Nenechte si ujít: Stádo ovcí v rolích detektivů či obrazy ze světa mezi nebem a zemí

Film, v němž se ovce snaží vypátrat vraha svého pastýře, filmová tragikomedie o složitých partnerských vztazích a neslušných sousedských návrzích, punková smršť z Bristolu, folklórně-rockový muzikál o Jánošíkovi nebo příjemně zasněná výstava malíře a fotografa Antonína Střížka.
Streamovačky: Béé team na stopě (Prime Video)
Ovce se zálibou v knihách Agathy Christie? I to je možné. Když je jejich milovaný pastýř George nalezen za záhadných okolností mrtvý, stádo ovcí se rozhodne vypátrat vraha na vlastní pěst. Vyzbrojené znalostmi z detektivních románů, které jim George každý večer předčítal, opouštějí poprvé bezpečí pastviny a vydávají se pátrat na vlastní kopyta. Snímek natočil Kyle Balda (Mimoni, Lorax) podle bestselleru německé spisovatelky Leonie Swannové, scénář napsal Craig Mazin, tvůrce oceňovaných seriálů Černobyl a The Last of Us. V roli pastýře George se představuje Hugh Jackman, další lidské postavy ztvárnili Emma Thompsonová, Nicholas Galitzine, Molly Gordonová, Hong Chauová či Nicholas Braun.
Streamovačky: Béé team na stopě (Prime Video)
Ovce se zálibou v knihách Agathy Christie? I to je možné. Když je jejich milovaný pastýř George nalezen za záhadných okolností mrtvý, stádo ovcí se rozhodne vypátrat vraha na vlastní pěst. Vyzbrojené znalostmi z detektivních románů, které jim George každý večer předčítal, opouštějí poprvé bezpečí pastviny a vydávají se pátrat na vlastní kopyta. Snímek natočil Kyle Balda (Mimoni, Lorax) podle bestselleru německé spisovatelky Leonie Swannové, scénář napsal Craig Mazin, tvůrce oceňovaných seriálů Černobyl a The Last of Us. V roli pastýře George se představuje Hugh Jackman, další lidské postavy ztvárnili Emma Thompsonová, Nicholas Galitzine, Molly Gordonová, Hong Chauová či Nicholas Braun.
Film: Pozvání, česká premiéra 2. července
Komediální drama přivádí na plátno čtveřici hvězd v příběhu, který během jediného večera rozebere partnerské krize, potlačované touhy i hranice moderních vztahů. Manželé Joe a Angela procházejí náročným obdobím, a když k sobě domů pozvou okouzlující sousedy z horního patra, nevinná večeře se promění v sérii odvážných rozhovorů a ještě odvážnějších návrhů. Režie se ujala Olivia Wildeová, která si zároveň zahrála jednu z hlavních rolí po boku Setha Rogena. Charismatické sousedy ztvárnili Penélope Cruzová a Edward Norton, Film měl premiéru na festivalu Sundance, kde si vysloužil velmi příznivé ohlasy kritiků. Pozvání je komorní, ale mimořádně svižná vztahová tragikomedie, ideální do letních pařáků.
Hudba: IDLES, Forum Karlín, Praha, 7. července
Živá vystoupení bez kompromisů, to jsou IDLES. Britští postpunkoví bouřliváci se po energickém vystoupení na festivalu Rock for People vracejí do České republiky. Kapela si během několika let vybudovala pověst jedné z nejvýraznějších koncertních formací současné rockové scény. Jejich syrový zvuk kombinuje punkovou přímočarost, hlučné kytary a společensky angažované texty. Skupina vznikla v britském Bristolu a z klubové scény se postupně vypracovala až na vrchol domácích hitparád i mezi několikanásobně nominované na ceny Grammy. Do Prahy přijede se skladbami ze svého nejnovějšího alba TANGK.
