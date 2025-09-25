Film

O Vánocích v televizi poběží nová pohádka Ke všem čertům. Bude ve znakovém jazyce

před 35 minutami
Jedna z očekávaných pohádek, která se o Vánocích objeví v televizi, vzniká v českém znakovém jazyce. Samozřejmě i s dabingem pro slyšící diváky. Autorka scénáře Jana Ozoráková a režisér Jan Bártek se inspirovali tradiční pohádkou Boženy Němcové Čertův švagr. Bude uvedena v prosinci na programu České televize.
Z natáčení pohádky Ke všem čertům, která vzniká ve znakovém jazyce.
Z natáčení pohádky Ke všem čertům, která vzniká ve znakovém jazyce. | Foto: Česká televize

"Tak jako slyšícím dětem pomáhá při rozvoji slovní zásoby četba nebo sledování dramatických pořadů dobré literární úrovně, k rozvoji slovní zásoby neslyšících dětí přispívají naše pohádky. Současně jsou televizní pohádky v českém znakovém jazyce nejlepší cestou, jak zprostředkovat neslyšícím naše národní kulturní dědictví, protože ani četba - z důvodu odlišnosti psaného a znakového českého jazyka - není vždy možná," říká kreativní producent Luděk Horký.

Z klasické předlohy vychází příběh o Matějovi, který se z naivního chlapce mění v odvážného mládence schopného postavit se zlu tváří v tvář. Čelí zlé lichvářce Grošové, která touží získat vládu nad celým knížectvím, a vše pozorně sledují čerti.

