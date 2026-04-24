Film

Nenechte si ujít: Unikátní dokument o falešném prorokovi či životopisný film Michael

Jaroslav Totušek

True crime dokument z prostředí náboženské sekty, biografický snímek o králi popu se synovcem Michaela Jacksona v hlavní roli, koncert islandské písničkářky a klavíristky Eydís Evensenové, divadelní komedie tematizující generační zkušenost Husákových dětí i výstava malíře Jaroslava Valečky, kterého inspiruje především krajina Sudet.

Streamovačky: Věř mi: Falešný prorok (Netflix)

Z dokumentární série Věř mi: Falešný prorok.Foto: Netflix

Čtyřdílná dokumentární série Falešný prorok se noří do prostředí uzavřené náboženské komunity FLDS a sleduje vzestup samozvaného vůdce Samuela Batemana. Ten se prezentoval jako nástupce kontroverzního kazatele Warrena Jeffse a snažil se převzít vliv nad jeho náboženskou skupinou. Série sleduje příběh manželského páru, který pronikne přímo do centra dění, aby zdokumentoval, co se uvnitř komunity skutečně odehrává. Díky unikátnímu přístupu a autentickým výpovědím nabízí snímek nejen napínavý true crime příběh, ale i znepokojivý pohled na mechanismy manipulace, moci a zneužívání víry. Klíčovou roli zde hrají svědectví žen, které se rozhodly promluvit navzdory tlaku rodiny i okolí.

Obžalovaný voják se podle podle prokuratury asi měsíc podílel na plánování a provedení akce zaměřené na zajetí venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, k němuž došlo 3. ledna 2026.

Voják vsadil na pád Madura a vydělal miliony. Použil tajné informace

Americký voják ze speciálních jednotek, který se na začátku ledna podílel na zajetí a únosu venezuelského prezidenta Nicoláse Madura do Spojených států, byl obviněn ze zneužití tajných informací o této misi k vlastnímu obohacení o 400 tisíc dolarů (8,3 milionu korun), které vyhrál sázkami na sesazení vůdce. Informovaly o tom v noci na pátek agentury AP a Reuters s odvoláním na federální úřady.

Americký prezident Donald Trump
ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.

