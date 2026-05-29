Nic není tabu. V neobvyklé talk show ČT budou známou osobnost zpovídat autisté

Česká televize natáčí novou talk show, která vychází z úspěšného formátu francouzského The A Talks. První řada přinese devět epizod – osm osobností v samostatných rozhovorech a jeden speciál. Premiéra je naplánovaná na podzim 2026 na ČT1. Hosty budou například Anna Geislerová, Josef Maršálek, Jan Cina nebo Leoš Mareš.
Talk show Na jednoho přináší jedinečný koncept rozhovorů, v nichž známé osobnosti zpovídá skupina neurodivergentních tazatelů, redaktorek a redaktorů na autistickém spektru. Jejich přirozený a bezprostřední přístup vede k autentickým, nečekaným a často velmi silným momentům. Rozhovory se vyznačují otevřeností a absencí tabu: žádné téma není předem vyloučeno. Pořad bude moderovat Erik Čipera (mj. ředitel neziskové organizace Asistence), režii má na starosti Jan Bártek.
„Jsme nadšení, že můžeme tento výjimečný formát přinést českému publiku. Talk show Na jednoho nabízí zcela nový pohled na rozhovory se známými osobnostmi a přináší silný společenský přesah,“ uvádí kreativní producentka Lucie Kapounová.
„Myslím, že největší společenský přesah podobného pořadu je v tom, že umožňuje lidem vidět ženy a muže na autistickém spektru jinak než jen skrze diagnózu nebo stereotypy. Tento formát může široké veřejnosti přiblížit neurodiverzitu přirozenou a méně didaktickou cestou. Divák najednou nečte odborný článek o autismu, ale sleduje konkrétní lidi v reálné interakci. A právě to často bourá předsudky mnohem účinněji než osvětové kampaně,“ upřesňuje výkonná ředitelka Národního ústavu pro autismus Magdalena Šubrt Thorová.
Nové uvedení v Česku je součástí širší mezinárodní expanze formátu, který se aktuálně rozšiřuje také do Finska a Belgie. Celkově tak bude The A Talks adaptován již ve 22 zemích světa. Formát si dlouhodobě drží vysokou sledovanost i pozitivní ohlas publika. Ve Francii, kde vznikl, patří mezi nejsledovanější pořady veřejnoprávní televize a stal se výrazným společenským fenoménem.
The A Talks je původní francouzský pořad, který měl premiéru v roce 2022 na veřejnoprávní stanici France 2. Každá epizoda přináší setkání známé osobnosti se skupinou neurodivergentních tazatelů, jejichž upřímné a nečekané otázky odhalují hosty v novém světle. Pořad kombinuje emoce, humor i silné lidské příběhy.
Český diamant mění sci-fi v realitu. Není žádný mamánek a obdivuje superstar
Ze druhé české žákovské ligy do elitního španělského klubu? Zdá se to jako sci-fi, ale patnáctiletý Ondřej Stejskal, šikula z malých Mnichovic, to může proměnit ve skutečnost.
Prověřte "premiérovy dotační avantýry", vyzval šéf ODS vlivnou státní úřednici
Opoziční ODS se obrátila na šéfku státní služby Zuzanu Brücknerovou, aby prověřila, zda se na ministerstvech nedějí nezákonné postupy v souvislosti s dotacemi pro holding Agrofert. Předseda občanských demokratů Martin Kupka řekl, že jde o cestu, jak zabránit tomu, aby ministerstva uvolňovala dotace tam, kde na to není nárok a kde by tak mohly vzniknout státu mnohasetmilionové škody.
Zasáhlo Rusko území NATO úmyslně? Expert popisuje jedinečnost útoku
Rumunsko řeší bezprecedentní incident. Ruský dron s bojovou hlavicí dopadl v noci na pátek na obytný dům a zranil dva lidi. Co se přesně stalo, čím se událost liší od předchozích incidentů a jaké kroky nyní zvažuje Bukurešť? Aktuálně.cz přináší přehled otázek a odpovědí s komentářem bývalého náčelníka Generálního štábu AČR generála Jiřího Šedivého.
Sparta si pojistila zkušenost. Kadeřábek bude pokračovat i příští rok
Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu se Spartou o další rok. Během sezony po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky opce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování.
Noční můra pro Suchoje: Ukrajina dostane letadla a rakety, které změní pravidla hry
Jeho provoz je o polovinu levnější než u stíhačky F-16, dokáže operovat i z dálnice, stačí mu na údržbu mnohem méně techniků a odpaluje rakety, které jsou schopné sestřelovat ruské letouny ve vzdálenosti 200 kilometrů. Dobře ho znají i Češi – švédský nadzvukový letoun Saab Gripen. Právě jich Ukrajinci podle nejnovější dohody získají desítky.