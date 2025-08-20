Film

Půvabná Američanka z Paříže v Itálii. Seriálový hit Emily in Paris má novou řadu

před 15 minutami
Netflix ve středu odhalil první fotografie z očekávané páté řady romanticko-komediálního seriálu Emily in Paris a zároveň představil nové dějiště této sezony. Emily bude pokračovat ve své italské dovolené a užívat si „la dolce vita“ v Benátkách. Ale také se bude pohybovat mezi Římem a Paříží. Všech deset epizod bude mít premiéru 18. prosince na Netflixu.
Lily Collinsová jako Emily v páté řadě amerického seriálu Emily in Paris (2025).
Lily Collinsová jako Emily v páté řadě amerického seriálu Emily in Paris (2025). | Foto: Netflix

O co půjde v dalších dílech divácky populárního seriálu? Emily, nyní šéfka agentury Agence Grateau Rome, bude opět čelit profesním i milostným výzvám a zároveň se sžívat s novým městem. Když už se bude zdát, že jde vše správným směrem, jeden pracovní nápad se jí ošklivě vymstí a následky povedou ke zlomenému srdci i kariérnímu propadu. Ve snaze najít stabilitu se Emily začne ještě více přibližovat francouzskému životnímu stylu, dokud velké tajemství neohrozí jeden z jejích nejbližších vztahů.

V roli Emily opět uvidíme Lily Collinsovou, chybět nebude ani její šéfová Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieuová) nebo kamarádka Mindy (Ashley Parková). Do role Gabriela se i tentokrát vrátí Lucas Bravo, stejně jako se Lucien Laviscount objeví opět v roli Emilyina bývalého přítele Alfieho. Na plný úvazek se vrátí i Eugenio Franceschini jako Marcello, který se představil ve 4. řadě jako nová láska hlavní hrdinky.

 
Půvabná Američanka z Paříže v Itálii. Seriálový hit Emily in Paris má novou řadu

