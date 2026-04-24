Nenechte si ujít: Unikátní dokument o falešném prorokovi či životopisný film Michael

True crime dokument z prostředí náboženské sekty, biografický snímek o králi popu se synovcem Michaela Jacksona v hlavní roli, koncert islandské písničkářky a klavíristky Eydís Evensenové, divadelní komedie tematizující generační zkušenost Husákových dětí i výstava malíře Jaroslava Valečky, kterého inspiruje především krajina Sudet.
Streamovačky: Věř mi: Falešný prorok (Netflix)
Čtyřdílná dokumentární série Falešný prorok se noří do prostředí uzavřené náboženské komunity FLDS a sleduje vzestup samozvaného vůdce Samuela Batemana. Ten se prezentoval jako nástupce kontroverzního kazatele Warrena Jeffse a snažil se převzít vliv nad jeho náboženskou skupinou. Série sleduje příběh manželského páru, který pronikne přímo do centra dění, aby zdokumentoval, co se uvnitř komunity skutečně odehrává. Díky unikátnímu přístupu a autentickým výpovědím nabízí snímek nejen napínavý true crime příběh, ale i znepokojivý pohled na mechanismy manipulace, moci a zneužívání víry. Klíčovou roli zde hrají svědectví žen, které se rozhodly promluvit navzdory tlaku rodiny i okolí.
Streamovačky: Věř mi: Falešný prorok (Netflix)
Čtyřdílná dokumentární série Falešný prorok se noří do prostředí uzavřené náboženské komunity FLDS a sleduje vzestup samozvaného vůdce Samuela Batemana. Ten se prezentoval jako nástupce kontroverzního kazatele Warrena Jeffse a snažil se převzít vliv nad jeho náboženskou skupinou. Série sleduje příběh manželského páru, který pronikne přímo do centra dění, aby zdokumentoval, co se uvnitř komunity skutečně odehrává. Díky unikátnímu přístupu a autentickým výpovědím nabízí snímek nejen napínavý true crime příběh, ale i znepokojivý pohled na mechanismy manipulace, moci a zneužívání víry. Klíčovou roli zde hrají svědectví žen, které se rozhodly promluvit navzdory tlaku rodiny i okolí.
Film: Michael, česká premiéra 22. dubna
Do českých kin zamířil ambiciózní hudební snímek Michael, který se snaží zachytit život i rozporuplné dědictví Michaela Jacksona. Režisér Antoine Fuqua (Sedm statečných, Equalizer) sleduje cestu zpěváka od jeho prvních úspěchů v rodinné skupině Jackson 5 až po status globální popové ikony, přičemž titulní roli ztvárnil zpěvákův synovec Jaafar Jackson. Výsledkem je portrét umělce, který zásadně proměnil podobu populární hudby, ale zároveň zůstával neustále vystavený extrémnímu zájmu okolí i médií. Snímek nabízí pohled na cenu výjimečného talentu a na to, co všechno se skrývá za pečlivě budovaným obrazem hvězdy.
Hudba: Eydís Evensen, Palác Akropolis, Praha, 29. dubna
Femme fatale z dalekého severu. Islandská písničkářka a klavíristka Eydís Evensenová představí v Praze své nové album Oceanic Mirror, které je považováno za její dosud nejkomplexnější projekt. Evensenová ve své tvorbě propojuje moderní klasiku, ambientní minimalismus i filmovou hudbu a vytváří křehké, emocionálně silné kompozice, v nichž se odráží jak precizní řemeslo, tak islandská vášeň. Živá vystoupení této hudebnice patří k výjimečným zážitkům především díky své intimní atmosféře a soustředěné práci s tichem i dynamikou. Pražský koncert určitě nebude jiný.
Divadlo: Husákovy děti, Divadlo Na Fidlovačce, Praha, 5. 5. a 18. 5. od 19 hodin
Zpátky do minulosti! Divadlo Na Fidlovačce uvádí novou komedii, která sleduje čtveřici spolužáků ze třídy 8.D, jejichž životy se po letech nečekaně protnou. Každá z postav nese specifickou životní zkušenost i osobní stagnaci, přičemž společným jmenovatelem je návrat k minulosti a neuzavřeným kapitolám dospívání. Náhodné setkání v sanitce postupně přerůstá v absurdní situaci, která je vrací zpět do školního prostředí. Inscenace režiséra Tomáše Svobody pracuje s groteskním humorem, odkazy na nedávnou historii i popkulturními motivy. Výsledkem je komediální příběh, který tematizuje celou generační zkušenost.
Výstava: Jaroslav Valečka – Šepot zapomínajících míst, Zámek Klenová, Klenová, 29. 3. až 12. 7. 2026
Malíř Jaroslav Valečka patří k výrazným osobnostem české střední generace, která se dlouhodobě vrací k tématům paměti, krajiny a historických zlomů. Ve svých obrazech se soustředí především na oblast Sudet, jeho minulost i současnost, vrstvy zapomenutých příběhů, legend a osobních vzpomínek. Výsledkem je svébytný malířský svět, který působí jako zastavený v čase. Rozsáhlá výstava představuje nejen klíčová díla posledních let, ale i nové práce vytvořené přímo pro tuto příležitost. Expozice tak nabízí ucelený pohled na autorův aktuální přístup i dlouhodobé motivy, které jeho tvorbu formují. To vše dohromady umožňuje návštěvníkovi nahlédnout do umělcova vizuálně silného a lehce zneklidňujícího světa.
