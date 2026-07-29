Nový Spider-Man se povedl. Pavoučí muž se vrací zranitelnější a čelí vlastním démonům

Je to pět let, co si Tom Holland naposledy nasadil masku Spider-Mana. Jeho poslední film se nesl v nostalgickém duchu a dějový oblouk definitivně uzavřelo to, že na Petera Parkera vlivem kouzla všichni zapomněli. Kam tedy hrdinu posunout dál? Nyní jsme se dočkali rozšíření pavoučí trilogie o film s názvem Spider-Man: Zbrusu nový den. Úkrok ke komornějšímu pojetí se jeví jako dobré rozhodnutí.
Děj se odehrává čtyři roky po událostech snímku Spider-Man: Bez domova (2021). Nejlepší přátelé Petera Parkera (Tom Holland) — Ned (Jacob Batalon) a MJ (Zendaya) — mezitím absolvovali vysokou, žijí šťastný život a stejně jako všichni ostatní netuší, že jejich bývalý kamarád je Spider-Man.
Peter ale zrovna nadšený není. Zůstal sám a kromě minimální komunikace s policistkou Jean DeWolffovou (Liza Colón-Zayasová), jediným člověkem, který mu opakovaně říká, ať se šetří, žije ve stereotypním pracovním zápřahu prohlubujícím jeho chmurné myšlenky a pocit naprostého vyčerpání.
Temnější verze hrdiny
Tvůrci využívají toho, že postava Spider-Mana je ve své podstatě stále lidsky chybující kluk. Je úplně jedno, že má nadlidskou sílu a rychlost, protože pod maskou se ukrývá člověk, který přeceňuje svoje možnosti i energii a blíží se k vyhoření.
V určitém momentu si toto sebedestruktivní chování vybere svou daň a je osvěžující vidět, jak se film nebojí figuru Spider-Mana trochu ztemnit. Jde o scénu, kdy Peter ztrácí kontrolu sám nad sebou a málem překračuje čáru, za kterou se zatím nikdy nepustil.
Svůj podíl na tom má zajisté i Tom Holland, který počtvrté v řadě dokazuje, že se pro tuto roli narodil. Jeho mladický vzhled a přesvědčivost hereckého projevu dodávají postavě náležitě plastický rozměr a vytvářejí krásný kontrast s charakterovým profilem nového protivníka, s nímž se Spider-Man utká.
Ten Parkera trápí svou schopností telepatického ovládnutí těla, a nepřítelem se tak může stát kdokoliv, komu se dostane do hlavy. Oproti dřívějším záporákům, kteří sázeli na brutalitu a efektivitu, je to osvěžující změna.
Nový režisér, nové nápady
Pokud by však někdo měl obavy, že přijde o klasickou akční podívanou, hluboce by se mýlil. O dynamické sekvence není nouze a režisér Destin Daniel Cretton stejně jako ve filmu Shang-Chi a legenda o deseti prstenech (2021) ukazuje, že mu žánr sedí. Jona Wattse, který režíroval předchozí trilogii, navíc v lecčem překonává.
V rukávu má dost nápadů, aby utáhl téměř dvouapůlhodinový snímek, v akci víc sází na Spider-Manovu hbitost a sahá i po odkazech na staré hongkongské wuxia filmy. Kamera se navíc drží dál od těl herců a nechá veškerý pohyb přirozeně dýchat.
Kde film ztrácí, je generické využití vedlejších postav. Úvodní montáž jich divákovi představí nespočet, ale jejich vrácení na plátno je mnohdy krkolomné a nedůvěryhodné. Scorpion se scvrkne na smyčku „chytit, utéct, chytit znovu“ a Hulk chvíli funguje jako vedlejší linka, aby se pak beze stopy vytratil. Výjimkou je Punisher Jona Bernthala, se kterým má Holland nečekaně dobrou hereckou chemii a jejichž interakce jsou v rámci protikladů pro obě postavy příjemným zpestřením.
Dobrou zprávou také je, že film funguje sám o sobě. Žádné okaté napojení na prosincové Avengers: Doomsday tu nenajdete (s výjimkou všeříkající potitulkové scény) a dá se zorientovat i v případě, že jste posledních pár marvelovek a spider-manovek neviděli.
Nový přírůstek do pavoučí série je velmi zručně natočený počin, který zná svou cílovku, umí s ní stárnout a nahlíží na její problémy bez nevhodného patosu a studu. Což je v přehlcené kulturní době plné macho hrdinů bez emocí vítaná změna.
Film
Spider-Man: Zbrusu nový den (2026)
Režie: Destin Daniel Cretton
Falcon, česká premiéra 29. července 2026
ŽIVĚ Trump slíbil Ukrajině licenci na výrobu střel do patriotů, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Setkání následně označil za dobré, s Trumpem podle svého vyjádření na síti X hovořil mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Podle ukrajinské stanice Suspilne jednání trvalo asi hodinu.
ŽIVĚ Írán zasáhl tři ropné tankery v Hormuzském průlivu, které ignorovaly jejich varování
Írán ve středu oznámil, že zasáhl a přiměl k zastavení tři ropné tankery proplouvající Hormuzským průlivem. Podle světových médií o útocích revolučních gard informovala íránská agentura Tasním. Írán tvrdí, že průliv klíčový pro přepravu ropy je uzavřený, Spojené státy prohlašují opak.
Španělé mají jasno. Českou fotbalovou reprezentaci povede kouč olympijských šampionů
Českou fotbalovou reprezentaci by podle španělského deníku AS měl po Miroslavu Koubkovi převzít Španěl Santi Denia. Má olympijské zlato z Paříže.
Let přes 24 hodin: Airbus uskutečnil zkušební let z Austrálie do Francie
Společnost Airbus v úterý uskutečnila zkušební let trvající více než 24 hodin, a to poté, co ve Francii přistál letoun A350 z Melbourne vyvíjený pro rekordní komerční lety. Informují o tom agentura Reuters a web ABC. Speciálně upravené dopravní letadlo typu A350-1000ULR by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince mezi Sydney a Londýnem od příštího roku.
Dopady návratu Chorého: Tykač si bourá kulturu a Tvrdíka už nikdo nemůže brát vážně
Obhájce titulu otevřel nový ligový ročník pěti brankami, ale předtím si stihl dát obří vlastní gól. Návratem Tomáše Chorého do kádru A-týmu majitel Slavie Pavel Tykač zboural hodnotový žebříček klubu a výkonný šéf Jaroslav Tvrdík se definitivně stal mistrem v popírání sebe sama.