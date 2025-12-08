Nominace na Zlaté glóby ovládl americký thriller Jedna bitva za druhou

Za herecký výkon ve filmu Jedna bitva za druhou získali nominace Leonardo DiCaprio, Teyana Taylorová, Sean Penn a Chase Infiniti. Nominace si vysloužily také Andersonův scénář a režie. Film o bývalém revolucionáři je podle časopisu Variety sžíravě vtipným pohledem na represivní společnost, kterou rozděluje politické násilí.
Jedna bitva za druhou se v kategorii nejlepší filmová komedie či muzikál utká se snímky jako Velký Marty s Timothéem Chalametem či Bugonia s Emmou Stoneovou v hlavní roli. Navzdory komerčnímu úspěchu nezískalo nominaci v této kategorii pokračování muzikálového trháku Čarodějka, v němž si Ariana Grandeová a Cynthia Erivoová zopakovaly své role Glindy a Elphaby.
Snímek Citová hodnota, který se v počtu nominací ocitl na druhém místě, letos dostal Velkou cenu festivalu v Cannes a získal nejvíce nominací na Evropskou filmovou cenu. Příběh vypráví o složitých rodinných vztazích a vášni k herectví. Film spolu s Hříšníky soutěží v kategorii filmové drama. Adepty na Zlatý glóbus v této kategorii jsou také filmy Frankenstein mexického režiséra Guillerma del Tora či Hamnet režisérky čínského původu Chloé Zhaové.
V televizních kategoriích uspěl seriál HBO Bílý lotos s šesti nominacemi a britský seriál Netflixu Adolescent s pěti nominacemi.
Nominace na prestižní Zlaté glóby jsou prvním velkým milníkem nové sezony severoamerických filmových cen, která příští rok vyvrcholí udílením Oscarů. Slavnostní udělování Zlatých glóbů se bude konat 11. ledna.
Zlaté glóby dříve udílela Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která se v minulých letech potýkala s různými skandály a klesající sledovaností. Filmové ceny kvůli tomu prošly řadou změn, mimo jiné se počet lidí, kteří rozhodují o vítězích, zvýšil z 90 na zhruba 300.
V minulém ročníku v kategorii nejlepší filmové drama uspěl životopisný snímek o architektovi maďarského původu Brutalista. V kategorii komedie či muzikál obdobně zvítězil film Emilia Pérez zasazený do prostředí mexických drogových kartelů.