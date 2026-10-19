Nový Tučkův dokument otevřeně ukazuje, co se skrývá za vzletnými slovy o obraně státu

Dokumentární seriál Provedu! Cena za svobodu zavede diváky do míst civilistům nepřístupných a přiblíží půlroční misi elitní české chemické jednotky na východním křídle NATO. Režisér a scenárista Benjamin Tuček natáčel s malým štábem na přísně střežené mezinárodní základně v litevské Rukle. Šestidílnou sérii nabídne od úterý 27. října program ČT2 a iVysílání.
Filmaři prostřednictvím hlavních hrdinů (mezi kterými najdeme vojenského záchranáře Martina, tiskového mluvčího českého kontingentu a prvního Čechomexičana v Armádě ČR Jana, odmořovače Martina, logistika Filipa, střelce Jakuba a kaplana Davida) připomínají, že ztratit svobodu a získávat ji pracně zpět je těžší než svobodu hlídat a udržet.
„Na příběhu české jednotky na misi v Litvě ukazujeme, jak se během půl roku měnila bezpečnostní situace v Litvě, v Evropě a ve světě. Seriál je dnes bohužel ještě aktuálnější než tehdy, když jsme začali natáčet. Je to kronika eskalace mezinárodního napětí, v němž i u nás v Čechách žijeme a před kterým varujeme,“ říká režisér Benjamin Tuček.
Každý z dílů právě dokončeného seriálu má čtyřicet minut. Provedu! Cena za svobodu přináší také exkluzivní záběry světových zpravodajských agentur, získané speciálně pro tento projekt, které ukazují ruskou agresi proti Ukrajině a roli evropských zemí, Spojených států a Číny v probíhajícím konfliktu. Zároveň upozorňuje na význam kolektivní obrany a cenu, kterou jsme či nejsme ochotní platit v době, kdy ruské drony zasahují území členských států NATO a evropští lídři hledají společnou řeč tváří v tvář ohrožení, jakému Evropa nečelila od 2. světové války.
Při výcviku, na kurzu přežití i v soukromí
„Během půlroční výcvikové mise na mezinárodní vojenské základně v litevské Rukle se naši hrdinové ocitali pod velkým tlakem. Čeští vojáci se pohybovali blízko hranice s Běloruskem, kde probíhaly rusko-běloruské manévry Západ 2025. Jen pár dní předtím polské stíhačky sestřelily ruský dron u litevských hranic. Na psychiku vojáků dopadla také tragická smrt amerických vojáků a belgického dělostřelce i odloučení od rodin, které doma prožívaly eskalaci mezinárodního napětí,“ popisuje situaci během natáčení Benjamin Tuček, který k seriálu napsal také scénář.
Vítaným zpestřením pobytu na zahraniční operaci byl pak pro vojáky například mezinárodní závod Czech Mudness Run, extrémní překážkový běh v dešti a blátě za účasti kolegů z mnoha zahraničních kontingentů. Účastnili se také nácviku bojové taktiky v unikátním střeleckém trenažeru killhouse, výcviku bojové medicíny nebo zimního kurzu přežití pod vedením norských specialistů.
Seriál ukazuje vojáky nejen při výcviku, ale i v jejich „soukromí“, které je na misi velmi vzácné. Mimo vojenskou základnu v Rukle štáb sledoval filmové hrdiny i na cvičišti u Pabradé, kde v bažině zahynuli američtí vojáci, a doprovázel je i do letoviska Palanga na pobřeží Baltského moře. V dokumentu se záměrně pracuje s dronovými záběry, které evokují způsob, jakým se změnilo současné válčení, kdy není vždy jasné, zda dron nese kameru, nebo nálož.
Kromě českých účastníků zahraniční operace Mezinárodní bojové uskupení v Litvě filmaři natáčeli také s jejich kolegy z mezinárodních kontingentů z Německa, Nizozemska, USA, Litvy a Norska.
Pohledem těch, kteří mají vhled
K bezpečnostní situaci u nás a ve světě se před kamerou vyjadřuje i řada odborníků, mezi nimi například bývalý náčelník Generálního štábu AČR a současný velvyslanec v Litvě Aleš Opata, bývalý velitel Velitelství pro operace Václav Vlček, velvyslanec Litvy v ČR Rolandas Kačinskas, analytici Vlastislav Bříza ml., Martina Heranová, Jakub Kalenský, Petr Pojman, bývalý vládní zmocněnec pro plnění závazků České republiky vůči NATO Jakub Landovský (nyní vrchní ředitel Sekce obranné politiky a strategie MO) nebo psycholožka Olga Dziaková a hlavní kaplan Armády ČR Jaroslav Knichal.
„Vzpomeňme na slova Vladimira Vladimiroviče Putina, když byl tázán na otázku, co je největší geopolitická katastrofa 20. století. Odpověděl, že největší geopolitická katastrofa 20. století byl rozpad Sovětského svazu. Co my vnímáme jako pozitivum, v Ruské federaci je vnímáno přesně naopak. Oni považují za větší katastrofu rozpad Sovětského svazu než operaci Barbarossa, útok nacistického Německa proti Sovětskému svazu. V tom je obsaženo všechno. Ruská federace by ráda obnovila svoje impérium v intencích jaltské konference. To znamená minimálně ve sféře vlivu střední a východní Evropy,“ říká v sérii bezpečnostní analytik a odborník na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza ml.
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