Nové videotéky v Česku se zpozdí. Po HBO oznámil odklad také Disney

Spuštění videotéky Disney+ ve východní Evropě se odkládá na příští léto. Při pátečním představení hospodářských výsledků firmy za poslední čtvrtletí to oznámil generální ředitel Bob Chapek.

Seriál The Mandalorian s postavou zvanou Baby Yoda si Češi na Disney+ pustí až v létě 2022. | Foto: Disney+

Služba, která od spuštění v listopadu 2019 celosvětově nabrala 116 milionů předplatitelů, měla také do Česka a na Slovensko dorazit koncem letošního roku. Nově Disney+ funguje například v Thajsku, do konce roku ho firma zprovozní v Jižní Koreji nebo na Tchaj-wanu.

Předplatitelé Disney+ mají přístup k animovaným i hraným filmům a seriálům od studií Disney, Lucasfilm, Pixar, Marvel či pořadům National Geographic. K nejúspěšnějším seriálům vyrobeným přímo pro Disney+ patří The Mandalorian ze světa Hvězdných válek nebo marvelovky Loki, Wandavision a Falcon and the Winter Soldier.

V uplynulém čtvrtletí tržby Disneyho, který celosvětově zaměstnává okolo 200 tisíc lidí, meziročně stouply o 45 procent na 17 miliard dolarů, což překonalo odhady analytiků z Wall Street, napsal server Deadline.com. Cena akcií koncernu na newyorské burze vzrostla o několik procent.

Firma si klade za cíl do roku 2024 dosáhnout 230 až 260 milionů platících uživatelů Disney+. Její druhé výročí letos 12. listopadu oslaví vydáním nového filmu ze ságy Sám doma nazvaného Home Sweet Home Alone. Natočí ho Angličan Dan Mazer a dějově má navazovat na původní vánoční komedii z roku 1990, avšak s jinými herci. Hvězda prvních dvou snímků Macaulay Culkin se v novince objeví jen krátce.

Na platformě Disney+ hodlá společnost kromě starších titulů nadále paralelně uvádět vybrané filmy, které ve stejnou dobu zamíří do kin, stejně jako filmy či seriály vyrobené výhradně pro tuto videotéku.

Nedávná superhrdinská Black Widow, kterou si uživatelé Disney+ mohli pořídit za příplatek 30 dolarů, tímto způsobem utržila přes 60 milionů dolarů, doplňuje list Wall Street Journal. Fakt, že snímek byl k vidění zároveň v kinech a on-line, ale přiměl hlavní hvězdu Scarlett Johanssonovou, aby Disneyho zažalovala za ušlý zisk. Firma jakékoli pochybení odmítá.

Podobně jako na Disney+ si čeští uživatelé počkají také na videotéku HBO Max, která má na zdejším trhu nahradit současné HBO GO.

I tato služba měla původně začít fungovat koncem roku, nedávno ale firma uvedla, že spuštění ve zbývajících evropských zemích odkládá na příští rok. Nyní se soustřeďuje na Latinskou Ameriku, kde videotéku zprovoznila 30. června, oznámil Pascal Desroches, finanční ředitel nadnárodní skupiny WarnerMedia, do které HBO náleží.