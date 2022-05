Nixonův ministr uvěznil manželku v hotelu. Příběh líčí seriál s Pennem a Robertsovou

Když v americké politice propukl skandál Watergate, tehdejší ministr spravedlnosti John Mitchell nechal svou manželku na 24 hodin zamknout v hotelovém pokoji a nařídil osobnímu strážci, aby ji v žádném případě nepouštěl ven. Méně známý příběh z éry Watergate teď vypráví nový televizní seriál Gaslit s herci Seanem Pennem a Julií Robertsovou.

Jak píše agentura AP, osmidílné vyprávění vzniklo na základě novinářského podcastu Slow Burn. Vysílá jej americká videotéka Starz, v Česku zatím není k vidění.

Julia Robertsová hraje prostořekou Marthu Mitchellovou, "nejprořízlejší jižanskou pusu" tehdejší americké politiky. Manželka ministra spravedlnosti Johna Mitchella, v seriálu ztvárněného Seanem Pennem s výrazným nánosem make-upu, často hovořila v rozhlasu nebo televizi. Časopis Time ji umístil na obálku s dovětkem, že jde o nejvlivnější ženu ve Washingtonu.

Republikánka Mitchellová novinářům předávala choulostivé informace, které odposlechla z hovorů svého muže. Také na sebe upozorňovala pikantními výroky, například když přirovnala tehdejší protesty za mír k bolševické revoluci z roku 1917.

"Koktala, byla dyslektička. Bála se mluvit před lidmi," popisuje ji pro agenturu AP Julia Robertsová, přestože přiznává, že z dobových záznamů to tak nevypadá. "Před kamerami reaguje Mitchellová vždy pohotově, vtipně, rychle, nic jí neuteče. Těžko uvěřit, že ve skutečnosti mívala trému, ale je to tak a právě asi proto začala později před televizními vystoupeními pít," tvrdí herečka.

Manžel Mitchellové byl nejprve ministrem spravedlnosti ve vládě Richarda Nixona a posléze šéfem jeho prezidentské kampaně. Schválil použití 250 tisíc dolarů z tajného fondu kampaně na vloupání do komplexu Watergate, kde měla kanceláře konkurenční Demokratická strana. K incidentu došlo v roce 1972. Dva roky nato Nixon rezignoval na funkci.

Když byli Nixonovi lidé při neúspěšném pokusu o vloupání zatčeni, šéf kampaně Mitchell nechal svou manželku zamknout v kalifornském hotelu, aby nemohla mluvit s novináři. Podle jejích slov Mitchellův osobní strážce v pokoji odpojil televizi a vyrval telefonní aparát ze zdi. Aby se žena nepokoušela utéct, nechal jí dát sedativa.

Až o několik dnů později, kdy měla stále viditelné modřiny, Mitchellovou vypátrala novinářka. Lidé z Nixonova okolí ji vzápětí začali líčit jako bláznivou alkoholičku, aby zdiskreditovali její tvrzení.

Seriál Gaslit vysílá americká videotéka Starz, v Česku zatím není k vidění. | Video: Starz

Tím, koho Mitchell pověřil starostí o svou ženu, byl Stephen King, za pozdější vlády Donalda Trumpa americký velvyslanec v Česku. Svou roli v tehdejších událostech, jak je líčí i nynější seriál, odmítal. "Z respektu k rodině Mitchellových jsem se už tehdy rozhodl o tom nemluvit," řekl King před čtyřmi roky pro Aktuálně.cz. "Ale mohu říct, že paní Mitchellová médiím neříkala pravdu," dodal.

Incident s Marthou Mitchellovou je však jen jedním z příběhů, které Gaslit vypráví. A jeho tvůrci přiznávají, že byť lidé z Nixonova okolí bývají v amerických filmech a seriálech vykresleni negativně, cílem nebylo je za každou cenu zesměšnit. "Snažili jsme se podívat na období, které už je dnes součástí americké historie, a vybrat z něj věci, o jejichž existenci lidé ani netušili nebo je mají zafixované jinak," shrnuje Julia Robertsová, která je zároveň výkonnou producentkou projektu.

Podle agentury AP se seriál zaměřuje také na Maureen Deanovou neboli manželku tehdejšího Nixonova poradce Johna Deana, jednoho z prvních, jenž prezidenta obvinil ze snahy zakrýt skandál. V kauze opakovaně vypovídal a na dobových záznamech vedle něj vždy seděla stoická, mlčenlivá manželka. V Gaslitu ji hraje Betty Gilpinová.

"Můj táta byl do Watergate obrovsky zažraný, sledoval všechna slyšení v Kongresu a vždycky mi vyprávěl, jak tehdy nikdo nedokázal odtrhnout zrak od televize," vzpomíná herečka. O to byla zklamanější, když si před natáčením seriálu začala pouštět dobové záznamy a shledala, že jsou "suché, nudné a nekonečné".

To jí však zároveň pomohlo najít klíč k postavě Maureen Deanové. "Úplně vidím toho kameramana, který to musí natáčet, a tak se podívá na tu krásnou blondýnku vedle Deana a řekne si, že ji bude vždycky mít v záběru, aby diváci nepřepnuli na jiný kanál," představuje si herečka.

V seriálu Maureen Deanová není pouze na okrasu, projevuje se jako silná osobnost se svébytnými názory na Nixonovu vládu a nebojí se konfrontovat svého muže, dodává agentura AP.

Podle amerického deníku USA Today nabízí Gaslit "překvapivě vtipný pohled na temnou éru americké historie", aniž by to zase s vtipy přeháněl. "Spíš než o samotném skandálu je o tom, jak zpackané vloupání do komplexu Watergate některým lidem navěky změnilo život. Od pracovníka ochranky, který měl prostě jenom smůlu, po manželku ministra spravedlnosti," píše USA Today. Ten také spatřuje paralelu mezi "rozdělenou, nespravedlivou a sužovanou" americkou společností v roce 1972 a tou dnešní.

Časopis Hollywood Reporter tvůrcům vytýká, že se snaží odvyprávět až příliš mnoho neznámých příběhů naráz. "Gaslit je krečovitě vtipný, ale strašně nevyrovnaný," napsal magazín, podle nějž by místo osmi epizod seriálu bývalo bylo lepší natočit dvouhodinový film o Marthě Mitchellové.

To, jak ji ztvárnila Julia Robertsová, zase chválí britský deník Guardian. "Mitchellová je nesporně hlavní postavou. Jako manželku vlivného washingtonského politika a mediální celebritu, která nehraje podle pravidel, ji Robertsová ztvárnila fantasticky," uvedl Guardian.