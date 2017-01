Nové Star Wars budou jízda a nebude chybět humor, tvrdí režisér Rian Johnson

před 2 minutami

Režisér osmého dílu Star Wars doufá, že film bude vtipný a dobrý stejně jako Epizoda VII – Síla se probouzí. V rozhovoru pro americký web prozradil, že se diváci dozvědí více o minulosti a motivacích hlavního tria. Na plátno se také vrací Mark Hamill, který bude mít více prostoru než v minulém díle.

Rian Johnson, režisér osmé epizody ságy Star Wars, v rozhovoru pro USA Today přiblížil, jaký snímek bude. "Chci, aby to byla pecka, aby to bylo vtipné a také aby to byla jízda ve stylu Síla se probouzí a původních Star Wars filmů," uvedl režisér v interview, které proběhlo před smrtí Carrie Fisherové.

Snímek se více zaměří na motivace hlavního tria, které tvoří Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) a Poe (Oscar Isaac), a ukáže divákům také víc z jejich minulosti.

Režisér uvedl, že pro každou postavu nalezl to, co je pro ni nejtěžší. Chce je do těchto situací uvrhnout a pozorovat, jak je zvládnou a co je opravdu pohání. Dozvíme se také více o rodičích Rey, kteří zatím nebyli odhaleni.

V osmé epizodě se opět objeví Mark Hamill coby Luke Skywalker a tentokrát bude na plátně delší dobu. Režisér si je vědom, že jde o postavu mezi diváky velmi oblíbenou, takže k ní s tímto vědomím přistupuje a doufá, "že to bude působit upřímně a opravdově, bude to dávat smysl a lidi zajímat".

Režisér zatím název filmu neodhalil, to učiní až ve "správný čas", jak uvedl v rozhovoru.

Snímek dorazí do českých kin 14. prosince.

