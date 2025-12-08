Film

Nominace na Zlaté glóby ovládl americký thriller Jedna bitva za druhou

ČTK ČTK
před 50 minutami
Nejvíce nominací na Zlaté glóby získalo americké drama Jedna bitva za druhou režiséra Paula Thomase Andersona, získal jich devět. S osmi nominacemi následuje rodinné drama Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera a se sedmi nominacemi akční film Hříšníci, uvedly agentury.
Leonardo DiCaprio jako Bob ve filmu Jedna bitva za druhou.
Leonardo DiCaprio jako Bob ve filmu Jedna bitva za druhou. | Foto: Warner Bros.

Za herecký výkon ve filmu Jedna bitva za druhou získali nominace Leonardo DiCaprio, Teyana Taylorová, Sean Penn a Chase Infiniti. Nominace si vysloužily také Andersonův scénář a režie. Film o bývalém revolucionáři je podle časopisu Variety sžíravě vtipným pohledem na represivní společnost, kterou rozděluje politické násilí.

Jedna bitva za druhou se v kategorii nejlepší filmová komedie či muzikál utká se snímky jako Velký Marty s Timothéem Chalametem či Bugonia s Emmou Stoneovou v hlavní roli. Navzdory komerčnímu úspěchu nezískalo nominaci v této kategorii pokračování muzikálového trháku Čarodějka, v němž si Ariana Grandeová a Cynthia Erivoová zopakovaly své role Glindy a Elphaby.

Snímek Citová hodnota, který se v počtu nominací ocitl na druhém místě, letos dostal Velkou cenu festivalu v Cannes a získal nejvíce nominací na Evropskou filmovou cenu. Příběh vypráví o složitých rodinných vztazích a vášni k herectví. Film spolu s Hříšníky soutěží v kategorii filmové drama. Adepty na Zlatý glóbus v této kategorii jsou také filmy Frankenstein mexického režiséra Guillerma del Tora či Hamnet režisérky čínského původu Chloé Zhaové.

V televizních kategoriích uspěl seriál HBO Bílý lotos s šesti nominacemi a britský seriál Netflixu Adolescent s pěti nominacemi.

Nominace na prestižní Zlaté glóby jsou prvním velkým milníkem nové sezony severoamerických filmových cen, která příští rok vyvrcholí udílením Oscarů. Slavnostní udělování Zlatých glóbů se bude konat 11. ledna.

Související

DiCaprio v županu a maniakální Sean Penn. Jedna bitva za druhou je skvělý film

Jedna bitva za druhou, film
2:24

Zlaté glóby dříve udílela Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která se v minulých letech potýkala s různými skandály a klesající sledovaností. Filmové ceny kvůli tomu prošly řadou změn, mimo jiné se počet lidí, kteří rozhodují o vítězích, zvýšil z 90 na zhruba 300.

V minulém ročníku v kategorii nejlepší filmové drama uspěl životopisný snímek o architektovi maďarského původu Brutalista. V kategorii komedie či muzikál obdobně zvítězil film Emilia Pérez zasazený do prostředí mexických drogových kartelů.

 
Mohlo by vás zajímat

Od role mladého komunisty k angažmá na Vinohradech. Jan Šťastný slaví šedesátiny

Od role mladého komunisty k angažmá na Vinohradech. Jan Šťastný slaví šedesátiny

Femme fatale, nebo sobec a vlastizrádce? Marlene Dietrichovou zbožňovali i zavrhovali

Femme fatale, nebo sobec a vlastizrádce? Marlene Dietrichovou zbožňovali i zavrhovali
9 fotografií

Jak potrestat Gotta? Muzikál Hvězda padá vzhůru ohýbá jeho hvězdnou image

Jak potrestat Gotta? Muzikál Hvězda padá vzhůru ohýbá jeho hvězdnou image

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?

KVÍZ: Homolkovi i Pulp Fiction. Dokážete spojit filmové postavy s jejich filmy?
Infografika
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Leonardo Dicaprio Sean Penn Zlaté glóby nominace

Právě se děje

před 6 minutami
Virtuální pomsta. Síť X Elona Muska po pokutě zrušila reklamní účet Evropské komise

Virtuální pomsta. Síť X Elona Muska po pokutě zrušila reklamní účet Evropské komise

"Zdá se, že se domníváte, že pravidla by se na váš účet neměla vztahovat. Váš reklamní účet byl zrušen," vzkázal Produktový manažer X Nikita Bier.
před 16 minutami
Poláci prohráli s Turky. Za Smartwings dají turecké Pegasus Airlines 3,8 miliardy

Poláci prohráli s Turky. Za Smartwings dají turecké Pegasus Airlines 3,8 miliardy

Obchod ještě musejí schválit úřady v Česku i v jiných zemích, kde Smartwings působí. Média píší, že ČSA chtěl koupit i polský letecký dopravce LOT.
před 43 minutami
Máte doma závisláka na počítačových hrách? Zde jsou signály, které to pomůžou zjistit

Máte doma závisláka na počítačových hrách? Zde jsou signály, které to pomůžou zjistit

Vypni už ty střílečky! Přestaň hrát aspoň na chvilku tu FIFU! Dost rodičů zná tyto pokyny nazpaměť.
před 45 minutami
Paramount Skydance chce přeplatit Netflix, za Warner Bros. nabízí přes dva biliony

Paramount Skydance chce přeplatit Netflix, za Warner Bros. nabízí přes dva biliony

Jde o pokus zvrátit obchodní dohodu mezi vedením provozovatele streamovací služby Netflix a Warner Bros. Discovery v hodnotě 72 miliard dolarů.
před 45 minutami
VIDEO: Sever Japonska zasáhlo zemětřesení. Připravte se na tsunami, apelují úřady

VIDEO: Sever Japonska zasáhlo zemětřesení. Připravte se na tsunami, apelují úřady

Velmi silné otřesy mohou podle úřadů vyvolat tsunami. Vlny by pak podle japonských meteorologů dosáhly výšky až tři metry
před 50 minutami
Nominace na Zlaté glóby ovládl americký thriller Jedna bitva za druhou

Nominace na Zlaté glóby ovládl americký thriller Jedna bitva za druhou

S osmi nominacemi následuje rodinné drama Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera.
před 1 hodinou
Úmrtí novorozenců. Zkušenému týmu se to nestane. Experti by rušili porodnice

Úmrtí novorozenců. Zkušenému týmu se to nestane. Experti by rušili porodnice

Tragická událost, při které v litoměřickém Centru porodní asistence zemřela dvě miminka, znovu otevírá debatu o tom, zda měřit kvalitu lékařské péče.
Další zprávy