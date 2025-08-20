Půvabná Američanka z Paříže v Itálii. Seriálový hit Emily in Paris má novou řadu

O co půjde v dalších dílech divácky populárního seriálu? Emily, nyní šéfka agentury Agence Grateau Rome, bude opět čelit profesním i milostným výzvám a zároveň se sžívat s novým městem. Když už se bude zdát, že jde vše správným směrem, jeden pracovní nápad se jí ošklivě vymstí a následky povedou ke zlomenému srdci i kariérnímu propadu. Ve snaze najít stabilitu se Emily začne ještě více přibližovat francouzskému životnímu stylu, dokud velké tajemství neohrozí jeden z jejích nejbližších vztahů.
V roli Emily opět uvidíme Lily Collinsovou, chybět nebude ani její šéfová Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieuová) nebo kamarádka Mindy (Ashley Parková). Do role Gabriela se i tentokrát vrátí Lucas Bravo, stejně jako se Lucien Laviscount objeví opět v roli Emilyina bývalého přítele Alfieho. Na plný úvazek se vrátí i Eugenio Franceschini jako Marcello, který se představil ve 4. řadě jako nová láska hlavní hrdinky.