Nenechte si ujít: Stranger Things pro starší ročníky či koncert s atmosférou Káhiry

Variace na seriálové Stranger Things, tentokrát ovšem nikoli pro teenagery, nápaditý filmový thriller o pokřivených podobách lásky s názvem Posedlost, koncert kapely přinášející atmosféru káhirského tržiště s příměsí rocku, opera francouzského skladatele Francise Poulenca Dialogy karmelitek ve Státní opeře v Praze nebo výstava až fotorealistických krajinomaleb Jirky Housky.
Streamovačky: The Boroughs (Netflix)
Parta penzistů proti neznámému zlu. Seriálová novinka Netflixu, která touží vyplnit mezeru po hitu Stranger Things, se odehrává kdesi v luxusním domově pro seniory uprostřed pouště v Novém Mexiku. To místo ale skrývá cosi velmi znepokojivého. Nesourodá skupina obyvatel tak postupně zjišťuje, že se kolem nich dějí podivné věci spojené s mimozemskou hrozbou, která jim chce vzít to nejcennější, co jim ještě zbývá: čas. Za projektem stojí tvůrci Jeffrey Addiss a Will Matthews, producenty jsou bratři Dufferovi, tvůrci již zmiňovaných Stranger Things. Velkým lákadlem je i herecké obsazení: v hlavních rolích se objevují Alfred Molina, Geena Davisová, Alfre Woodardová nebo Bill Pullman.
Film: Posedlost, česká premiéra 28. května
Posedlost přichází do českých kin s příběhem, který spojuje hororovou atmosféru s černým humorem a motivem nebezpečně pokřivené lásky. Hlavním hrdinou je nenápadný mladík Bear (Michael Johnston), který nedokáže oslovit svou kolegyni Nikki (Inde Navarretteová), a tak sáhne po podivném artefaktu slibujícím splnění jakéhokoliv přání. Žádný zázrak ale není zadarmo. Když se jeho touha skutečně vyplní, vysněná romance se rychle promění v děsivou noční můru. Snímek režiséra Curryho Barkera staví především na jejich postupně se vyostřujících sporech a na nepříjemně dusivé atmosféře, která připomíná moderní žánrové thrillery o toxických vztazích a obsesích. Jde o stejný žánr, jaký nedávno dostal znovu na výsluní britský seriálový hit Sobík.
Hudba: The Dwarfs of East Agouza, Punctum, Praha, 2. června
Egyptská poetika s pořádnou dávkou poctivého rocku a špetkou jazzu. Skupinu tvoří americký hudebník Alan Bishop, egyptský producent a skladatel Maurice Louca a kanadský kytarista Sam Shalabi, kteří se dali dohromady v káhirské čtvrti Agouza. Právě z egyptských ulic čerpají svůj charakteristický zvuk. Kapela si během posledních let vybudovala silné jméno na světových festivalech včetně Roskilde nebo Unsoundu a do Prahy nyní přiveze i materiál z aktuální desky Sasquatch Landslide. Svou syrovou energii i mistrovský improvizační talent představí i pražskému publiku.
Opera: Dialogy karmelitek, Národní opera, Praha, 31. 5. od 18 hodin a 4. 6. od 19 hodin
Druhá a zdaleka nejvážnější opera francouzského skladatele Francise Poulenca se inspirovala událostmi velké francouzské revoluce. Příběh sleduje mladou Blanku de la Force (Jana Sibera), křehkou a úzkostnou dívku, která vstoupí do karmelitánského kláštera ve snaze uniknout strachu z okolního světa. Místo bezpečí se ale ocitá tváří v tvář událostem revolučního teroru, který postupně zasahuje i za zdi kláštera. Poulencova hudba kombinuje intimní lyriku s dramatickou naléhavostí a postupně směřuje k jedné z nejslavnějších operních scén 20. století, závěru, v němž se zpěv odsouzených řeholnic prolíná se zvukem gilotiny. Dílo vzniklo podle textu francouzského spisovatele Georgese Bernanose a dodnes patří k vrcholům moderní operní tvorby.
Výstava: Jirka Houska – Skály a prameny, Galerie Via Art, Praha, 12. 5. až 3. 7. 2026
Český malíř Jirka Houska představuje své nejnovější krajinomalby. Tentokrát se soustředí na motivy vody, geologie a opuštěných přírodních zákoutí. Jeho obrazy zachycují odlehlá místa plná tlejícího listí, spadaných větví i proudících potoků a vytvářejí atmosféru ticha a pomalého přírodního pohybu. Houska přitom volně navazuje i na historii prostoru Galerie Via Art, kde kdysi stávala takzvaná Břežská skála obklopená léčivými prameny. Houska, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, ve svých nových dílech znovu potvrzuje cit pro atmosféru i schopnost proměnit obyčejné přírodní motivy v intenzivní vizuální zážitek.
