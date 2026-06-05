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Film

Nenechte si ujít: Seriál o závodech v dobývání vesmíru či Králíček Jojo na divadle

Jaroslav Totušek

Seriál Hvězdné městečko v retro-futuristickém stylu, dokumentární esej AMOOSED: losí odysea o vztahu přírody a člověka, hudební festival se zajímavým line-upem českých hvězd, divadelní zpracování populárního Králíčka Joja a v neposlední řadě fotografická výstava, kde v centru pozornosti stojí brambora jako plnohodnotný umělecký předmět.

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Streamovačky: Hvězdné městečko (Apple TV)

Ze seriálu Hvězdné městečko (2026).
Ze seriálu Hvězdné městečko (2026).Foto: Apple TV

Působivé seriálové drama Hvězdné městečko vzniklo jako protipól úspěšného seriálu For All Mankind, přičemž nyní se pozornost upíná k druhé straně železné opony, Sovětskému svazu. V centru alternativní reality je totalitní stát, který ovládl veškeré aspekty vesmírných závodů. Výsledkem je napínavé drama plné intrik. V uzavřeném světě sovětského kosmického programu totiž může být nebezpečněji na Zemi než na oběžné dráze. Seriál sází nejen na atraktivní retro-futuristickou atmosféru, ale také na silné herecké obsazení. V hlavních rolích se objevují Rhys Ifans, Anna Maxwell Martinová, Agnes O’Caseyová nebo Alice Englertová.

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