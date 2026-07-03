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Film

Nenechte si ujít: Stádo ovcí v rolích detektivů či obrazy ze světa mezi nebem a zemí

Jaroslav Totušek

Film, v němž se ovce snaží vypátrat vraha svého pastýře, filmová tragikomedie o složitých partnerských vztazích a neslušných sousedských návrzích, punková smršť z Bristolu, folklórně-rockový muzikál o Jánošíkovi nebo příjemně zasněná výstava malíře a fotografa Antonína Střížka.

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Streamovačky: Béé team na stopě (Prime Video)

Z filmu Béé team na stopě.
Z filmu Béé team na stopě.Foto: Amazon Prime

Ovce se zálibou v knihách Agathy Christie? I to je možné. Když je jejich milovaný pastýř George nalezen za záhadných okolností mrtvý, stádo ovcí se rozhodne vypátrat vraha na vlastní pěst. Vyzbrojené znalostmi z detektivních románů, které jim George každý večer předčítal, opouštějí poprvé bezpečí pastviny a vydávají se pátrat na vlastní kopyta. Snímek natočil Kyle Balda (Mimoni, Lorax) podle bestselleru německé spisovatelky Leonie Swannové, scénář napsal Craig Mazin, tvůrce oceňovaných seriálů Černobyl a The Last of Us. V roli pastýře George se představuje Hugh Jackman, další lidské postavy ztvárnili Emma Thompsonová, Nicholas Galitzine, Molly Gordonová, Hong Chauová či Nicholas Braun.

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