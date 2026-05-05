„Nikdo mi nezabrání vrátit se domů.“ Trailer k očekávanému filmu Odyssea je tu

Chystaný snímek Odyssea od Christophera Nolana patří mezi nejočekávanější kinematografické události roku 2026. Nolan, známý svými ambiciózními projekty jako Oppenheimer (2023), Tenet (2020), Počátek (2010) nebo Temný rytíř (2008), tentokrát adaptoval Homérovu starořeckou epickou báseň Odyssea. Film s hvězdným obsazením bude mít v českých kinech premiéru 16. července 2026.
Hlavní roli ithackého krále Odyssea ztvární Matt Damon, Anne Hathawayová se po spolupráci s Nolanem (Interstellar, Temný rytíř povstal) vrací jako Penelope, Zendaya se představí jako bohyně Athéna. V dalších rolích se objeví například Tom Holland, Robert Pattinson nebo Charlize Theronová.
Scénář napsal Christopher Nolan, hudbu složil Ludwig Göransson (Oppenheimer). Natáčení s rozpočtem přes 250 milionů amerických dolarů probíhá na více místech po světě, mimo jiné třeba v Řecku, Itálii či Maroku. Jde o první blockbuster natočený výhradně na filmové kamery IMAX, speciálně pro adaptaci Homérova eposu byla vyvinuta nová technologie.
Christopher Nolan je ale kritizován za to, že starověký příběh filmoval mimo jiné v písečných dunách sporného území Západní Sahary. Dle části Sahařanů tak legitimizuje nároky sousedního Maroka na jejich území.
V korupční kauze je namočený další ligový fotbalista. Etická komise řeší hráče Sigmy
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem či druholigovou Chrudimí. Informovala o tom v komuniké.
Bouřky zasáhnou západ Čech, na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů
Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání.
„Kdo neprodá včas, bude litovat.“ V Rusku očekávají hromadný exodus čínských značek
Do roka opustí agresorskou zemi většina automobilek, které sem přišly po zahájení „speciální vojenské operace“. Uvádí to ruský časopis Motor s tím, že značky, které v Rusku neinvestovaly do výroby přímo na místě, rozdrtí extrémně vysoká cla.
ŽIVĚ Rusko oznámilo krátké příměří od 8. května, Ukrajina hlásí klid zbraní ještě dříve
Rusko oznámilo na 8. a 9. května příměří v bojích proti Ukrajině, učinilo tak u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Vyplývá to ze sdělení ruského ministerstva obrany, které v případě narušení oslav pohrozilo masivním vzdušným útokem na Kyjev. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května.
Mladí mají finance pod kontrolou. Pak přijde nájem a iluze mizí
Dokud nás kryjí rodiče a bankovní účet slouží hlavně k běžným denním výdajům a na cestování, vypadá svět financí jednoduše. Jenže s prvními skutečnými závazky přichází prudký náraz. Čerstvá data agentury Ipsos pro Garanční systém finančního trhu ukazují, že mladé Čechy při přechodu do dospělosti trápí ztráta finančních jistot.