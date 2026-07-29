Přeskočit na obsah
Benative
29. 7. Marta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Kultura

Nový Spider-Man se povedl. Pavoučí muž se vrací zranitelnější a čelí vlastním démonům

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada

Je to pět let, co si Tom Holland naposledy nasadil masku Spider-Mana. Jeho poslední film se nesl v nostalgickém duchu a dějový oblouk definitivně uzavřelo to, že na Petera Parkera vlivem kouzla všichni zapomněli. Kam tedy hrdinu posunout dál? Nyní jsme se dočkali rozšíření pavoučí trilogie o film s názvem Spider-Man: Zbrusu nový den. Úkrok ke komornějšímu pojetí se jeví jako dobré rozhodnutí.

Spider-Man: Zbrusu nový den (2026)
Spider-Man: Zbrusu nový den (2026)Foto: Falcon
Reklama

Děj se odehrává čtyři roky po událostech snímku Spider-Man: Bez domova (2021). Nejlepší přátelé Petera Parkera (Tom Holland) — Ned (Jacob Batalon) a MJ (Zendaya) — mezitím absolvovali vysokou, žijí šťastný život a stejně jako všichni ostatní netuší, že jejich bývalý kamarád je Spider-Man.

Peter ale zrovna nadšený není. Zůstal sám a kromě minimální komunikace s policistkou Jean DeWolffovou (Liza Colón-Zayasová), jediným člověkem, který mu opakovaně říká, ať se šetří, žije ve stereotypním pracovním zápřahu prohlubujícím jeho chmurné myšlenky a pocit naprostého vyčerpání.

Trailer k filmu Spider-Man: Zbrusu nový den (2026). | Video: Falcon

Temnější verze hrdiny

Tvůrci využívají toho, že postava Spider-Mana je ve své podstatě stále lidsky chybující kluk. Je úplně jedno, že má nadlidskou sílu a rychlost, protože pod maskou se ukrývá člověk, který přeceňuje svoje možnosti i energii a blíží se k vyhoření.

V určitém momentu si toto sebedestruktivní chování vybere svou daň a je osvěžující vidět, jak se film nebojí figuru Spider-Mana trochu ztemnit. Jde o scénu, kdy Peter ztrácí kontrolu sám nad sebou a málem překračuje čáru, za kterou se zatím nikdy nepustil.

Reklama
Reklama

Svůj podíl na tom má zajisté i Tom Holland, který počtvrté v řadě dokazuje, že se pro tuto roli narodil. Jeho mladický vzhled a přesvědčivost hereckého projevu dodávají postavě náležitě plastický rozměr a vytvářejí krásný kontrast s charakterovým profilem nového protivníka, s nímž se Spider-Man utká.

Ten Parkera trápí svou schopností telepatického ovládnutí těla, a nepřítelem se tak může stát kdokoliv, komu se dostane do hlavy. Oproti dřívějším záporákům, kteří sázeli na brutalitu a efektivitu, je to osvěžující změna.

Spider-Man: Zbrusu nový den (2026)
Spider-Man: Zbrusu nový den (2026)
Spider-Man: Zbrusu nový den (2026)
Spider-Man: Zbrusu nový den (2026)
Zobrazit
10 fotografií

Nový režisér, nové nápady

Pokud by však někdo měl obavy, že přijde o klasickou akční podívanou, hluboce by se mýlil. O dynamické sekvence není nouze a režisér Destin Daniel Cretton stejně jako ve filmu Shang-Chi a legenda o deseti prstenech (2021) ukazuje, že mu žánr sedí. Jona Wattse, který režíroval předchozí trilogii, navíc v lecčem překonává.

V rukávu má dost nápadů, aby utáhl téměř dvouapůlhodinový snímek, v akci víc sází na Spider-Manovu hbitost a sahá i po odkazech na staré hongkongské wuxia filmy. Kamera se navíc drží dál od těl herců a nechá veškerý pohyb přirozeně dýchat.

Reklama
Reklama

Kde film ztrácí, je generické využití vedlejších postav. Úvodní montáž jich divákovi představí nespočet, ale jejich vrácení na plátno je mnohdy krkolomné a nedůvěryhodné. Scorpion se scvrkne na smyčku „chytit, utéct, chytit znovu“ a Hulk chvíli funguje jako vedlejší linka, aby se pak beze stopy vytratil. Výjimkou je Punisher Jona Bernthala, se kterým má Holland nečekaně dobrou hereckou chemii a jejichž interakce jsou v rámci protikladů pro obě postavy příjemným zpestřením.

Související

Dobrou zprávou také je, že film funguje sám o sobě. Žádné okaté napojení na prosincové Avengers: Doomsday tu nenajdete (s výjimkou všeříkající potitulkové scény) a dá se zorientovat i v případě, že jste posledních pár marvelovek a spider-manovek neviděli.

Nový přírůstek do pavoučí série je velmi zručně natočený počin, který zná svou cílovku, umí s ní stárnout a nahlíží na její problémy bez nevhodného patosu a studu. Což je v přehlcené kulturní době plné macho hrdinů bez emocí vítaná změna. 

Film

Spider-Man: Zbrusu nový den (2026)

Režie: Destin Daniel Cretton

Falcon, česká premiéra 29. července 2026

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives at the White House
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives at the White House
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy arrives at the White House

ŽIVĚ Trump slíbil Ukrajině licenci na výrobu střel do patriotů, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý jednal v Bílém domě se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Setkání následně označil za dobré, s Trumpem podle svého vyjádření na síti X hovořil mimo jiné o licencích na výrobu střel do amerického systému protivzdušné obrany Patriot nebo o diplomacii. Podle ukrajinské stanice Suspilne jednání trvalo asi hodinu.

FILE PHOTO: An Airbus A350-1000ULR test aircraft being developed for Qantas' "Project Sunrise" ultra-long-haul flights, stands in Toulouse
FILE PHOTO: An Airbus A350-1000ULR test aircraft being developed for Qantas' "Project Sunrise" ultra-long-haul flights, stands in Toulouse
FILE PHOTO: An Airbus A350-1000ULR test aircraft being developed for Qantas' "Project Sunrise" ultra-long-haul flights, stands in Toulouse

Let přes 24 hodin: Airbus uskutečnil zkušební let z Austrálie do Francie

Společnost Airbus v úterý uskutečnila zkušební let trvající více než 24 hodin, a to poté, co ve Francii přistál letoun A350 z Melbourne vyvíjený pro rekordní komerční lety. Informují o tom agentura Reuters a web ABC. Speciálně upravené dopravní letadlo typu A350-1000ULR by mělo být poprvé nasazeno na přímé lince mezi Sydney a Londýnem od příštího roku.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama