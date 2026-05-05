Přeskočit na obsah
Benative
5. 5. Klaudie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

„Nikdo mi nezabrání vrátit se domů.“ Trailer k očekávanému filmu Odyssea je tu

Petra Smítalová
Petra Smítalová
Petra Smítalová

Chystaný snímek Odyssea od Christophera Nolana patří mezi nejočekávanější kinematografické události roku 2026. Nolan, známý svými ambiciózními projekty jako Oppenheimer (2023), Tenet (2020), Počátek (2010) nebo Temný rytíř (2008), tentokrát adaptoval Homérovu starořeckou epickou báseň Odyssea. Film s hvězdným obsazením bude mít v českých kinech premiéru 16. července 2026.

THE ODYSSEY
Matt Damon jako Odysseus a Zendaya v roli bohyně Athény ve filmu Odyssea (2026). Snímek režíroval Christopher Nolan.Foto: CinemArt
Reklama

Hlavní roli ithackého krále Odyssea ztvární Matt Damon, Anne Hathawayová se po spolupráci s Nolanem (Interstellar, Temný rytíř povstal) vrací jako Penelope, Zendaya se představí jako bohyně Athéna. V dalších rolích se objeví například Tom Holland, Robert Pattinson nebo Charlize Theronová.

Trailer k filmu Odyssea. | Video: CinemArt

Scénář napsal Christopher Nolan, hudbu složil Ludwig Göransson (Oppenheimer). Natáčení s rozpočtem přes 250 milionů amerických dolarů probíhá na více místech po světě, mimo jiné třeba v Řecku, Itálii či Maroku. Jde o první blockbuster natočený výhradně na filmové kamery IMAX, speciálně pro adaptaci Homérova eposu byla vyvinuta nová technologie. 

Související

Christopher Nolan je ale kritizován za to, že starověký příběh filmoval mimo jiné v písečných dunách sporného území Západní Sahary. Dle části Sahařanů tak legitimizuje nároky sousedního Maroka na jejich území.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ukrajinské armádě se v dubnu podařilo postoupit na různých místech frontové linie – dobyla po zhruba 40 kilometrech čtverečních v Charkovské, Záporožské a Doněcké oblasti, píše AFP. Foto je ilustrační.
Ukrajinské armádě se v dubnu podařilo postoupit na různých místech frontové linie – dobyla po zhruba 40 kilometrech čtverečních v Charkovské, Záporožské a Doněcké oblasti, píše AFP. Foto je ilustrační.
Ukrajinské armádě se v dubnu podařilo postoupit na různých místech frontové linie – dobyla po zhruba 40 kilometrech čtverečních v Charkovské, Záporožské a Doněcké oblasti, píše AFP. Foto je ilustrační.

ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve

Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.

Reklama
finance
finance
finance
BeNative

Mladí mají finance pod kontrolou. Pak přijde nájem a iluze mizí

Dokud nás kryjí rodiče a bankovní účet slouží hlavně k běžným denním výdajům a na cestování, vypadá svět financí jednoduše. Jenže s prvními skutečnými závazky přichází prudký náraz. Čerstvá data agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu ukazují, že mladé Čechy při přechodu do dospělosti trápí ztráta finančních jistot.

Reklama
Reklama
Reklama