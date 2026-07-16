O dívce a mláděti. Film s českou účastí Tajemství Křišťálové planety ocenili v Pule

Koprodukční animovaný film s českou účastí Tajemství Křišťálové planety získal na Pulském filmovém festivalu cenu Zlatá aréna za přínos chorvatské animaci. Ocenění, které je v Chorvatsku obdobou českých filmových cen Český lev, převzal režisér filmu Arsen Anton Ostojić.
Za snímkem stojí pražské studio Alkay Animation Prague, kde vznikly i animované snímky Lichožrouti a Čtyřlístek. V tuzemských kinech můžou diváci Tajemství Křišťálové planety vidět od 13. srpna.
"Úspěch završilo vřelé přijetí filmu přímo festivalovým publikem. Během hlavních projekcí v historickém římském amfiteátru v Pule vidělo snímek přibližně 3000 převážně mladých diváků, kteří jej ohodnotili průměrnou známkou 4,8 z maximálních pěti bodů," sdělila za tvůrce Zuzana Janák.
Film, který vznikl jako česko-chorvatsko-slovenská koprodukce, vychází z námětu jugoslávského tvůrce Dušana Vukotiče, nositele Oscara za krátký animovaný film Surogat z roku 1962 a zakladatele Záhřebské školy animovaného filmu. Snímek vypráví příběh jedenáctileté Rey, která se na nově osídlené Křišťálové planetě spřátelí s mládětem tajemného tvora Bergym. Společně se vydávají na nebezpečnou cestu za jeho matkou, během níž musí čelit nelítostnému guvernérovi Mordokanovi i odhalit křehkou rovnováhu světa, který stojí za to chránit.
"Je to film se závažným sdělením, zabalený do přitažlivého a dobrodružného příběhu, zaměřený na mladou dívku a její úsilí zachránit roztomilé mládě zvířete, které nikdy předtím nepotkala," uvedl režisér Ostojić, jehož tři předchozí hrané filmy byly za Chorvatsko nominovány na Oscara.
"Náš příběh má v sobě určitou podobnost s filmem E.T. – Mimozemšťan a právě na tento ikonický film z dětství jsem si při tvorbě mnohokrát vzpomněl. O takový přirozený přístup jsme se snažili i my. Aby emoce, vztahy a sdělení vycházely přirozeně z příběhu, a ne z potřeby něco divákovi vysvětlovat," dodal producent a zakladatel studia Alkay Animation Prague Petr Horák.
V anglickém znění propůjčili postavám hlasy Jeremy Irons, Vanessa Redgrave a Michael York. V českém dabingu se představí Jiří Lábus, Eliška Balzerová, Miroslav Táborský, Jaroslav Plesl, Patricie Solaříková, Adéla Hesová, Jakub Barták, Jan Barták, Chiara Nella Kekrt a Berenika Kohoutová, která nazpívala také českou verzi titulní písně.
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