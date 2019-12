Končí dekáda Netflixu. V té další se seriály možná vrátí k tempu jedna epizoda týdně

Není to tak dávno, co diváci televizních seriálů museli na novou epizodu čekat celý týden. A když se jí dočkali, většinou trvala jen půlhodinu nebo hodinu.

Na konci roku 2019 je situace jiná. Někdejšími pořádky otřásly nové služby a technologické společnosti, díky nimž teď většina Američanů v průměru tráví u jednoho pořadu na streamovací službě okolo čtyř hodin, jak vyplývá z analýzy společnosti Deloitte. A největší podíl na této proměně má společnost Netflix.

Ještě začátkem dekády byl termín binge-watching, což znamená dívat se na několik seriálů nebo filmů v nepřetržitém sledu, nejčastěji používaný při přehrávání videokazet nebo boxsetů s celými seriály na DVD. K největším televizním hitům patřily seriály jako Ve jménu vlasti (Homeland) nebo The Wire - Špína Baltimoru, dramata, jejichž epizody trvaly okolo hodiny a kvůli složitému ději bylo lepší jich v kuse vidět vždy několik za sebou.

První řada seriálu Ve jménu vlasti (Homeland) měla premiéru v roce 2011. | Video: Showtime

Stejně tak byli američtí diváci zvyklí každou neděli naladit zábavní pořad Saturday Night Live.

V listopadu 2010 však firma Hulu, založená o dva roky dříve, spustila svou předplatitelskou službu. Ta jako první obsahovala kompletní řady některých seriálů.

Zhruba ve stejné době, kdy klasické televize začínaly přicházet o diváky, se do původního obsahu rozhodl investovat Netflix.

První takovou smlouvu uzavřel v roce 2011, na politický thriller Dům z karet (House of Cards). Všech 13 epizod první řady Netflix zveřejnil 1. února 2013. A v červenci stejný model zopakoval s první sezonou seriálu z prostředí ženské věznice Orange is the New Black.

Netflix diváky zaujal - a tak začala postupná proměna toho, jak se lidé dívají na televizní seriály. Slovo binge-watch, které se do oběhu dostalo koncem 90. let minulého století, vyhlásil Oxfordský slovník druhým slovem roku 2013, hned po pojmu selfie.

První řadu Domu z karet (House of Cards) zveřejnil Netflix v roce 2013. | Video: Sony Pictures

Prominentní pozici na trhu s takto pojatým televizním obsahem zaujal Netflix. Dokonce si nechal vypracovat analýzu, jak dlouho a kdy lidé nejčastěji provozují binge-watching.

"Naše data ukazují, že většina diváků streamovacích služeb dává přednost tomu, když dostane k dispozici celou řadu seriálu a může ji sledovat vlastním tempem," vysvětloval toho času Ted Sarandos, šéf obsahu Netflixu.

Přestože současná dekáda správně skončí až v prosinci 2020, mnozí diváci ji pomyslně uzavírají už teď, na konci roku 2019. A právě teď se také trend možná začíná obracet.

Až začne fungovat nová streamovací služba HBO Max, za kterou stojí společnost AT&T, své seriály bude dávkovat opět tempem jedna epizoda za týden. Stejně už to dělá Walt Disney Company se svou nedávno spuštěnou službou Disney+, kde je k vidění například seriál The Mandalorian ze světa Hvězdných válek.

1:44 "Lovení lidí je nároční profese," zní v novém traileru ze seriálu The Mandalorian. | Video: Walt Disney Company

Také Apple nedávno zprovoznil svou Apple TV+. Naráz sice zveřejnil hned tři epizody seriálů The Morning Show a See, dál už ale pokračuje zase tempem jednoho dílu týdně.

Mediální firmy si od návratu k tomuto modelu slibují, že se o seriálech bude víc mluvit a že v delším časovém období osloví víc diváků, kteří na sociálních sítích začnou každý týden probírat, co se stalo v nejnovější epizodě. Všechno by se tak mohlo vrátit do starých kolejí.