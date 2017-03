Nový trailer odhaluje dětství neohrožené Wonder Woman a Londýn v době první světové války

před 13 minutami

Gal Gadot

Nová ukázka k filmu Wonder Woman podle stejnojmenného komiksu dává nahlédnout do dětství hlavní hrdinky. Dozvídáme se více o jejím tvrdém výcviku a lidech, kteří ji obklopovali. Snímek režisérky Patty Jenkinsové se odehrává v období první světové války. V roli pilota, který havaruje na ostrově, kde postava žije, se objeví Chris Pine. Trailer ukazuje, že se Wonder Woman s pilotem vydá do Londýna, kde bude pomáhat lidem, a objeví tak své poslání. Hlavní postavu hraje Gal Gadot, která ji ztvárnila už ve filmu Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti. Wonder Woman dorazí do českých kin 1. června.

autor: mad