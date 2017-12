Nominace na Zlatý glóbus ovládl film Tvář vody, vyhrát může v sedmi kategoriích

před 24 minutami

Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu zveřejnila kandidáty na cenu Zlatý glóbus. Nejvíce nominací posbíral film režiséra Guillerma del Tora Tvář vody. Vítěze asociace vyhlásí na začátku ledna příštího roku.

Letošním nominacím na filmovou cenu Zlatý glóbus vévodil snímek z období studené války Tvář vody režiséra Guillerma del Tora. Má šanci získat sedm cen včetně glóbu za nejlepší drama. V této kategorii jsou kromě něj také milostný příběh Call Me by Your Name, válečné drama Dunkerk, drama o vyšetřování vraždy Tři billboardy kousek za Ebbingem a Akta Pentagon: Skrytá válka režiséra Stevena Spielberga.

V kategorii neanglicky mluvených snímků se objevily chilský film Fantastická žena, americko-kambodžský životopisný snímek First They Killed My Father, německo-francouzský snímek Odnikud, dále film Nemilovaní, vzniklý v koprodukci Ruska, Francie, Belgie a Německa, a snímek Čtverec natočený ve spolupráci Švédska, Německa, Francie a Dánska.

Zlatý glóbus v kategorii nejlepší herec v televizní komedii mají šanci získat Anthony Anderson, Aziz Ansari, Kevin Bacon, William Macy a Eric McCormack. Nejlepší ženský herecký výkon v komedii nebo muzikálu by mohl připadnout Pamele Adlonové, Alison Brieové, Rachel Brosnahanové, Isse Raeové nebo Frankie Shawové.

Zlaté glóby uděluje Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu. Z letošních animovaných snímků se nejvíc líbily Mimi šéf, The Breadwinner, Coco, Ferdinand a S láskou Vincent.

Kategorii televizních komediálních seriálů dominovala americká produkce v podobě seriálů The Marvelous Mrs. Maisel, Black-ish, Master of None, Smilf a dále Will a Grace.

Zlaté glóby se budou udělovat už po pětasedmdesáté, vítězové letošního roku budou ohlášeni 7. ledna.