Nevěřili mu, jeho nález ale změnil archeologii. Ve filmu Netflixu ho hraje Fiennes

Anglická oblast Sutton Hoo, ležící v hrabství Suffolk, se v roce 1939 proslavila patrně nejvýznamnějším archeologickým objevem učiněným ve 20. století na území Velké Británie. Jak k unikátnímu nálezu pozůstatků anglosaské pohřební lodi ze 7. století došlo, rekapituluje britské hrané drama Vykopávky, které je nově v nabídce Netflixu.

Adaptace stejnojmenné knihy anglického novináře a spisovatele Johna Prestona, vydané roku 2007, se odehrává v předvečer druhé světové války. Ovdovělá majitelka pozemků Edith Prettyová tehdy pověřila místního archeologa-samouka Basila Browna, aby prozkoumal mohyly na jejích pozemcích.

Nikdo netušil, že pátrání, které odborná veřejnost nepovažovala za důležité a na Browna nahlížela s despektem jako na "vykopávkáře" bez adekvátního vzdělání, povede k nálezu celonárodního významu.

Objev rozpadlé lodi z dubového dřeva, jež se ale otiskla do písčité půdy a díky tomu ji bylo možné přesně zrekonstruovat, od základu přehodnotil dosavadní vnímání anglického raného středověku. Do té doby byl nahlížen spíše prostřednictvím legend než historické dokumentace.

Pohřební komora s více než 260 předměty nevyčíslitelné hodnoty, kterou starověká veslice nesla na palubě, dokázala, že na Albionu v dobách takzvaného temného věku nežili zuřiví válečníci a barbarští plenitelé, nýbrž lidé s vlastní kulturou, uměním i penězi.

Objev nevzbudil nadšení jen díky patriotismu. V západním světě ještě doznívala vlna fascinace z Tutanchamonovy hrobky, kterou roku 1922 odkryl jiný britský amatérský archeolog Howard Carter.

Australský režisér Simon Stone ve filmu Vykopávky názorně ukazuje, že za vzrušující představou o tehdejší archeologii se skrývala každodenní tvrdá dřina v obtížném terénu, při které kvůli hrozícím sesuvům půdy mohlo jít o život. O to triumfálněji vyznívá scéna, v níž tvůrci s pozoruhodným smyslem pro detail nechávají užaslé archeology objevit pohřební komoru.

Filmaři se zároveň pokoušejí navázat na tradici anglických dobových dramat typu Rodinné sídlo či Soumrak dne, která v 90. letech minulého století vznikala ve společnosti Merchant Ivory Productions.

Film Vykopávky je na Netflixu s českými titulky. | Video: Netflix

První polovina komorního snímku se soustředí na archeologa Basila Browna. Největší hvězda filmu Ralph Fiennes jej vykresluje jako stoika, který navenek neprojevuje příliš emocí a příliš toho nenamluví, přesto si je dobře vědom své hodnoty.

Film celou dobu naznačuje, že Browna potká podobný osud jako egyptologa Cartera. Ten byl archeologickými kruhy i po senzačním odhalení hrobky v Údolí králů považován za šťastlivce a ve Spojeném království se nedočkal uznání.

Anglosaskou loď si pracovníci Britského muzea po skončení druhé světové války se snobskou zpupností přisvojili. Brown tak byl doceněn až po smrti.

Druhou klíčovou postavou příběhu je zámožná vdova Edith Prettyová, na jejíchž pozemcích byla loď nalezena. Posmutněle zdrženlivými výrazovými prostředky ji ztvárnila Carey Mulliganová, i českým divákům známá z dobových filmů Velký Gatsby, Sufražetka nebo Daleko od hlučícího davu.

Její postava těžce nemocné, odkvétající půvabné ženy personifikuje melancholicky tesknou atmosféru tušené smrti. Ta příběhem prostupuje nejen z minulosti prostřednictvím nalezené pohřební lodi, ale také z budoucnosti, spojené s hrozbou nacistického bombardování.

Vykopávky však nejsou jen příběhem o umírání a lidské pomíjivosti, ale také o tom, co po smrti přetrvá.

Dramatu, nasnímanému s anglickou elegancí a podkreslenému převážně klavírní podmanivou hudbou, dodává meditativní náladu neobvyklý střih. Někdy dokonce odděluje hlasy postav od záběrů, v nichž hovoří, a nechává je zaznít v jiných obrazech.

Pro romantické sblížení protagonistů, kteří pocházejí z různých společenských vrstev, ale sdílejí vášeň pro poznání, není vhodná doba ani okolnosti, byť z ojedinělých letmých ženiných náznaků lze vyčíst nevyslovenou touhu. Přestože oba nechávají platonickou náklonnost pohřbenou v nitru, životopisný retrofilm se ve druhé části neústrojně mění v milostné drama.

Do popředí stále výrazněji vystupuje motiv partnerského trojúhelníku, respektive dokonce čtyřúhelníku. Jeho vrcholy přitom tvoří zcela jiné, o generaci mladší postavy, které se v první části snímku většinou vůbec neobjevily.

Milostný románek další skutečné postavy, začínající archeoložky Peggy Piggottové, která až po svatbě zjistí, že její manžel je latentní homosexuál a jež se během práce na vykopávkách zamiluje do smyšleného mladého fotografa připraveného k mobilizaci, skrývá jistý dramatický potenciál. Ale v jiném příběhu a žánru.

Přestože Lily Jamesová, která na sebe loni upozornila hlavní rolí v nové verzi Rebeky, tenkrát ještě nezkušenou archeoložku hraje se subtilní empatií, romantická dějová linka působí ve Vykopávkách naroubovaně a místy melodramaticky. Navíc odvádí pozornost od ústředních aktérů, kteří nepatřičně ustupují do pozadí.

Důraz na Peggy, jež jako první ze země vykutala zlaté artefakty a která se v odborných kruzích posléze proslavila pod jménem Margaret Guido, však akcentuje již literární předloha. Z logického důvodu - autor knihy John Preston je jejím synovcem.

Přestože román vychází z autentických historických pramenů a vystupují v něm skutečné postavy, mnohá fakta pozměnil. Tyto úpravy se přenášejí i do filmu, mimo jiné do rozdílné časové posloupnosti vykopávek a také do odlišných povah, věku, motivací či jednání protagonistů.

Objev v Sutton Hoo kniha přibližuje hlasy různých vypravěčů, tento přístup se ale scenáristce filmu Moiře Buffiniové nepodařilo adekvátně převést. I proto Vykopávky nakonec působí, jako by šlo skoro o dva žánrově i příběhově odlišné filmy v jednom.

Na druhou stranu právě milostná dějová linka může přilákat i diváky, kteří nepociťují opojné vzrušení z toho, když prostřednictvím archeologických památek začne promlouvat minulost.