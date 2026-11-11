Netflix odvysílá novou minisérii podle slavného Věku nevinnosti. Točilo se i v Praze a Liberci

Oceňovanou klasiku americké spisovatelky Edith Whartonové natočil jako film v roce 1993 už režisér Martin Scorsese. Nyní se román dočkal další adaptace, tentokrát z dílny scenáristky Emmy Frostové, která stojí například za historickou sérií Bílá královna nebo komediálním seriálem Hříšníci. Diváci budou moci Věk nevinnosti vidět na platformě Netflix od 18. února 2027.
Dobové romantické drama, jehož děj se odehrává v New Yorku 19. století, se natáčelo také v Praze. Filmaři proměnili ulice české metropole v historický New York i jarní Paříž. Natáčelo se na náměstí Míru, u baziliky svaté Ludmily, na Václavském náměstí a v ateliérech Barrandov. Produkce využila rovněž historické kulisy v Liberci, konkrétně budovu radnice, či areál Intex ve Vratislavicích nad Nisou.
Příběh vychází ze slavného románu The Age of Innocence (Věk nevinnosti) a zabývá se tématy zakázané lásky, společenských očekávání a konfliktu mezi osobní touhou a povinností.
Za novou adaptací stojí Emma Frostová, která působí jako scenáristka, showrunnerka a výkonná producentka projektu. Režie jednotlivých epizod se ujaly Shannon Murphyová, Lisa Brühlmannová a Natalia Leiteová.
Roli Newlanda Archera, mladého a zámožného právníka rozpolceného mezi povinností a city, si zahrál Ben Radcliffe a jako jeho oddaná snoubenka May se představí Kristine Frosethová. Svobodomyslnou hraběnku Ellen Olenskou, která se vrací do New Yorku po nevydařeném evropském manželství, ztvárnila Camila Morroneová. Hlavní hereckou sestavu pak v roli rázné babičky paní Mansonové-Mingottové doplňuje Margo Martindaleová.
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