Divadlo: Jánošík aneb Na skle malované, Městské divadlo Brno, reprízy 3., 4. a 5. 7. od 20:30 hodin
Příběh legendárního zbojníka znovu na divadelních prknech. Autoři Ernest Bryll a Katarzyna Gärtnerová pojímají Jánošíka nikoli jako historickou postavu, ale jako lidový mýtus, který se v každé generaci vypráví trochu jinak. Vedle zbojníků, pandurů a zamilovaných dvojic tak na jeviště vstupují také alegorické postavy Anděla, Čerta či Smrti a vytvářejí poetickou podívanou na pomezí pohádky, folkloru a moderního, rockově laděného muzikálu. Inscenace v režii Stanislava Slováka vznikla po osmnácti letech od předchozího uvedení a tentokrát se přesouvá pod širé nebe na Biskupský dvůr. V hlavních rolích se představí Libor Matouš a Lesana Krausková, které doplní mladá herecká sestava.
Výstava: Antonín Střížek – Svět od vedle, Galerie Villa Pellé, Praha, 30. 6. až 16. 8.
Ve snových obrazech, kresbách i fotografiích Antonína Střížka se prolínají noční městské scenérie, tiché krajiny, strohé interiéry i monumentální květinová zátiší. Jeho práce působí na první pohled civilně, zároveň však vytvářejí působivou atmosféru světa někde mezi nebem a zemí. Střížek patří k nejvýraznějším českým malířům generace, která na přelomu 80. a 90. let formovala podobu současné tuzemské malby. Výstava připomíná také několik starších klíčových děl a vrcholí nejnovějším cyklem Bauhaus, v němž autor volně navazuje na odkaz německého výtvarníka a choreografa Oscara Schlemmera, zejména na jeho avantgardní Triadický balet.
Vstávání za tmy a boj o poslední litry. Just z Moskvy popisuje benzinový šok
Novým zvykem Moskvanů se stalo velmi časné vstávání, aby stihli vystát frontu na benzin, popisuje aktuální ruskou realitu spolupracovník redakce v Moskvě Jiří Just. „V metropoli benzin pořád seženete, ale na východ od Moskvy už ne.“ O nedostatku pohonných hmot mluvil i Vladimir Putin a je to i hlavní téma hovorů mezi lidmi či na sociálních sítích. „Brblání je ale to jediné, co mohou Rusové dělat.“
Moucha není jen otravný hmyz. Věda ví, proč ji člověk nedokáže chytit a jak na ni vyzrát
Moucha domácí působí jako otravný, líný hmyz, který se bezcílně motá po kuchyni. Ve skutečnosti je to mimořádně úspěšný druh s citlivým čichem, rychlým zrakem a schopností najít potravu i na velkou vzdálenost. Právě proto ji doma nechceme: střídá odpad, výkaly i jídlo a může mechanicky přenášet choroboplodné zárodky.
ŽIVĚ Ukrajinský dron zasáhl civilní autobus, tvrdí Rusko. Seděli v něm zahraniční turisté
Ruské noční útoky v Kyjevě zničily velký sklad Ukrajinského červeného kříže s uloženým vybavením a humanitární pomocí v hodnotě 79 milionů hřiven (37 milionů Kč). Údery, které byly podle primátora hlavního města Vitalije Klička největší, jaké kdy ruské síly na metropoli podnikly, si podle poslední bilance vyžádaly nejméně 21 mrtvých a desítky zraněných.
Útok na Kyjev z Běloruska? Putin má jiný plán, udeří odjinud, varuje generál
Útok na Kyjev z Běloruska? Vladimir Putin zřejmě nechal takový plán vypracovat, podle šéfa ukrajinské armády Oleksandra Syrského má ale Kreml na stole pravděpodobnější a realističtější scénář. Vrchní velitel v rozhovoru pro stanici TSN popsal, kde by Rusové ve skutečnosti mohli udeřit, i to, zda se Kreml uchýlí k další vlně nucené mobilizace.
Švýcaři dál potvrzují, že jsou špička. Počtvrté za sebou jsou v osmifinále MS
Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa v prvním kole play off ve Vancouveru Alžírsko 2:0. Cestu mezi 16 nejlepších týmů otevřeli v 10. minutě Breel Embolo a hned po změně stran Dan Ndoye, dva z deseti hráčů s africkými kořeny ve švýcarském týmu.