Nenechte si ujít: Seriál o závodech v dobývání vesmíru či Králíček Jojo na divadle

Seriál Hvězdné městečko v retro-futuristickém stylu, dokumentární esej AMOOSED: losí odysea o vztahu přírody a člověka, hudební festival se zajímavým line-upem českých hvězd, divadelní zpracování populárního Králíčka Joja a v neposlední řadě fotografická výstava, kde v centru pozornosti stojí brambora jako plnohodnotný umělecký předmět.
Streamovačky: Hvězdné městečko (Apple TV)
Působivé seriálové drama Hvězdné městečko vzniklo jako protipól úspěšného seriálu For All Mankind, přičemž nyní se pozornost upíná k druhé straně železné opony, Sovětskému svazu. V centru alternativní reality je totalitní stát, který ovládl veškeré aspekty vesmírných závodů. Výsledkem je napínavé drama plné intrik. V uzavřeném světě sovětského kosmického programu totiž může být nebezpečněji na Zemi než na oběžné dráze. Seriál sází nejen na atraktivní retro-futuristickou atmosféru, ale také na silné herecké obsazení. V hlavních rolích se objevují Rhys Ifans, Anna Maxwell Martinová, Agnes O’Caseyová nebo Alice Englertová.
Streamovačky: Hvězdné městečko (Apple TV)
Působivé seriálové drama Hvězdné městečko vzniklo jako protipól úspěšného seriálu For All Mankind, přičemž nyní se pozornost upíná k druhé straně železné opony, Sovětskému svazu. V centru alternativní reality je totalitní stát, který ovládl veškeré aspekty vesmírných závodů. Výsledkem je napínavé drama plné intrik. V uzavřeném světě sovětského kosmického programu totiž může být nebezpečněji na Zemi než na oběžné dráze. Seriál sází nejen na atraktivní retro-futuristickou atmosféru, ale také na silné herecké obsazení. V hlavních rolích se objevují Rhys Ifans, Anna Maxwell Martinová, Agnes O’Caseyová nebo Alice Englertová.
Film: AMOOSED: losí odysea, premiéra 4. června
Dokumentární film AMOOSED: losí odysea uchvátil publikum na festivalu v Jihlavě a nyní se přesouvá do českých kin. Snímek režisérky a etnoložky Hany Novákové zve diváky na neobvyklou cestu za jedním z nejmystičtějších zvířat severní polokoule. Osobní fascinace losem se zde proměňuje v několikaleté pátrání, které vede od českých lesů přes odlehlá místa Ruska až do komunity původních obyvatel Kanady. Místo klasického přírodopisného dokumentu nabízí AMOOSED poetickou a hloubavou filmovou esej o vztahu člověka a přírody, v níž hraje los nezastupitelnou roli.
Hudba: Festival Kamenice 2026, Česká Kamenice, 4. 6. až 6. 6. 2026
Hudební akce, která si dala za cíl bořit mýty o městských festivalech. Propojení přírody, architektury historického města a hudby dává festivalu osobitou atmosféru, která se výrazně liší od velkých komerčních akcí. Dramaturgie dlouhodobě sází na objevování nových jmen i zajímavých projektů napříč žánry a vytváří prostor pro setkávání různorodého publika. Festival se odehrává již od čtvrtka, ale to hlavní si pořadatelé přichystali na pátek a sobotu. Na pódiu se publiku představí například formace Gufrau (cena Anděl za píseň roku), český alternativní rap-metalový producent a rapper Redzed, kapela Tata Bojs, skupina Zrní nebo slovenský popový úkaz Billy Barman.
Divadlo: Můj malý vůdce, Městská divadla pražská, Rokoko, Praha, 6. 6. a 11. 6. od 19 hodin
Příběh oscarového filmu Králíček Jojo na divadelních prknech, a navíc ve světové premiéře. Inscenace Můj malý vůdce přináší na jeviště silný příběh dospívání v době, kdy se ideologie stává součástí každodenního života. Hlavním hrdinou je chlapec Johannes (Jiří Chadraba), který nachází smysl života, přátele i pocit sounáležitosti v řadách Hitlerjugend. Nadšení pro nově nastolený řád však postupně naráží na realitu války a na zjištění, že svět kolem něj je mnohem složitější, než si vůbec dokázal představit. Jevištní adaptace románu Nebe v kleci, jenž inspiroval právě i snímek Králíček Jojo, kombinuje intimní rodinné drama s mrazivou výpovědí o manipulaci, fanatismu a ztrátě dětské nevinnosti. Režie se ujal Tomáš Ráliš, dramaturgem je Martin Satoranský.
Výstava: Ana Núñez Rodríguez – Cooking Potato Stories, Dům umění České Budějovice, 14. 5. až 26. 7. 2026
Obyčejná brambora jako nesmírně komplexní umělecký objekt? Může být! Výstava představuje tvorbu španělsko-kolumbijské fotografky a vizuální umělkyně Any Núñez Rodríguezové, která na piedestal staví právě bramboru. Prostřednictvím fotografií, osobních příběhů i historických souvislostí sleduje cestu této plodiny z Latinské Ameriky do Evropy a ukazuje, jak může zdánlivě všední předmět odkrývat hluboká témata. Autorka propojuje dokumentární přístup s uměleckou imaginací a vytváří pestrou mozaiku příběhů, receptů, vzpomínek i úvah o vztahu mezi lokálním a globálním světem.
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