Nenechte si ujít: Skvělý feel-good film vyprávěný chobotnicí či koncert Ryana Harrise

Americký filmový příběh o životních peripetiích lidí i svérázného hlavonožce, animovaný snímek o malé dívence ověnčený mnoha cenami, komorní písničkářský výlet do kanadských hor, tři české baletní legendy v rámci inscenace Inside i fotografická výstava o zemi, která již neexistuje.
Streamovačky: Pozoruhodně bystrá stvoření (Netflix)
Netflix umí, když chce. Nyní o tom své diváky přesvědčil komediálním dramatem Pozoruhodně bystrá stvoření, jež sází na lidskost, melancholii a jemný humor. Ve filmové adaptaci úspěšného románu se setkáváme s osamělou vdovou, která pracuje jako uklízečka v místním mořském akváriu. Postupem času naváže nečekané přátelské pouto s inteligentním hlavonožcem, chobotnicí Marcellusem. Hlavní roli ztvárnila oscarová herečka Sally Fieldová (Bez dcerky neodejdu, Místa v srdci), kterou doplňuje Lewis Pullman známý například z filmu Top Gun: Maverick. Režie se ujala britská režisérka Olivia Newmanová, která už dříve diváky i kritiky zaujala svou adaptací románu Kde zpívají raci.
Film: Malá Amélie, česká premiéra 14. května
Animovaný film Malá Amélie přináší poetický a vizuálně podmanivý příběh malé dívky, která věří, že dokáže ovládat svět kolem sebe pouze vlastní představivostí. Snímek poutavou formou nahlíží na svět dětskýma očima. Úžas se střetává s leckdy tvrdou realitou. Tvůrci vsadili na výjimečně hravou animaci, která kombinuje snovou imaginaci s jemnou melancholií a připomíná, jak intenzivně a bezprostředně děti prožívají svět kolem sebe. Amélie zaujala už při premiéře na festivalu v Cannes a následně sbírala úspěchy i na dalších přehlídkách včetně Annecy. Snímek byl rovněž nominován na Oscara.
Hudba: Ryan Harris, klub Bike Jesus, Praha, 16. května
Kanadský písničkář Ryan Harris se před několika lety vynořil jako zjevení a od té doby si podmanil fanoušky procítěného indie folku. Sází na jemný, emotivní zvuk, který kombinuje intimní akustické aranže s atmosférickou melancholií. Ve své tvorbě navazuje na tradici autorů jako Ben Howard nebo Jack Johnson, zároveň si ale buduje vlastní rukopis postavený na civilních textech a klidné, téměř meditativní náladě. Harris nyní žije ve městě Whistler uprostřed kanadských hor, kde vzniká většina jeho tvorby. Právě prostředí divoké krajiny a klid horských kopců dodávají jeho písním zvláštní autenticitu a zasněnou atmosféru.
Divadlo: Inside, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň, 15. 5. a 22. 5. od 19 hodin
Tři čeští baletní velikáni, tři rozdílné choreografie během jednoho večera. Místo jediné dějové linie čeká diváky komponované představení propojující moderní a neoklasický balet, intimní emoce i výraznou hudební dramaturgii. Součástí večera je Sinfonietta Petra Zusky na hudbu Leoše Janáčka, která se do Plzně vrací po úspěšném uvedení během oslav výročí projektu Evropské hlavní město kultury. Novou choreografii připravuje také šéf baletu DJKT Jiří Pokorný, jenž tentokrát sáhl po hudbě Gustava Mahlera. A opravdu výjimečnou událostí bude první uvedení slavného díla Šest tanců Jiřího Kyliána na plzeňské scéně.
Výstava: Když se Bůh nedíval..., Leica Gallery, Praha, 24. 4. až 14. 6. 2026
Záběry ze země, která již neexistuje. Fotografické výstava představuje silný soubor černobílých snímků zachycujících Náhorní Karabach v době konfliktů i křehkého poválečného klidu. Antonín Kratochvíl, Karel Cudlín a Jan Mihalíček ze spolku 400ASA návštěvníkům předkládají působivou esej o krajině zpustošené válkou. Fotografie zachycují nejen válečné události a osudy uprchlíků, ale i obyčejné momenty každodennosti a snahu o obnovu života v krajině poznamenané konfliktem. Právě kontrast mezi brutalitou války a tichými lidskými situacemi dodává celé expozici mimořádnou sílu.
