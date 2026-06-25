Nový film s Polívkou sliboval letní oddechovku. Jeho sledování je spíš deprimující

Novinka režiséra a scénáristy Dana Pánka Po večerce přichází do kin s nálepkou letního romantického filmu plného humoru a dojetí. Realita ale tak radostná není.
Film začíná jako bezútěšná studie lidí, kteří si uvědomují, že nejlepší léta už mají za sebou a že přítomnost nabízí pouze únavu, rozklad a zklamání z učiněných životních voleb. Letní prázdniny pro ně nejsou symbolem svobody a bezstarostnosti, ale tísnivým prostorem k bilancování osobních katastrof.
Jenomže tento mikroportrét lidské marnosti navzdory prvotnímu dojmu nemá být artovým dramatem. Distributor ho inzeruje jako letní komedii.
Hlavní hrdina Kráťa v podání Vladimíra Polívky je prototypem vyhořelého korporátního manažera. Když jeho otec (Ondřej Pavelka) prodělá třetí infarkt, Kráťa bez hlubší vnitřní motivace kývne na prosbu, aby se ujal vedení chátrajícího letního tábora, který jeho rodiče spravují už po desetiletí.
Film tento krok rámuje jako dojemný návrat ke kořenům, zpřítomňovaným narůžovělými flashbacky, a jako útěk z odtažitého města do lůna přírody.
Vedoucí bez zkušeností s dětmi
Z hlediska elementární občanské logiky ale sledujeme člověka, který nemá žádnou kvalifikaci ani pedagogické minimum, a přesto přebírá odpovědnost za stovku nezletilých dětí. Když proti tomuto nepotismu protestuje oddílový vedoucí Cyril (Václav Neužil), film z něj poněkud nespravedlivě udělá hysterického závistivce. Ačkoli jsou Cyrilovy výhrady racionální, divák je neobratně veden k tomu, aby fandil charismatickému „kravaťákovi z Prahy“.
Největší slabinou filmu nejsou podobné narativní fauly a ledabylý přístup k morálce, ale neujasněnost toho, co má být motorem vyprávění. Je to Kráťovo osobní vyhoření? Vztah s rodiči? Záchrana uvadajícího rodinného podniku? Nebo osudové setkání s dávnou dětskou láskou Anežkou (Eva Podzimková), která se na táboře shodou okolností objeví nejprve jako macecha jednoho z chlapců, poté jako inspektorka krajské hygieny?
Motivace postav jsou mlhavé a v jejich emocích i hodnotových systémech dochází k těžko uvěřitelným skokům.
Anežka nejprve nekompromisně trvá na dodržování předpisů. Vzhledem k tomu, že v táborové vodě jsou nalezeny pesticidy a ani sociální zařízení nesplňuje základní hygienické standardy, film nám nedává důvod pochybovat, že by polorozpadlé zařízení mělo být v zájmu zdraví dětí okamžitě uzavřeno. Situace je ovšem relativizována coby neférový institucionální zásah, byť ne se stejnou naivitou, jakou jsme viděli v loňském Krtkově světě od Evy Toulové.
Karikatura gaunera
Velkou část stopáže požírá řešení ryze praktických provozních problémů. Namísto inzerované něžné romance tak sledujeme administrativní drama o záchraně areálu, který má nejlepší roky dávnou za sebou. Když už se zdá, že ústředním motivem bude provozuschopnost tábora, zasahuje scenáristické deus ex machina a těžiště vyprávění se opět posunuje jinam.
Anežka se dozví, že její partner, developer Karel, kterého Stanislav Majer hraje jako komiksově přepálenou karikaturu lokálního gaunera, chce tábor zdiskreditovat kvůli získání lukrativního pozemku. Tento objev v ní vyvolá okamžitou charakterovou proměnu. Hází za hlavu profesní etiku i vztah s Karlem a z přísné úřednice se mění v laskavou, usměvavou mladou ženu, které je Kráťa naráz mnohem sympatičtější než o pár filmových minut dřív.
Fakt, že protagonista nedlouho po příjezdu na tábor skončil v posteli s mladou praktikantkou - svou podřízenou - film velkoryse přejde jako bezvýznamný mužský exces.
S ženskými postavami snímek obecně nakládá poněkud instrumentálně. Hana Vágnerová v roli Kráťovy zástupkyně Mácy ve světě filmu existuje nezávisle na jakémkoli vývoji děje, přestože má s Polívkou paradoxně uvěřitelnější chemii než Eva Podzimková coby Anežka.
Podivínský kuchař-fotbalista
Podobně bezradně vyznívají pokusy o humor, jejichž nejčastějším zdrojem je Jaroslav Plesl v roli podivínského dlouhovlasého kuchaře a fotbalového nadšence. Jeho monology o špagetách „cabronara“ a iracionální nenávist k fanouškům Slavie fungují jako izolované skeče, které pokaždé vyšumí do prázdna, protože postrádají oporu v celkové struktuře vyprávění.
Film nakonec drží pohromadě hlavně vizuálně, a to zásluhou držitele Českého lva, kameramana Jana Baseta Střítežského. Jeho promyšlené kompozice, citlivá práce se světlem a občasné elegantní obkroužení postav dodávají unaveným a toporným konverzacím tolik potřebnou dynamiku a filmový lesk. Zážitkový areál Hryzely, který je hlavním partnerem snímku (jakkoli z něj nevychází nejlichotivěji), vypadá zejména díky Střítežskému magicky.
Vizuální atraktivita některých záběrů ale nemůže zamaskovat, že jednorozměrné postavy nemají co říct a čeho se chytnout a chovají se jako naprogramovaní roboti.
Dan Pánek se zjevně pokusil zachytit nostalgii návratu do dětství a kouzlo míst, kde jsme prožívali první lásky a zklamání. Jenomže osobní prožitek je nepřenosný, pokud nemáte dost nápaditý a konzistentní scénář. Výsledkem je žánrově rozpolcené, z větší části posmutněle melancholické a bezezbytku spotřební dílo. Jako odpočinková jednohubka pro pamětníky letních táborů možná splní svůj účel, ambice na letní trvalku však zůstaly nenaplněny.
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