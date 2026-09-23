Není radno narušovat prastarý řád přírody. Do kin se chystá mysteriózní drama Wirbel

Film Wirbel režiséra Tomáše Hubáčka s Davidem Švehlíkem a Judit Pecháček v hlavních rolích je hypnotickým příběhem o síle krajiny, zapomenuté lidové moudrosti i hledání skutečného domova. V dalších rolích se představí Martin Finger, Alexej Pyško, Milan Mikulčík, Markéta Coufalová nebo Marie Švestková. Snímek vstoupí do českých kin 8. října 2026.
Film, v němž se česká krajina mění z pouhé kulisy v jednoho z hlavních hrdinů, nyní odhaluje další ukázku.
Martin v podání Davida Švehlíka odchází z města do rozpadajícího se domu uprostřed zvlněné krajiny Českého středohoří. Chce začít znovu a najít ztracený směr, jeho samotu ale naruší záhadná Agnes (Judit Pecháček). Spolu s ní se do Martinova života začne vkrádat tajemství, jehož kořeny sahají mnohem hlouběji než historie jednoho domu. Krajina kolem nich jako by si pamatovala všechno, co se v ní kdysi odehrálo.
Právě vztah člověka k místu, ve kterém žije, je jedním z klíčových témat Wirbelu. „Martin zdědí starý dům v drsné krajině. Musí k němu nalézt vztah, což se stane ozdravným procesem jak pro něj, tak pro místo samotné, které dostává původní tvář. Tomáš skvěle vystihl jednu pravdu – když uzdravujete okolí, napravujete vlastně i sami sebe,“ říká David Švehlík o své postavě.
Wirbel přitom nestaví na rychlých zvratech ani prvoplánovém vyvolávání strachu. Tajemství se do příběhu vkrádá postupně, téměř nepozorovaně. „Wirbel není o divokých dějových zvratech, stojí na postupně budovaném napětí, na tajemství ukrytém pod povrchem. Pohybujeme se v reálném světě, ve kterém se začnou, pomalu a nenápadně, dít zvláštní věci,“ vysvětluje režisér Tomáš Hubáček. A dodává, že hlavnímu hrdinovi postupně dochází, že „se hraje o všechno.“
Vedle tajemství je ale Wirbel také filmem o potřebě někam patřit. Agnes přichází do Martinova života jako někdo stejně vykořeněný a neuchopitelný jako krajina kolem. Pro Judit Pecháček má přitom téma domova i velmi osobní rozměr: „Domov je pro mě hlavně místo, kde se cítím svobodná, milovaná a přijatá.“
Film se natáčel především v Českém středohoří, ale také v Moravském Toskánsku a v podhůří Bílých Karpat na Slovensku. Hubáčka na středohoří přitahoval nejen jeho neobvyklý reliéf a sopečné kopce, ale také stopy minulosti – staré cesty, kříže, menhiry, opuštěná místa a vesnice, jejichž původní příběhy se postupně vytrácejí. Právě z tohoto světa vyrůstá mysteriózní rovina filmu.
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