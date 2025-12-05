Film

Netflix a Warner Bros vedou exkluzivní rozhovory o akvizici

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix vede exkluzivní jednání o akvizici části konkurenční skupiny Warner Bros. Discovery. S odkazem na informované zdroje to napsala agentura Bloomberg. Netflix podle zdrojů nabízí odstupné pět miliard dolarů (103,7 miliardy Kč) v případě, že by regulační úřady akvizici neschválily.
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix vede exkluzivní jednání o akvizici části konkurenční skupiny Warner Bros.
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix vede exkluzivní jednání o akvizici části konkurenční skupiny Warner Bros. | Foto: Profimedia.cz

Zájem o akvizici měly podle agentury Reuters původně také americké mediální skupiny Paramount Skydance a Comcast.

Firmy podle Bloombergu vedou exkluzivní jednání o akvizici natáčecích a televizních studií Warner Bros a rovněž konkurenční streamovací platformy HBO Max. Pokud se dohodnou, mohly by plánovanou akvizici ohlásit v řádu dnů.

Netflix podle zdrojů agentury Reuters nabízí 28 dolarů za akcii. To představuje prémii proti ceně 24,54 dolaru, na níž akcie Warner Bros. Discovery uzavřely čtvrteční obchodování na burze, stejně jako proti nabídce Paramountu, který nabízel 24 dolarů na akcii při převzetí celé skupiny.

Warner Bros. Discovery v červnu oznámil, že se do poloviny příštího roku hodlá rozdělit do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém podniku. Celá skupina Warner Bros. Discovery má podle Bloombergu odhadovanou hodnotu 60 miliard dolarů (1,25 bilionu Kč).

Související

Velké srovnání streamovacích služeb. Jak jsou na tom s cenou a nabídkou?

Fallout, seriál, 2. řada
Přehled

V případě úspěšné akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter a DC Comics. Studio produkuje řadu titulů streamovaných na Netflixu, například seriály Šéfka hry (Running Point) nebo TY (You).

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.

 
Mohlo by vás zajímat

„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

Nenechte si ujít: Historické drama Potopa i charismatický violoncellista Hauser

Nenechte si ujít: Historické drama Potopa i charismatický violoncellista Hauser
Přehled

Recenze: Není jiná možnost? Morduj bližního svého, radí jihokorejská filmová satira

Recenze: Není jiná možnost? Morduj bližního svého, radí jihokorejská filmová satira
1:48

Co Češi letos nejvíc googlili? Volby, skibidi, politiky nebo seriál Hra na oliheň

Co Češi letos nejvíc googlili? Volby, skibidi, politiky nebo seriál Hra na oliheň
film Film a televize kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Netflix Warner Bros.

Právě se děje

před 2 minutami
Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Řešení, které Babiš oznámil, samo o sobě nestačí, vysvětluje odborník

Odborník na ústavní a správní právo Tomáš Rozehnal vysvětluje, co by se nyní mělo stát se svěřenským fondem Agrofertu.
před 26 minutami
Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

Případů žloutenky A je letos nejvíc za 41 let, zemřelo kvůli ní už 31 lidí

Zhruba pětina nemocných jsou lidé s rizikovým chováním jako uživatelé drog, alkoholici nebo bezdomovci.
Josef Veselka

Komentář: Přišel čas považovat obranu země za prioritu číslo jedna

před 46 minutami
„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

„Zrádci jsou psycho a já militantní perfekcionista,“ říká režisér show Markus Krug

Proč je reality show Zrádci unikátní a koho bude česko-rakouský režisér a scenárista hledat do třetí série?
před 55 minutami
Meteorologové varují před náledím a mrznoucími mlhami v noci na sobotu

Meteorologové varují před náledím a mrznoucími mlhami v noci na sobotu

Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.
před 55 minutami

Fotbalisté Slavie se ve čtvrtfinále poháru představí v Jablonci, Sparta v Mladé Boleslavi

Fotbalisté Slavie ve čtvrtfinále domácího poháru nastoupí v Jablonci. Finalista minulého ročníku MOL Cupu Sparta se představí v Mladé Boleslavi, Plzeň bude hrát v Karviné, odkud v říjnu získala…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 57 minutami
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

ŽIVĚ
Turka nechce ministrem životního prostředí 52 procent Čechů

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy