské koprodukci. Z 22 je jich osm. Do výběru se dostaly i filmy z Německa, ale také z dalších částí světa. Diváky zavedou do Guiney-Bissau, Tuniska, Čadu či Singapuru.
Středoevropskou kinematografii zastupuje snímek maďarského režiséra Kronéla Mundruczóa At the Sea (U moře), který vznikl v americko-maďarské koprodukci, či rakouské filmy Rose režiséra Markuse Schleinzera a The Loneliest Man in Town (Nejosamělejší muž ve městě) Tizzy Coviové a Rainera Frimmela. Film belgické režisérky Anke Blondéové Dust vznikl mimo jiné v polské koprodukci.
Do hlavní kategorie vybrali pořadatelé i filmy režisérů, kteří v minulosti na Berlinale už ceny sbírali. Promítat se bude například film Meine Frau weint Němky Angely Schanelecové, jež získala v roce 2019 Stříbrného medvěda za nejlepší režii a v roce 2023 za nejlepší scénář. Francouzsko-senegalský režisér Alain Gomis, který obdržel v roce 2017 Velkou cenu poroty, představí letos v hlavní kategorii novinku Dao.
Českou stopu na letošním Berlinale podle dosud zveřejněného programu zanechají čtyři filmy promítané ve vedlejších kategoriích. Krátký animovaný film En, ten, týky! režisérky a animátorky Andrey Szelesové se představí v sekci Generation Kplus, snímek Roya íránské režisérky Mahnáz Mohammadíové v kategorii Panorama a v sekci Forum uvede festival dokument Kdyby se holubi proměnili ve zlato, za kterým stojí Pepa Lubojacki. Všechny tři snímky vznikly v české koprodukci. Ve světové premiéře Berlinale uvede v sekci Classics ještě digitálně restaurovanou podobu snímku Panelstory aneb Jak se rodí sídliště režisérky Věry Chytilové z roku 1979.
Mezinárodní filmový festival v Berlíně byl založen v roce 1951 a s festivaly v Cannes a Benátkách patří k předním filmovým přehlídkám v Evropě. Vítězný snímek bude vyhlášen na slavnostní ceremonii 21. února.
