Netflix hledá svého Bonda. Vydává film The Gray Man s Goslingem, natáčel se v Praze

Říkám si Šestka, protože číslo 007 už bylo zabrané, žertuje postava hraná Ryanem Goslingem v novém filmu od Netflixu nazvaném The Gray Man. Velkorozpočtový akční snímek, který byl z významné části natočený v Praze, videotéka zveřejní tento pátek. A doufá, že jím nastartuje špionážní ságu srovnatelnou právě s dobrodružstvími Jamese Bonda.

Gosling hraje agenta s přezdívkou Sierra Six. CIA jej naverbovala z vězení, aby ho zapojila do přísně tajné zabijácké jednotky. Teď se ale karta obrátila a hrdinu pronásleduje jiný nájemný vrah.

"Vždycky jsem chtěl natočit akční film," říká jedenačtyřicetiletý Kanaďan Gosling známý z filmu Drive, muzikálu La La Land nebo sci-fi Blade Runner 2049. "Ze všeho nejdřív jsem jako kluk měl rád akční filmy. Kvůli nim jsem se vůbec začal zajímat o kinematografii. Jen mi chvíli trvalo, než jsem si sám v nějakém stihl zahrát," dodává.

The Gray Man vychází ze stejnojmenného knižního bestselleru Marka Greaneyho z roku 2009, který v českém překladu Ivana Ryčovského vloni vydalo nakladatelství Kalibr pod názvem Šedý muž. Nynější adaptaci režírovali bratři Joe a Anthony Russoovi, podepsaní pod posledními dvěma díly komiksových Avengers od Marvelu.

Spolupráci s placenou videotékou si chválí. The Gray Mana natáčeli v sedmi zemích světa, od Ázerbájdžánu přes Chorvatsko a Česko po Francii. Už v traileru je vidět, jak se Gosling se zkrvavenou tváří účastní přestřelky na pražském náměstí Jana Palacha, která vrcholí zásahem z raketometu. V další scéně ozbrojenci střelbou z kulometu vysklí tramvaj číslo 11 mířící do Vozovny Bohnice. Ještě jiná akční scéna se odehrává před obchodním domem Palladium na náměstí Republiky.

"S tímhle filmem jsme byli hodně ambiciózní. Je těžké točit akční scény. Je to také drahé. Ale Netflix nás v naší ambici podpořil," shrnuje Anthony Russo.

Snímek obsahuje devět dlouhých akčních scén včetně rozsáhlé přestřelky v Praze. "Na to, že jde o můj první akční film, to byla opravdová zkouška ohněm," poznamenává Ryan Gosling.

Jeho nemesis ztvárnil stejně starý Chris Evans, známý jako Kapitán Amerika z marvelovské série. V novince hraje nájemného zabijáka Lloyda Hansena, kterého CIA vyhodila, neboť používal příliš přímočaré metody.

"Je prostě svůj a nestydí se za to," popisuje svou postavu Evans. "Většina z nás se chová podle toho, jak si myslíme, že se chovat máme. Lloyda tyhle problémy netrápí," dodává.

The Gray Mana začala minulý týden promítat vybraná americká kina, na Netflixu se objeví tento pátek. U kritiků se zatím dočkal smíšeného přijetí. Na webu Rottentomatoes.com, jenž shromažďuje recenze z angloamerického světa, má průměrné skóre jen 52 procent, zatímco diváci mu dali 90 procent.

Například britský deník Guardian napsal, že thriller skýtá dvě ucházející hodiny, během nichž střídá šílené akční scény v exotických lokacích, nic moc víc než to ale nenabízí. Časopis Vanity Fair označuje The Gray Mana za "velký blbý akčňák", ve kterém si Ryan Gosling bohatě užil všeho, co se čeká od akčního hrdiny, zatímco bratři Russoovi točili, jako by pracovali na další marvelovce. Je to zábavné, ale zdaleka ne tak cool a velkolepé, jak si tvůrci představovali, konstatuje Vanity Fair.

Deník New York Times je smířlivější. Přestože v některých akčních scénách to podle něj tvůrci přehánějí s triky, jako by nedůvěřovali Goslingovým hereckým schopnostem, a celek má daleko k dokonalosti, s přibývajícími minutami se dojem z The Gray Mana zlepšuje.

Bratři Russoovi doufají, že diváci film přijmou, a tak bude moci vzniknout další díl. "Ať už by pokračoval v příběhu prvního The Gray Mana, nebo by se odehrával dřív, v tomhle světě máme spoustu možností, kudy se vydat," dodává Anthony Russo.

Ve snímku dále účinkují Ana de Armasová, Regé-Jean Page, Wagner Moura nebo třináctiletá Julia Buttersová, která na sebe upozornila rolí dětské herečky Trudi Frazerové ve snímku Tenkrát v Hollywoodu. S rozpočtem okolo 200 milionů dolarů, v přepočtu 4,8 miliardy korun, je The Gray Man historicky nejdražší dílo Netflixu.

Štáb vloni v létě natáčel na pražském náměstí Republiky, Dvořákově nábřeží nebo v ulici Dukelských hrdinů. Po silnici se proháněli kameramani, vzduchem létala hořící policejní auta a herci stříleli ze samopalů. Později štáb postavil plot u Národního muzea, na místě točil také z dronu. Kvůli filmařům byla uzavřena část dopravy okolo Čechova mostu, Rudolfina či Pařížské ulice. Tramvaje ani autobusy nejezdily kolem právnické fakulty.

Kulisy, jež vyrostly před pražským Rudolfinem, se zalíbily pirátskému primátorovi Prahy Zdeňku Hřibovi. "Jsem z nich opravdu nadšený. Zjišťujeme, jestli by nebylo možné ponechat je na místě alespoň ještě chvíli i po natáčení filmu jako zpestření před plánovanou rekonstrukcí celého prostoru," napsal na Facebook.